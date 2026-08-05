Smart casual: Alfa Romeo introduceert de nieuwe Junior Sprint

Alfa Romeo introduceert de Junior Sprint, een nieuwe uitvoering in beperkte oplage met smart casual accenten en meer standaarduitrusting. De Sprint positioneert zich tussen de Junior Entry en Junior TI en is leverbaar met hybride en volledig elektrische aandrijflijnen. De Sprint onderscheidt zich door zijn two-tone kleurstelling. Het zwarte dak is standaard inbegrepen en vormt een krachtig contrast met de carrosseriekleur. Het geeft de Junior een dynamischer profiel en sluit aan bij het sportieve karakter van Alfa Romeo.

Voor de carrosserie zijn vijf kleuren beschikbaar: Sempione White, Navigli Blue, Arese Silver, Scala Brown Grey en Brera Red. Ook de rest van het exterieur krijgt een stijlvollere uitstraling. De Junior Sprint is standaard voorzien van een hoogglans zwarte bodykit, met donkere accenten rond onder meer de wielkasten en achterbumper, evenals privacyglas achter. Daarmee biedt de Sprint een uitgebreidere standaarduitrusting dan de Junior Entry. Voor deze gelimiteerde uitvoering worden bovendien het zwarte dak en de 18-inch Aero lichtmetalen velgen, samen goed voor een waarde van € 1.050, zonder meerprijs toegevoegd.

Extra comfort, gebruiksgemak en aandrijflijnen

Binnenin zet Alfa Romeo de smart casual lijn door. De Junior Sprint beschikt standaard over aluminium sportpedalen, ambient lighting en navigatie. Daarmee biedt de uitvoering niet alleen een stijlvollere uitstraling, maar ook extra comfort en gebruiksgemak in de dagelijkse praktijk.

De nieuwe Junior Sprint is leverbaar met keuze uit twee aandrijflijnen. Klanten kunnen kiezen voor de Junior Ibrida met een 1.2 Turbo hybride-aandrijflijn van 106 kW (145 pk), of voor de elektrisch aangedreven Junior Elettrica met 115 kW (156 pk) en een 54 kWh accu. Beide uitvoeringen zijn leverbaar vanaf € 37.450 inclusief afleverkosten.

Standaard tot 8 jaar garantie

Alfa Romeo Nederland biedt voor alle modellen die vanaf 1 mei 2025 in Nederland zijn geregistreerd de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de Alfa Romeo Special Sprint Warranty. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Alfa Romeo-netwerk. Na iedere voorgeschreven onderhoudsbeurt wordt deze garantie automatisch verlengd tot de volgende voorgeschreven onderhoudsbeurt, met een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Alfa Romeo Special Sprint Warranty dekt de kosten van onderdelen en arbeidskosten voor het verhelpen van mechanische en elektrische defecten. Ook het infotainmentsysteem valt onder deze dekking. Slijtageonderdelen, zoals banden en ruitenwisserbladen, zijn uitgesloten van garantie. Voor maximale zekerheid kan de Alfa Romeo Special Sprint Warranty bovendien worden uitgebreid met een FlexCare onderhoudscontract.