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Adversus | Auto's | De nieuwe Mercedes-Benz GLA zet in op design, technologie en dagelijks comfort

De nieuwe Mercedes-Benz GLA zet in op design, technologie en dagelijks comfort

De nieuwe Mercedes-Benz GLA SUV is gemaakt voor de dynamiek van het stadsleven. Met zijn lagere silhouet, langere wielbasis en verlichte iconische grille straalt hij sportiviteit

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ADVERSUS
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De nieuwe Mercedes-Benz GLA zet in op design, technologie en dagelijks comfort
De nieuwe Mercedes-Benz GLA zet in op design, technologie en dagelijks comfort

De nieuwe Mercedes-Benz GLA is ontworpen voor het stadsleven en combineert een sportiever design met meer comfort en geavanceerde technologie. Dankzij zijn lagere silhouet, langere wielbasis en verlichte iconische grille oogt de compacte SUV dynamischer dan ooit. Tegelijkertijd zorgt het volledig vernieuwde interieur voor meer ruimte, een hoogwaardigere afwerking en een prettige rijervaring.

Een modern interieur met slimme technologie

Binnenin krijgt de GLA een compleet nieuw interieur met een groot MBUX Superscreen, een panoramadak en hoogwaardige materialen. De nieuwe virtuele MBUX-assistent, ondersteund door generatieve AI, maakt natuurlijke gesprekken mogelijk en biedt persoonlijke ondersteuning tijdens elke rit.

Elektrisch vanaf de introductie

Bij de introductie is de nieuwe GLA verkrijgbaar in drie volledig elektrische uitvoeringen. De elektrische modellen bieden een actieradius tot 653 kilometer (WLTP) en kunnen dankzij de 800V-technologie in ongeveer tien minuten tot 270 kilometer rijbereik bijladen. Op een later moment volgen ook technisch geavanceerde, geëlektrificeerde hybridevarianten met een verbrandingsmotor en 48V-technologie.

Meer ondersteuning tijdens elke rit

De nieuwe GLA beschikt over een uitgebreid pakket aan intelligente technologieën. Navigatie op basis van Google Maps, de AI-gestuurde MBUX-assistent en moderne rijassistentiesystemen zorgen voor meer gebruiksgemak, duidelijke routebegeleiding en extra ondersteuning in uiteenlopende verkeerssituaties.

Beschikbaarheid

De nieuwe Mercedes-Benz GLA is vanaf 30 juli 2026 te bestellen. In Nederland begint de consumentenadviesprijs voor de elektrische GLA 200 Business Solution bij € 46.899.

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