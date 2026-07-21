Wil je spareribs online kopen? Ontdek het verschil tussen dikbevleesde spareribs, St. Louis Style en Iberico en lees waar je op moet letten voor de beste kwaliteit.

Spareribs online kopen? Hier moet je op letten voor de beste kwaliteit

Goede spareribs beginnen niet op de barbecue, maar met de aankoop. Wie online spareribs bestelt, merkt al snel dat het aanbod enorm is. Dikbevleesde spareribs, St. Louis Style, Iberico, naturel of gemarineerd: de verschillen zijn groter dan je misschien denkt.

Juist daarom is het verstandig om niet alleen naar de prijs te kijken. De kwaliteit van het vlees, de hoeveelheid vlees op het bot, de herkomst en de manier waarop de spareribs worden verpakt, bepalen uiteindelijk hoe mals en smaakvol ze op tafel komen.

In dit artikel lees je waar je op moet letten bij het online spareribs kopen en welke soorten het beste passen bij jouw manier van bereiden.

Niet alle spareribs zijn hetzelfde

Spareribs worden gesneden uit het onderste gedeelte van de ribben van het varken. Dankzij de mooie verhouding tussen vlees, vet en bot zijn ze ideaal om langzaam te garen. Tijdens het bereiden smelt het vet langzaam weg, waardoor het vlees sappig blijft en uiteindelijk bijna vanzelf van het bot loskomt. Maar let op, want er zijn grote kwaliteitsverschillen.

Dikbevleesde spareribs

Voor de meeste liefhebbers zijn dikbevleesde spareribs de beste keuze. Ze bevatten meer vlees, drogen minder snel uit tijdens het garen en leveren uiteindelijk een voller resultaat op. Voor een lange bereiding op de barbecue of in de oven zijn dit vaak de meest geschikte spareribs.

St. Louis Style

St. Louis Style spareribs zijn strak bijgesneden waardoor ze een mooi rechthoekige vorm hebben. Hierdoor garen ze gelijkmatiger en zijn ze makkelijker te bereiden op de barbecue. Ze bevatten iets minder vet dan gewone spareribs, maar blijven toch heerlijk mals.

Iberico spareribs

Voor wie zichzelf eens wil verwennen zijn Iberico spareribs een bijzondere keuze. Deze spareribs zijn afkomstig van het Iberico-varken uit Spanje, dat bekendstaat om zijn fraaie vetmarmering. Daardoor krijgt het vlees een vollere, bijna nootachtige smaak en blijft het uitzonderlijk sappig tijdens het garen.

Waar let je op als je spareribs online koopt?

Let vóór je bij de online slager bestelt op deze dingen:

Hoeveel vlees zit er op de ribben? Dikbevleesde spareribs leveren simpelweg meer eetplezier op.

Dikbevleesde spareribs leveren simpelweg meer eetplezier op. Waar komt het vlees vandaan? Sommige online slagers vermelden duidelijk de herkomst. Nederlandse spareribs zijn populair vanwege de korte keten en de constante kwaliteit. Je vindt ook biologische spareribs of speciale rassen, zoals Iberico, die elk hun eigen smaak en karakter hebben.

Sommige online slagers vermelden duidelijk de herkomst. Nederlandse spareribs zijn populair vanwege de korte keten en de constante kwaliteit. Je vindt ook biologische spareribs of speciale rassen, zoals Iberico, die elk hun eigen smaak en karakter hebben. Hoe worden de spareribs geleverd? Vacuüm verpakte, gekoelde of professioneel ingevroren spareribs behouden hun kwaliteit het beste.

Vacuüm verpakte, gekoelde of professioneel ingevroren spareribs behouden hun kwaliteit het beste. Kun je een bezorgdatum kiezen? Handig wanneer je een barbecue, etentje of weekend met vrienden plant.

Handig wanneer je een barbecue, etentje of weekend met vrienden plant. Zijn de spareribs naturel of al gemarineerd? Met naturel spareribs bepaal je zelf de rub of marinade, terwijl gemarineerde spareribs vooral gemak bieden.

Wie graag bewust kiest, kan ook letten op biologische spareribs. Die zijn afkomstig van varkens die volgens de biologische richtlijnen zijn gehouden, met meer aandacht voor dierenwelzijn en herkomst.

Oven of barbecue?

Goede spareribs kun je op verschillende manieren bereiden.

Op de barbecue

Voor veel liefhebbers blijft dit de favoriete methode. Door de spareribs langzaam op lage temperatuur te garen, krijgen ze een lekkere rooksmaak en blijven ze heerlijk sappig. De bekende 3-2-1-methode is hiervoor nog altijd populair. Daarbij garen de spareribs eerst drie uur langzaam op lage temperatuur, vervolgens twee uur verpakt in folie en ten slotte nog een uur zonder folie, waarbij ze regelmatig met barbecuesaus worden ingesmeerd. Voor kleinere, dikbevleesde Nederlandse spareribs wordt de bereiding vaak iets ingekort, zodat het vlees sappig blijft maar nog wel een aangename bite heeft.

In de oven

Ook zonder barbecue kun je uitstekende spareribs maken. Door ze langzaam te garen op ongeveer 150 graden worden ze boterzacht. Aan het einde van de bereiding kun je de spareribs nog kort onder de grill plaatsen voor een gekaramelliseerd korstje.

In de slowcooker

Wie weinig tijd heeft, kan de slowcooker gebruiken. Na enkele uren garen hoef je de spareribs alleen nog even af te lakken onder de grill of op de barbecue.

Hoeveel spareribs heb je per persoon nodig?

Omdat een flink deel van het gewicht uit bot bestaat, kun je iets ruimer rekenen dan bij ander vlees.

Gemiddeld geldt:

500 tot 600 gram per persoon als hoofdgerecht;

als hoofdgerecht; 400 tot 500 gram wanneer je meerdere bijgerechten serveert;

wanneer je meerdere bijgerechten serveert; voor grote eters mag je gerust richting 700 gram rekenen.

Zo herken je echt goede spareribs

Een dikke laag marinade zegt weinig over de kwaliteit van het vlees. Integendeel: soms wordt een sterke marinade juist gebruikt om minder smaakvol vlees te maskeren.

Goede spareribs herken je vooral aan:

een mooie vleeslaag op het bot;

een lichte vetmarmering;

een frisse kleur;

een betrouwbare herkomst;

een professionele verpakking.

Daarmee leg je de basis voor een geslaagde barbecue of een heerlijke maaltijd uit de oven.

Online kopen

Online spareribs kopen biedt vaak meer keuze dan de supermarkt. Je kunt verschillende soorten vergelijken, kiezen voor premium vlees zoals Iberico of juist voor mooi dikbevleesde spareribs, en je bestelling thuis laten bezorgen wanneer het jou uitkomt.

Welke soort je ook kiest, uiteindelijk blijft één ding het belangrijkst: goede spareribs beginnen met goed vlees. Investeer daarom liever in kwaliteit dan in een dikke laag marinade. Dat proef je uiteindelijk bij iedere hap.