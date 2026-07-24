De herencollectie van Thom Browne voor lente 2027

Een stille tuin in volle bloei was het vertrekpunt van Thom Browne’s herencollectie voor lente 2027, gepresenteerd in Palazzo Serbelloni in Milaan

Thom Browne man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Thom Browne

Een stille tuin in volle bloei was het vertrekpunt van Thom Browne’s herencollectie voor lente 2027, gepresenteerd in Palazzo Serbelloni in Milaan. Terwijl honderden seersucker bloempotten zorgvuldig werden verzorgd door tuinmannen, kwam een slapend landschap langzaam tot leven. Zo ontstond het decor voor een collectie die de frisheid van de lente omarmde en tegelijk onmiskenbaar trouw bleef aan de herkenbare wereld van de ontwerper.

Voor het eerst sinds 2008 keerde Browne terug naar Italië. Hij bracht de bekende kenmerken van de American prep opnieuw tot leven met een lichtere aanpak. De scherpe tailoring waar hij om bekendstaat behield haar precisie, maar kreeg een zachter karakter dankzij ongevoerde en halfgevoerde constructies, ontspannen silhouetten en stoffen die gekozen waren om hun lichtheid en soepelheid. Koele wol met windowpane-ruit, technische seersucker nylon, opengeweven katoenen tailoring, wollen piqué en kasjmier voor colberts en madrasruiten gaven vertrouwde vormen een frisse en luchtige uitstraling.

Thom Browne man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Thom Browne

De klassieke tailoring kwam tot uiting in mouwloze bal-collarjassen, sportcolberts met korte mouwen en lichte sack jackets. Elk ontwerp bracht het gevoel van het seizoen over zonder afstand te doen van de traditionele verhoudingen. Naast Browne’s bekende kleurenpalet van grijs, wit, marineblauw en rood zagen we ook geel, groen, roze en lichtblauw.

Thom Browne man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Thom Browne

De natuur was overal aanwezig, niet als decoratie maar als onderdeel van de kleding zelf. Hommels bewogen over geborduurde honingraten, kikkers sprongen tussen waterlelies en libellen, krekels en mieren verschenen in verfijnde applicaties en glanzend borduurwerk. Met de hand geschilderde ruiten, zwevende garens, patchworktechnieken, camouflageborduursels en fijn bouillonborduurwerk veranderden tailoring in rijk gestructureerde oppervlakken. Elk kledingstuk droeg de rustige energie van een tuin die opnieuw tot leven komt.

Thom Browne man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Thom Browne

Ook de bewust verweerde afwerking die door de hele collectie terugkwam, vertelde een eigen verhaal. Ze verwees naar het verstrijken van de seizoenen en naar de levens die deze kledingstukken zullen begeleiden. Tegelijk bleef Browne elk silhouet verankeren in de details die zijn werk zo herkenbaar maken, van self-tipping en armbanden in dezelfde stof tot cricketdetails van katoen, shell-constructie en het onmiskenbare rood-wit-blauwe grosgrainlint.

Thom Browne man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Thom Browne

De lagen onder de tailoring waren net zo licht. Strakke poplin overhemden met afneembare contrasterende kragen en manchetten werden gecombineerd met fijngebreide katoenen truien. Technische outerwear gaf de collectie een praktische dimensie met Cordura-trenchcoats, nylon parka’s met funnelneck, seersucker car coats en field jackets. Een motorjack van geborsteld grijs leer, samen met een glanzend scoutjack van lakleer en een bijpassende rok, bracht momenten van extra gewicht en structuur in een verder moeiteloos ogende garderobe.

Thom Browne man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Thom Browne

De accessoires maakten het verhaal compleet met brede boaterhoeden afgewerkt met grosgrainlint, transparante geruite imkerssluiers en zijden rep-stropdassen. Elk detail versterkte Browne’s eigen interpretatie van klassieke herenmode.

Thom Browne man lente zomer 2027 – Photo courtesy of Thom Browne

Tegen het einde van de show maakten de levendige kleuren langzaam plaats voor wit. Gehuld in een met parels geborduurde tule sluier verscheen de bruid in strak gesneden Swiss-dot katoen, afgewerkt met grosgrain. Daarmee eindigde de presentatie met een helder en stralend slotbeeld. Net als de tuin die aan het begin van de show langzaam ontwaakte, vierde Thom Browne’s herencollectie voor lente 2027 de vernieuwing door lichtheid, vakmanschap en een frisse uitwerking van de codes die het modehuis al jarenlang kenmerken.