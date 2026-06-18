De nieuwe Lancia Gamma is ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Italië en komt in het vierde kwartaal van 2026 naar Nederland

Nieuwe Lancia Gamma: stijl, elegantie en tot 375 pk aan kracht verpakt als crossover-fastback

Lancia maakt zich klaar voor een belangrijk nieuw hoofdstuk in de evolutie van het merk: de nieuwe Lancia Gamma. Dit model herinterpreteert de onderscheidende waarden van het merk op een eigentijdse manier en vertegenwoordigt de meest geavanceerde expressie: Italiaanse elegantie, innovatie, kracht en efficiëntie.

De nieuwe Lancia Gamma is ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Italië en komt in het vierde kwartaal van 2026 naar Nederland. De eerste versie zal de topversie zijn. Deze volledig elektrische, meest krachtige en elegante AWD-variant biedt maar liefst 375 pk en een bereik tot 675 km (WLTP). Deze versie belichaamt de stijl, elegantie en kracht van de nieuwe crossover-fastback en combineert dat met een uitzonderlijk hoge range voor maximaal rijplezier.

De nieuwe Lancia Gamma komt ook als elektrische, 245 pk sterke variant met een actieradius tot wel 740 km (WLTP). Het EV-aanbod bestaat ook uit een veelzijdige 230 pk sterke variant met een range tot 540 kilometer (WLTP). Tot slot is er een efficiënte hybride variant met een bereik tot wel 1000 kilometer.

Ontworpen en geproduceerd in Italië

De Gamma heeft een lengte van 4,67 meter, een breedte van 1,89 meter en een hoogte van 1,66 meter. Dankzij een ruime wielbasis biedt het model volop interieurruimte voor het hele gezin.Lancia produceert de nieuwe Gamma in de iconische Melfi-fabriek, een van de meest geavanceerde productielocaties van Stellantis. De productie in Melfi is een centraal element van het project: een model ontworpen voor de Europese markt, gemaakt in Italië, en gebouwd om productie-expertise en geavanceerde technologie te tonen. De eerste voertuigen ondergaan al ontwikkelingstesten. De orderboeken van de nieuwe Lancia Gamma openen na de zomer. Lancia maakt meer details in de komende maanden bekend.

Standaard tot 8 jaar garantie

Ook voor de nieuwe Lancia Gamma geldt de kosteloze 8 jaar ‘Lancia Special Warranty’. De enige voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Lancia-netwerk. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd – tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Lancia Special Warranty maakt deel uit van het premiumniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten bij mechanische en elektrische defecten. Ook het infotainmentsysteem en mobiliteitsdiensten vallen onder deze dekking. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen vallen buiten deze garantie.

Historie Lancia Gamma

De Lancia Gamma – gepresenteerd op de Autosalon van Genève in 1976 – diende als het prestigieuze vlaggenschip en viel direct op door het gedurfde ontwerp van Pininfarina, beschikbaar als een avant-gardistische Berlina fastback en een elegant gelijnde Coupé. Technisch onderscheidde de Gamma zich door de unieke, volledig aluminium 2,5-liter viercilinder boxermotor, die zorgde voor een laag zwaartepunt en uitstekende rijeigenschappen. In 1980 introduceerde Lancia de tweede generatie, de Serie 2 (of FL).

Tegenwoordig geniet de Lancia Gamma een cultstatus onder verzamelaars, die de auto bewonderen om zijn technische eigenzinnigheid, het superieure comfort en het tijdloze Italiaanse design dat de overgang van een tijdperk symboliseert.