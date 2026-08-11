LGN lente zomer 2027 – Photo courtesy of LGN

De modeshow (voor hem en voor haar) van LGN, het label van de Franse ontwerper Louis-Gabriel Nouchi, voor lente zomer 2027 begon met Twin Peaks. Niet als verwijzing, maar als gevoel. Een koude zomer. Mistig. Een ongemakkelijke elegantie.

De collectie werd geïnspireerd door de verontrustende charme van het hoofdpersonage Dale Cooper, die tegelijk fascineert en verontrust. Net als in de tv-serie zijn de silhouetten opgebouwd rond personages: een detective, een serveerster, een rebelse tiener, een femme fatale. Archetypes, allemaal mysterieus en gevaarlijk, die elkaar kruisen.

LGN lente zomer 2027 – Photo courtesy of LGN

LGN lente zomer 2027 – Photo courtesy of LGN

Dit seizoen gaat LGN verder met zijn verkenning van verlangen, met een garderobe die meer alledaags, vloeiender en instinctiever is. Pakken worden steeds ‘opgebroken’, terwijl jassen centraal staan, gemaakt van krijtstreep, gewaxte katoen en grain de poudre.

LGN lente zomer 2027 – Photo courtesy of LGN

Satijn, struisvogelveren en transparante stoffen verschijnen in kleine accenten, als vage herinneringen aan vintage lingerie. Pointelle, een traditionele katoenen jersey die oorspronkelijk voor dameslingerie werd gemaakt, wordt verwerkt in tanktops. Sensualiteit is nooit opvallend. Ze zit in een halslijn, een stof, een houding. De kenmerkende split van LGN wordt vertaald naar laagjes, in dubbele tanktops en jurken.

LGN lente zomer 2027 – Photo courtesy of LGN

LGN lente zomer 2027 – Photo courtesy of LGN

Zwart, ivoor, zand en mos halen hun inspiratie zowel uit outdoor kleding, het lichtroze van stereotiep “mannelijke” overhemden als uit de complexe bruine tinten van het palet van Francis Bacon. Geïnspireerd door een vintage stropdas verschijnen witte strepen op zwart steeds opnieuw: op een polo, uitgewerkt op een overhemd, op een boxer of geprint op jersey voor zwemkleding.

LGN lente zomer 2027 – Photo courtesy of LGN

De outdoor-ruit in katoen en zijde, afkomstig van een overhemd dat in Londen werd gekocht, wordt verwerkt in overhemden en boxers. Tegelijk verschijnt de liefde voor gingham op een zwart-witte zwemshort. Meer alledaags, maar nog steeds diep sensueel, gaat deze collectie verder met LGN’s verkenning van een elegante mannelijkheid waarin verlangen nooit direct is, ergens tussen een feest en een begrafenis.