Met alleen de juiste frequentie ben je er bovendien nog niet. De techniek is ook belangrijk. Niet iedereen realiseert zich dat shampoo vooral

Hoe vaak moeten mannen hun haar echt wassen? De wetenschap zegt: het hangt ervan af

De een wast elke ochtend zijn haar zonder er twee keer over na te denken. De ander doet het juist zo weinig mogelijk omdat hij heeft gehoord dat shampoo de natuurlijke oliën weghaalt. Beiden vinden ze dat ze gelijk hebben. Beiden missen het punt. Er bestaat geen universele frequentie voor haar wassen. Het hangt af van je hoofdhuid, de structuur van je haar, hoeveel je zweet, welke producten je gebruikt en het klimaat waarin je leeft.

Hoe vaak zou je echt moeten shampooen?

Het advies van de American Academy of Dermatology (AAD) is duidelijk: was je haar wanneer je hoofdhuid vet of vies wordt, niet omdat je een aantal dagen hebt geteld.

Steil haar met een vette hoofdhuid: meestal elke dag. De olie zakt gemakkelijk voor de haarlengte naar beneden. Je haar ziet er al snel vet en sliertig uit.

Dik, krullend of gestructureerd haar: natuurlijke oliën blijven langer zitten, dus te vaak wassen kan juist de vochtigheid wegnemen die je krullen in vorm houdt.

Je zou hieruit al snel de conclusie trekken dat iedereen zijn haar elke dag zou moeten wassen, maar dat is te algemeen. Alles hangt af van je haartype, activiteit, styling en meer. Het belangrijkste is: er is geen vaste regel, geen magisch getal voor het ‘om de hoeveel dagen’. Het gaat erom wat jij zelf ervaart, met als leidraad de conditie van je hoofdhuid (zie het advies van de AAD).

Shampoo je wel op de juiste manier?

Met alleen de juiste frequentie ben je er bovendien nog niet. De techniek is ook belangrijk. Niet iedereen realiseert zich dat shampoo vooral ook bedoeld is om je hoofdhuid te reinigen. Breng het geconcentreerd aan op de wortels, masseer zachtjes en laat de schuim vervolgens langs de lengtes lopen terwijl je uitspoelt. Zo reinig je je hoofdhuid zonder de uiteinden droog te maken.

Veel mannen wrijven de shampoo nu juist uit over de hele lengte. Bij lang haar of krullend haar krijg je meteen droogte en pluis.

Hebben mannen echt conditioner nodig?

Ja. Dit is de stap die de meeste mannen overslaan.

Conditioner hydrateert, ontwart en vermindert afbreken van het haar. Waar je het product aanbrengt hangt af van je haartype:

Fijn of steil haar: alleen op de uiteinden. Te dicht bij de wortels maakt het al snel zwaar en vet.

Droog of krullend haar: van wortel tot punt. Dit type haar heeft meer vocht nodig over de hele lengte.

Wie conditioner helemaal overslaat, heeft meer schade op de lange termijn.

Wat je écht moet kopen

Voor de meeste mannen die regelmatig wassen: een milde, sulfaatvrije shampoo. Agressievere formules drogen de hoofdhuid uit, zeker als je dagelijks wast. Voor conditioner: kies het product op basis van je haartype (fijn/steil of droog/krullend haar). Bij roos, jeuk of schilfers kun je een antiroosshampoo met een antiroosshampoo met zinkpyrithion of met ketoconazol gebruiken. Met meer wassen los je deze problemen niet op, het maakt het alleen erger.

En de stylingproducten?

Hier werken veel mannen zichzelf tegen. Pommade, wax, clay, lak. Al deze haarproducten hopen zich op op je hoofdhuid en in je haar en laten zich niet gemakkelijk uitwassen. Wie meerdere producten per dag gebruikt, moet vaker wassen dan iemand die weinig of geen haarproducten gebruikt. Je haartype is dus niet de enige indicatie voor de frequentie van haarwassen.

Wel is het goed om onderscheid te maken tussen productopbouw of een vette hoofdhuid. Productopbouw herken je aan een zwaar en plakkerig gevoel bij de haarwortels.

Let op heet water en de föhn

Ook de manier waarop je je haar na het wassen droogt, is belangrijk. Hitte richt vaak meer schade aan dan je denkt. De AAD raadt aan om de föhn op de laagste stand te gebruiken en hitte te beperken. Heet douchewater trekt ook vocht weg. Onthoud ook dat nat haar kwetsbaarder is. Ruw droogwrijven of stevig borstelen direct na het wassen veroorzaakt haarbreuk. Gebruik een microvezelhanddoek en een kam met brede tanden.

Wat als je haar uitvalt?

Laat je niet misleiden door een oud misverstand: je shampoofrequentie heeft niets met mannelijke haaruitval te maken.

Het lichaam verliest normaal 50 tot 100 haren per dag. Dat is heel gewoon. Echte haaruitval ziet er anders uit: terugtrekkende haarlijn, dunner wordende kruin, kale plekken, minder volume en dichtheid.

Minder wassen helpt niet, meer wassen veroorzaakt het niet. Zie je opvallende veranderingen? Ga naar een dermatoloog en laat de oorzaken checken.