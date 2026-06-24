De modecollectie van Louis Vuitton heren lente-zomer 2027

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

De golf is de grote gelijkmaker. Aan kusten over de hele wereld trekt dezelfde impuls mensen naar het getij, naar de monumentale kracht van het water en het herstellende ritme van de rit. Geleid door surfen als een levensstijl die culturen en overtuigingen overstijgt, omarmt de nieuwe modecollectie van Louis Vuitton voor de heren voor lente-zomer 2027 de zee en de kust als plaatsen van universeel verbonden zijn.

Water stroomt door de hele modeshow als een symbool van leven, kansen en verbondenheid met de natuur. Wanneer de maan, de maker van de golven, aan de avondhemel van Parijs verschijnt, rijst de modecollectie als het ware op uit een grote golf die het evenwicht weerspiegelt dat de surfgemeenschap en haar wereld met elkaar verbindt.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

De surfer en de dandy

Gevormd door de kust en de oceaan zijn de kledingcodes van de surfer geworteld in reizen, prestaties en vakmanschap. Door een parallel te trekken tussen deze waarden en die van de dandy die centraal staat binnen het huis, versterkt creatief directeur Pharrell Williams zijn kenmerkende silhouet van onconventionele elegantie en moeiteloze verfijning.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

De nieuwe herencollectie is verrijkt met met de hand gesponnen texturen, versieringen die verwijzen naar de zee en de bohemiengeest van de surfcultuur. Door het savoir-faire van Louis Vuitton worden erfgoed en duurzaamheid een technische vorm van maatwerk, gemaakt voor een wereldreizende dandy tussen stad en surf.

Texturen gevormd door de zee

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Technische wetsuits gaan in gesprek met stoffen waarin prestaties centraal staan. De archetypen en materialen van de dagelijkse garderobe van de surfer, met hun verweerde, doorleefde en herstelde uitstraling, worden getransformeerd door de ambachtelijke alchemie van Louis Vuitton.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Door Pharrell Williams’ voortdurende onderzoek naar trompe-l’œil worden bekende texturen, vormen en kledingstukken verheven door vakmanschap en ontstaan optische illusies die pas door aanraking zichtbaar worden. Symbolen van de zee komen tot leven dankzij minutieus handwerk, terwijl grafische elementen uit de surfcultuur, van zure kleuren tot ruitmotieven, ook een eerbetoon vormen aan skateboarden, een blijvende invloed op de creatief directeur.

Het decor van de modeshow in Parijs

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Tussen de duinen die in de showruimte te zien zijn, staat een zilveren camper die opnieuw is vormgegeven in de vloeiende en toekomstgerichte ontwerptaal van Pharrell Williams. Als een druppel die in het natuurlijke landschap rust, brengt deze glazen ruimte de surfer in direct contact met de elementen die een nomadisch leven vol golven vormgeven.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2027 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Een filmische proloog met surfers Mikey February en Julian Wilson gaat vooraf aan de modeshow, terwijl de gasten in Parijs worden verwelkomd door het gebulder van de grote golf. Het muzikale geluid van vallend water ontmoet een epische soundtrack van nieuwe producties die in Pharrell Williams’ Louis Vuitton-studio werden opgenomen tijdens het ontstaan van de collectie.

De show ontvouwt zich als een hyperzintuiglijke enscenering die eigen is aan het universum van Louis Vuitton Men: de dandy-ervaring.