Jeans trends voor mannen zomer 2026: eindelijk is er weer keuze

Ontdek de jeans trends voor mannen zomer 2026. Van relaxed denim en wide legs tot bootcuts en de terugkeer van slankere silhouetten.

Fashion modellen in wijde jeans met vintage look tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

In de jeans trends voor mannen voor zomer 2026 zien we iets spannends gebeuren. We hoeven niet meer te kiezen tussen loose fits of skinny jeans. Voor het eerst in lange tijd hebben we de keuze uit allerlei pasvormen. Van lange, losse jeans tot rechte spijkerbroeken en zelfs bootcuts.

Tijdens de mannenmodeshows in Parijs en Milaan viel op dat de ontwerpers mannen deze zomer vooral veel keuzevrijheid geven. De oversized trend is nog lang niet verdwenen, maar krijgt gezelschap van meer klassieke silhouetten. Het resultaat? Een seizoen waarin vrijwel iedere man een jeans kan vinden die bij hem past.

De grootste jeans trend: extralang

Wie de collecties voor zomer 2026 bekijkt, ziet één overeenkomst terugkomen: lengte.

Bij veel merken vallen jeans ruim over de schoenen. De pijpen breken op de wreef of vormen zelfs een lichte plooi op de schoen. Dit zorgt voor een relaxte look.

Spijkerbroek met relaxte pasvorm op de catwalk van Dior zomer 2026. Photo courtesy of Dior

Deze langere proporties zagen we onder meer terug bij Dior, waar relaxed denim werd gecombineerd met een mix van tailoring en cool: een lange jas op de blote huid of – in een tweede look – een overhemd met daarover een geruit gilet. De jeans zijn losser dan klassieke straight legs, maar blijven verfijnd en draagbaar.

Wide leg blijft populair

De wide-leg jeans blijft ook komend seizoen een belangrijke speler.

Toch ziet deze nieuwe generatie wijde jeans er anders uit dan de extreem oversized modellen die de afgelopen jaren populair waren. De vormen voor zomer 2026 zijn meer gecontroleerd en vaak beter uitgebalanceerd.

Voor mannen die comfort belangrijk vinden, blijft de wide-leg jeans een van de sterkste keuzes van het seizoen.

De verrassende terugkeer van slankere silhouetten

Misschien wel de grootste verrassing van zomer 2026 is de terugkeer van slankere jeans.

Nee, de skinny jeans maakt geen comeback. Wat we wel zien, zijn rechte en licht aansluitende modellen die weer meer structuur aan het silhouet geven.

Voor veel mannen voelt deze ontwikkeling waarschijnlijk als een opluchting. Je hoeft niet langer te kiezen tussen strak of extreem wijd.

Bootcut maakt een comeback

Nog zo’n opvallende ontwikkeling: de bootcut.

Moderne bootcut jeans met blazer bij Junya Watanabe. Photo courtesy of Junya Watanabe

Bij Junya Watanabe zagen we jeans met een lichte uitlopende pijp die doet denken aan de jaren zeventig en vroege jaren 2000. Het gaat niet om spectaculaire flare jeans, maar om licht uitlopende modellen die ruim over een laars of stevige schoen vallen. Ook hier weer die extra lengte die karakteristiek is voor de spijkerbroeken voor zomer 2026.

Vooral in combinatie met een scherp gesneden blazer met print, zoals bij Watabe, voelt deze trend verrassend edgy. Vind je dit te veel van het goede, dan draag je er een simpel T-shirt op.

Vintage denim blijft de norm

Wat kleur en afwerking betreft, blijft denim er vooral gedragen uitzien.

Denk aan:

stonewashed denim

vervaagde blauwe wassingen

grijze denim

raw indigo

licht verweerde effecten

destroyed details

Effen donkerblauwe denim zonder karakter zien we minder vaak. De voorkeur gaat uit naar jeans die al een leven lijken te hebben gehad.

Details maken het verschil

Naast de pasvorm spelen ook details een belangrijke rol.

Spijkerbroeken met meerdere taillebanden bij Fiorucci. Photo courtesy of Fiorucci

Bij Fiorucci trokken spijkerbroeken met meerdere taillebanden de aandacht. Andere ontwerpers experimenteerden met patchwork, applicaties, panelen, borduursels en gedeconstrueerde elementen.

Toch blijven de meeste trends verrassend draagbaar. Het draait niet om spektakel, maar om kleine details die een klassieke jeans net iets interessanter maken.

De comeback van de Canadian tuxedo

Ook de totale denimlook blijft populair.

Denim jacks worden gecombineerd met jeans in vergelijkbare wassingen, waardoor een moderne versie van de zogenaamde Canadian tuxedo ontstaat.

Waar deze combinatie vroeger als riskant werd beschouwd, is deze in 2026 juist stijlvol en zelfverzekerd.

Wat betekent dit voor jouw garderobe?

De belangrijkste boodschap van de jeans trends voor zomer 2026 is eenvoudig: er zijn weer mogelijkheden.

De extreem wijde broek is niet langer de enige trend (al lijken fashion modellen daar nog steeds graag voor te kiezen), terwijl skinny jeans voorlopig nog in de kast kunnen blijven. De meeste ontwerpers kiezen voor een middenweg: comfortabele jeans met lengte, beweging en karakter.

Of je nu houdt van een rechte jeans, een relaxed model of een lichte bootcut, dit seizoen draait om persoonlijke stijl in plaats van strikte regels.