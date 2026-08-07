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Adversus | Modetrends | De herencollectie van Junya Watanabe MAN lente/zomer 2027: wanneer bling en tailoring samenkomen

De herencollectie van Junya Watanabe MAN lente/zomer 2027: wanneer bling en tailoring samenkomen

De herencollectie van Junya Watanabe MAN lente/zomer 2027 combineert hip-hopbling, punk, tailoring, trainingspakken, workwear en maximale reconstructie.

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ADVERSUS
Gepubliceerd
Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 - Photo courtesy of Junya Watanabe
Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Junya Watanabe

De herencollectie van Junya Watanabe MAN voor lente/zomer 2027, met de titel “BLING BLING BLING”, brengt hip-hop-excess, een punkhouding, corporate utility en herenmode samen in een bewust onregelmatige mix. Het uitgangspunt is de blingcultuur: de gouden kettingen van Run-DMC uit de jaren tachtig, de opvallende luxe van het begin van de jaren 2000 en het idee van decoratieve overdaad als een wereldwijde beeldtaal.

De collectie beweegt vrij tussen verwijzingen die normaal gesproken bij verschillende garderobes horen. New Yorkse hip-hop uit de jaren tachtig en negentig komt samen met het maximalisme van de jaren 2000, DHL-uniformen, de Amerikaanse MLB-honkbalcultuur en preppy codes. Savile Row en Rue Cambon worden uit elkaar gehaald en opnieuw opgebouwd naast streetwear, terwijl elegantie en kitsch, high en low, corporate uitstraling en feestenergie bewust naast elkaar worden gezet.

Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 - Photo courtesy of Junya Watanabe
Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Junya Watanabe

Een garderobe waarin alles samenkomt

“Bling Bling Bling” behandelt overdaad met precisie en gevoel voor plezier. De collectie is opgebouwd rond maximale reconstructie, waarbij bekende herenkleding uit elkaar wordt gehaald en opnieuw in nieuwe vormen wordt samengesteld. Het trainingspak wordt het democratische hoofditem en vormt een basis voor lagen gouden kettingen en parels en andere decoratieve elementen.

Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 - Photo courtesy of Junya Watanabe
Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Junya Watanabe

Warm-upjacks worden over elkaar gedragen, terwijl tailoring wordt omgevormd tot sjaals, stola’s en decoraties die over trainingspakken worden gedragen. Harringtonjacks en trackjacks krijgen details uit werkkleding, soms uitgevoerd in stoffen voor tailoring. Trenchcoats worden opnieuw gebruikt als capes, schorten en wikkelrokken. Boxy Chanel-achtige jacks worden gecombineerd met parels, terwijl preppy button-downhemden veranderen in patchworkbasissen.

Het resultaat is een mix van verschillende werelden van herenkleding, waarin uiteenlopende identiteiten en verwijzingen in dezelfde outfit samenkomen. Tailoring, sportswear, workwear en streetwear worden opnieuw opgebouwd in plaats van binnen hun gebruikelijke grenzen te blijven. Dat geeft de collectie haar vrije karakter.

De accessoires dragen de bling

Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 - Photo courtesy of Junya Watanabe
Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Junya Watanabe

De sterkste uitdrukking van het centrale idee van de collectie is te zien op de petten. ’47 MLB- en utilitypetten worden blikvangers, bedekt met grote broches, parels, kronen, veiligheidsspelden, vals geld en kettingschakels die door de klep zijn gestoken.

Goud, parels en metalen details brengen de blingtaal door de hele collectie. Hardware van INNERRAUM versterkt de verwijzingen naar utility, terwijl het schoeisel beweegt tussen sport, skate en heritage-luxe: New Balance, Flake, Heinrich Dinkelacker en Tricker’s dragen elk bij aan de mix.

Deze accessoires staan niet los van de kleding. Ze worden onderdeel van de reconstructie zelf en duwen bekende sportswear- en utilitystukken naar een veel decoratiever register.

Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 - Photo courtesy of Junya Watanabe
Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Junya Watanabe

Een palet met sterk contrast

Het kleurenpalet is levendig en speels, met sterke contrasten en feestelijke accenten die de bling mood van de collectie versterken. Diep zwart, antraciet en inktachtige tinten zorgen voor het bascontrast, terwijl goud, parels en metalen accenten centraal blijven staan.

Kersentomaatrood, energiek oranje, bloedrood en levendig groen zien we terug in de gedeconstrueerde items. Navy en tweedtinten bieden rustigere bases tegenover de helderdere elementen. Er wordt geen exacte Pantone-referentie genoemd, maar de collectie leunt op de energie van oranje en krachtige, zonovergoten tinten, met een elegante basis.

Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 - Photo courtesy of Junya Watanabe
Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Junya Watanabe

Textuur, reconstructie en punkranden

Textuur speelt een centrale rol in de gelaagde opbouw van de collectie. Bouclé geeft trainingspakken een zachte buitenkant, terwijl tweed en stoffen voor overhemden voor contrast zorgen. Gewassen denim en workweartexturen verwijzen naar het heritage-karakter van Levi’s en Carhartt. Zachte breisels en breisels in contrasterende kleuren voegen meer variatie toe.

Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 - Photo courtesy of Junya Watanabe
Junya Watanabe MAN Lente Zomer 2027 – Photo courtesy of Junya Watanabe

Patchwork zorgt voor diepte en dimensie op button-downhemden, denim en andere basissen. Ruwe naden en zichtbare constructies laten de randen zien en versterken de punkachtige, onafgewerkte uitstraling. De materialen blijven herkenbaar, maar door hun combinaties en reconstructie krijgen ze een andere rol.

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