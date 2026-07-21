De doucheroutine van de gemiddelde man tot voor kort? Shampoo. Een stuk zeep. Vijf minuten later was hij aangekleed en de deur uit. Datzelfde stuk zeep werd vaak gebruikt

Waarom steeds meer mannen anders voor hun lichaam zorgen

De doucheroutine van de gemiddelde man tot voor kort? Shampoo. Een stuk zeep. Vijf minuten later was hij aangekleed en de deur uit. Datzelfde stuk zeep werd vaak gebruikt voor alles, van het gezicht tot de voeten, en niemand dacht daar echt over na. Verzorging hoorde eenvoudig te zijn. Hoe minder tijd een man voor de badkamerspiegel doorbracht, hoe beter.

Dat begint langzaam te veranderen. Niet omdat mannen ineens uitgebreide beautyroutines willen, maar omdat ze gewoontes in twijfel beginnen te trekken die eigenlijk nooit zo logisch zijn geweest.

De huid van je gezicht verschilt niet wezenlijk van de huid op de rest van je lichaam. Ze droogt uit, raakt geïrriteerd, krijgt te maken met zonlicht, reageert op agressieve producten en verandert met de jaren. Toch vonden veel mannen het jarenlang heel normaal om geld uit te geven aan een goede gezichtscrème, terwijl ze de rest van hun lichaam bleven wassen met de goedkoopste zeep uit de supermarkt.

Steeds meer mannen beseffen nu dat dit nooit echt iets met mannelijkheid te maken had. Het was simpelweg een gewoonte.

De grootste verandering in de wereld van mannenverzorging gaat niet over een nieuw kapsel of een populair parfum. Ze speelt zich af onder de hals. Mannen besteden meer aandacht aan een droge huid, ruwe ellebogen, gebarsten handen, acne op het lichaam, ingegroeide haren en irritatie na intensief sporten of lange dagen buiten. Problemen die vroeger werden gezien als “dat hoort er nu eenmaal bij”, worden nu behandeld zoals ze werkelijk zijn: problemen waarvoor vaak eenvoudige oplossingen bestaan.

Die verandering heeft veel meer met praktisch denken te maken dan met ijdelheid.

De meeste mannen hebben geen behoefte om van een douche van vijf minuten een ritueel van een half uur te maken. Ze willen geen badkamer vol lotions en serums. Ze zien simpelweg geen reden meer om een huid te accepteren die voortdurend droog, trekkerig of jeukerig is, als een kleine aanpassing in de routine het probleem kan oplossen.

Eigenlijk volgt dit dezelfde logica die veel mannen ook op andere gebieden toepassen. Niemand kiest bewust voor oncomfortabele schoenen als er een beter paar bestaat. Niemand blijft werken met gereedschap dat een klus onnodig moeilijk maakt. Lichaamsverzorging begint in dezelfde categorie te vallen. Werkt iets goed, dan gebruik je het. Maakt het het dagelijks leven gemakkelijker, dan is er weinig reden om het te laten liggen.

Ook sport heeft de manier van denken veranderd. Meer mannen dan een generatie geleden gaan naar de sportschool, hardlopen, fietsen, wandelen of beoefenen een andere sport. Zweet, voortdurende wrijving en vaak douchen vragen meer van de huid. Acne op het lichaam, irritatie door sportkleding en een droge huid zijn moeilijk te negeren wanneer ze je training of je comfort beïnvloeden.

Hetzelfde geldt voor het werk. Mannen die veel buiten zijn, weten dat de zon niet ophoudt bij de hals. Wie met zijn handen werkt, weet dat een gebarsten huid veel meer is dan een cosmetisch probleem. Het kan pijnlijk genoeg worden om gewone dagelijkse taken lastig te maken. Na zulke ervaringen voelt een mildere reiniger gebruiken, handcrème aanbrengen of de huid beschermen tegen de zon veel minder als uiterlijke verzorging en veel meer als gezond verstand.

Dermatologen zeggen dit al jaren. Traditionele zepen verwijderen niet alleen vuil, maar ook de natuurlijke oliën die de huid gezond helpen houden. Voor sommige mensen levert dat geen problemen op. Voor anderen, vooral wie vaak doucht of in een droog klimaat woont, kan het leiden tot een trekkerige huid, irritatie en schilfers. Vaak is een mildere reiniger of een eenvoudige bodylotion na het douchen al genoeg om duidelijk verschil te merken.

Misschien is de interessantste verandering niet wat mannen kopen, maar wat ze niet langer denken te moeten bewijzen.

Lange tijd leefde het idee dat weinig aandacht besteden aan je uiterlijk je op de een of andere manier mannelijker maakte. Een ruwe huid, schade door de zon en voortdurende droogheid werden bijna gezien als eretekens. Voor je huid zorgen werd al snel afgedaan als overdreven of ijdel.

Die houding verdwijnt langzaam. Vooral jongere mannen zien weinig waarde in het verwarren van verwaarlozing met stoerheid. Ze begrijpen het verschil tussen een uur voor de spiegel staan en twee minuten besteden aan het voorkomen van een probleem. Het ene is ijdelheid. Het andere is onderhoud.

En dat verschil is belangrijk.

De meeste mannen hebben nog altijd geen behoefte aan routines van tien stappen, dure schoonheidsbehandelingen of een perfecte huid. Ze willen producten die werken, weinig tijd kosten en echte problemen oplossen. Het doel is niet perfectie, maar stoppen met het negeren van delen van het lichaam die net zoveel aandacht verdienen als de rest.

Het vertrouwde stuk zeep verdwijnt niet, en dat hoeft ook niet. Voor veel mannen blijft het nog jarenlang onderdeel van de dagelijkse routine. Maar het staat niet langer voor de volledige filosofie van mannenverzorging.

De grootste verandering is niet dat mannen geobsedeerd zijn geraakt door lichaamsverzorging. Ze zijn er gewoon praktischer over gaan denken. Voor je huid zorgen voelt niet meer als een schoonheidsstatement. Het is net als je auto onderhouden, versleten hardloopschoenen vervangen of het juiste gereedschap voor de juiste klus gebruiken. Het kost weinig moeite, de voordelen zijn duidelijk en zodra het een gewoonte is geworden, vraag je je af waarom je het niet veel eerder bent gaan doen.