De modecollectie van Officine Générale voor lente-zomer 2027 is een mix van maatwerk, fijne breisels en leer voor een elegante, ontspannen garderobe.

Officine Générale lente zomer 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

De modecollectie van Officine Générale voor lente-zomer 2027 werd gepresenteerd bij de Port de l’Arsenal, een locatie waar tot dan toe nog nooit een modeshow was gehouden. De keuze voor deze plek brengt de collectie samen met een omgeving van water, beweging en vluchtige ontmoetingen. Het water en de kou die tijdens de eerste lentedagen nog in de lucht hing, deden denken aan havens over de hele wereld, waar sommige mensen aankomen, anderen vertrekken, sommigen wachten op een geliefde en anderen zich voorbereiden om afscheid te nemen.

Officine Générale lente zomer 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

Dat gevoel van beweging komt ook terug in de manier waarop de collectie naar dagelijkse kleding kijkt. Havens, kades en treinstations zijn plekken waar mensen voortdurend onderweg zijn naar hun eigen bestemming. Cafés in de buurt bieden ondertussen de mogelijkheid om even stil te staan en naar de stroom van mensen, hun gebaren en hun silhouetten, te kijken. De Port de l’Arsenal vormde daarmee een natuurlijke omgeving voor een collectie die is ontworpen voor de warmere maanden, met een uitstraling die elegant maar ontspannen is, ruim van vorm en licht van sfeer.

Officine Générale lente zomer 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

Een garderobe voor wisselende temperaturen

De lente en zomer vormen een bijzondere uitdaging: in zes maanden tijd kunnen de temperaturen van het ene uiterste naar het andere gaan, waardoor ook verandert wat mensen nodig hebben om te dragen. Officine Générale reageert met een complete garderobe die gedurende het seizoen geschikt is voor verschillende omstandigheden en uitsluitend bestaat uit kledingstukken die daadwerkelijk worden verkocht.

Officine Générale lente zomer 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

De collectie brengt maatwerk van mooie stoffen voor pakken samen met gestructureerde popeline, denim, fijne breisels en hoogwaardige leren kledingstukken. De collectie laat zien hoe het merk kleding wil maken die zowel bij het dagelijks leven als bij speciale gelegenheden past.

Officine Générale lente zomer 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

Officine Générale lente zomer 2027 – Photo courtesy of Officine Générale

De uitzonderlijke hittegolf in het vroege voorjaar die Parijs op de dag van de presentatie in de ban hield, maakte meteen duidelijk hoe lastig het kan zijn om je in de warmere maanden te kleden. En hoe fijn het is als je je kleding gemakkelijk kunt aanpassen aan de weersomstandigheden. Dat was precies het uitgangspunt van Officine Générale voor deze collectie: kleding die gedurende het hele seizoen geschikt is voor ieder type weer.