De modecollectie van Anteprima voor herfst winter 2026 2027 onderzoekt tijd, herinnering en transformatie in dialoog met kunstenaar Aiko Miyanaga.

ANTEPRIMA herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Anteprima

De modecollectie van Anteprima voor herfst winter 2026 2027, ontworpen door Izumi Ogino, is geïnspireerd op de onzichtbare architectuur van de tijd, onderzoekt de stille aanwezigheid ervan en de sporen die zij achterlaat in materie en herinnering. De collectie nodigt uit om de schoonheid van verandering te herkennen en bewuster stil te staan bij hoe het heden de herinnering aan de tijd bewaart.

Centraal staat een dialoog met de Japanse kunstenaar Aiko Miyanaga, bekend om haar poëtische installaties waarin vergankelijkheid vorm krijgt via materialen als zout, glas en naftaleen. Haar werken zijn bedoeld om te veranderen en langzaam te verdwijnen. Ze vangen het moment vlak voor het verdwijnen en maken zichtbaar wat normaal onopgemerkt blijft.

ANTEPRIMA herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Anteprima

Mode als drager van herinneringen

Door deze visie naar mode te vertalen, presenteert Anteprima een collectie waarin warmte en transparantie, structuur en vloeiendheid samenkomen. Kasjmier, een kenmerkend element van het modehuis, wordt een drager van herinneringen: zacht, omhullend en niet gebonden aan één seizoen.

ANTEPRIMA herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Anteprima

De silhouetten zijn eenvoudig maar levendig, licht maar stevig geworteld. Ze zijn ontworpen om bewust in het heden te leven en geven uitdrukking aan de relatie tussen duurzaamheid en verandering.

Texturen die het verstrijken van de tijd vastleggen

ANTEPRIMA herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Anteprima

Materialen vertellen het verhaal van tijd via onvolmaakte texturen, gelaagde transparanties, devoré-technieken, needle punch-bewerkingen en jacquardconstructies die ook aan de binnenzijde zichtbaar zijn. Elk oppervlak draagt sporen van verandering.

Prints met sleutels, klokken, vlinders en alledaagse voorwerpen verschijnen als zachte, bijna spookachtige indrukken. Hun vervaagde contouren roepen herinneringen op in plaats van decoratieve motieven en verwijzen naar sporen die zijn achtergebleven.

ANTEPRIMA herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Anteprima

Een kleurenpalet geïnspireerd door natuur en vervaging

Het kleurenpalet ontvouwt zich in twee hoofdstukken. Het eerste is gebaseerd op natuurlijke heidelandschappen met warme neutrale tinten, mosgroen en stoffig roze. Het tweede onderzoekt diepere minerale kleuren, van grijs en pauwtinten tot kristalwit.

ANTEPRIMA herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Anteprima

Deze kleuren verwijzen naar de langzaam verdwijnende materialen in het werk van Miyanaga en versterken de beschouwing van de collectie over verandering en vergankelijkheid.

Een nieuwe uitdrukking van luxe

ANTEPRIMA herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Anteprima

Het resultaat is een beschouwende collectie waarin mode en kunst elkaar ontmoeten om een andere visie op luxe te tonen. Hier wordt waarde niet bepaald door blijvendheid, maar door transformatie, en door de schoonheid van verandering en de herinneringen die daarbij horen.