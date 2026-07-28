Ami Paris viert de vrijheid van kleden met de modecollectie voor lente zomer 2027

Ami Paris presenteerde een nieuwe modecollectie voor lente zomer 2027 in Parijs met bewegingsvrijheid en een moeiteloos elegante stijl.

Ami Paris lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ami Paris

Volgens Alexandre Mattiussi laat deze modecollectie zien welke rol kleding speelt in het dagelijks leven. Ze begeleidt de eenvoudigste momenten: een wandeling door de stad, een ontmoeting met vrienden, een reis, een werkdag of een feestelijke avond.

De collectie werd gecreëerd met optimisme, energie en een oprecht gevoel van geluk. Ze brengt de geest van Parijs samen met warme herinneringen en de mensen die de ontwerper elke dag inspireren. Het resultaat is een garderobe die natuurlijkheid, zelfvertrouwen en vrijheid uitstraalt, zodat de drager zich lichter, stralender en gelukkiger voelt.

Ami Paris lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ami Paris

Kleermakerskunst ontmoet spontaniteit en beweging

Voor lente/zomer 2027 zet Alexandre Mattiussi zijn onderzoek naar de archetypen van de herenkleermakerij voort. De collectie behoudt haar emotionele karakter en laat tegelijk een duidelijke stilistische ontwikkeling zien. Voortbouwend op eerdere seizoenen krijgt de garderobe een mix-and-match-esthetiek die tegelijk chic en spontaan aanvoelt.

Het dagelijks leven vormt de rode draad van de collectie. Verschillende personages wandelen door de straten van Parijs en weerspiegelen elk de eigen energie van de verschillende stadswijken. De garderobe roept herinneringen op aan geliefde kledingstukken, zoals een favoriete T-shirt uit de jeugd of een geleend maatjasje, en geeft die vertrouwde gevoelens een nieuwe, levendige uitstraling.

Ami Paris lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ami Paris

Een evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk

De collectie brengt mannelijke en vrouwelijke stijlcodes samen en creëert zo een ontspannen stedelijke uitstraling die aansluit bij de manier waarop mensen zich vandaag de dag kleden en hun identiteit laten zien.

Op de catwalk ontstaat dit evenwicht uit de combinatie van nauwkeurig maatwerk en een meer sportieve en eclectische benadering. De silhouetten worden vloeiender en lichter, terwijl de constructies zachter worden dankzij gedeconstrueerde, half gevoerde of volledig ongevoerde kledingstukken. Het resultaat is een ontspannen elegantie die vanzelfsprekend oogt, maar zorgvuldig is uitgewerkt.

Ami Paris lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ami Paris

De volumes combineren nauwsluitende lijnen met oversized proporties en zorgen zo voor een voortdurend gevoel van beweging.

Kleuren, stoffen en materialen

Het kleurenpalet begint met neutrale tinten en monochrome combinaties van helder wit en parelgrijs, aangevuld met natuurlijke nuances en accenten in robijnrood, oker en kobaltblauw.

Ook de materialen bepalen het karakter van de collectie. Poplin, vloeiende zijde en lichte wol brengen structuur en zachtheid samen, terwijl technisch nylon en tassen en sneakers met hoogwaardige materialen een eigentijdse dimensie toevoegen.

Ami Paris lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ami Paris

Styling tussen elegantie en nonchalance

Klassiek maatwerk wordt gecombineerd met een meer casual uitstraling dankzij cargodetails, T-shirts met een vintage washed-effect, opvallende strepen en grafische prints.

De styling draait om laagjes, een tijdloze uitstraling en de combinatie van nonchalance en verfijning. Zo ontstaat een veelzijdige garderobe waarin alle elementen op natuurlijke wijze met elkaar verbonden zijn.

Ami Paris lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ami Paris

Accessoires voor het dagelijks leven

De accessoires leggen de nadruk op intuïtief design, tastbaarheid en ingetogen luxe.

De Boyfriend Bag heeft een zachte, gedeconstrueerde vorm en is gemaakt van soepel leer dat door het gebruik alleen maar mooier wordt. De Bingo Bag onderscheidt zich door een metalen schuifbal die zowel een herkenbaar detail als een functioneel element is, waardoor de tas eenvoudig kan worden gedragen als schoudertas of crossbody.

Ami Paris lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ami Paris

De schoenencollectie bestaat uit nieuwe sneakers met een retro-uitstraling, een vernieuwde versie van de Mirage, slip-ons en veterschoenen van rubber met een trompe-l’œil-effect.

De collectie gecompleteerd met sieraden en Parijse charms in de vorm van harten, straatlantaarns en kranten, terwijl retro-geïnspireerde zonnebrillen de laatste finishing touch vormen.