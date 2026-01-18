De modecollectie van Dsquared2 herfst winter 2026: ijzige glamour

Dsquared2 Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Op dit moment is de Men’s Fashion Week in Milaan in volle gang. Eén van de eerste shows is het bekende modehuis Dsquared2. Met de nieuwe modecollectie voor herfst winter 2026 2027 keert het merk terug naar zijn oorsprong. Op de catwalk krijgen we een Dsquared2-collectie ten voeten uit te zien. Het is een collectie die trouw blijft aan de kern van Dsquared2, ontworpen door de designer-tweeling Dean en Dan Caten, en tegelijk een duidelijke toekomstvisie laat zien: modern, technisch, met opvallende vormen en materialen.

Dsquared2 Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

De terugkeer naar de roots, maar wel met een blik op de toekomst, wordt versterkt door een speciaal gecreëerde soundtrack, gemaakt met behulp van AI. De muziek vertaalt de emoties en de huidige gemoedstoestand van de ontwerpers. Zo ontstaat een intense ervaring die voelt als een belangrijk moment in de creatieve ontwikkeling van het merk. Er zijn nieuwe technologieën en experimenten gebruikt zonder het verleden los te laten.

Dsquared2 Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

In deze nieuwe wintercollectie draait het om de Canadese roots van Dean en Dan Caten. De modeshow is dan ook een ode aan de winter. Skipistes vormen het decor waar sport, fantasie en uitstraling samenkomen. De modellen verschijnen als sterke figuren die een ijzige bergtop bereiken, elk met een eigen karakter, gedreven door de adrenaline van wintersport en invloeden uit verschillende subculturen.

Dsquared2 Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Voor mannen wordt klassieke wintersportkleding opnieuw vormgegeven door de rebelse blik van Dsquared2: hockeyshirts, ski-onderlagen, oversized pufferjacks en gebreide après-ski sets met een knipoog naar de jaren zeventig. En verder: grote pufferjassen over wijde pakken en enorme parka’s die gedragen worden met racepakken, gebreide long johns en korte coltruien met wedstrijdnummers. Gewatteerde bodywarmers en bikerjacks, gecombineerd met leren broeken, geven de looks een zelfverzekerde uitstraling.

Dsquared2 Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Ook de Canadese rodeosfeer is duidelijk aanwezig, maar dan verplaatst naar de bergen. Grove bontstructuren en extreme volumes spelen met contrasten tussen bedekt en bloot. Grote jassen, teddy jackets, gewatteerde nylon chaps en blote bovenlijven zorgen voor een stoer beeld. Denim met een ijzige glans is versierd met pailletten en gevoerd met shearling, gebruikt voor truckerjacks, spijkerbroeken en jassen. De outfits worden afgemaakt met leren laarzen met een vierkante neus en ringdetails, geïnspireerd op ski- en alpinemateriaal.

Dsquared2 Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

De vrouwelijke modellen verschijnen op de catwalk als gedurfde, eigenzinnige figuren in glanzende en opvallende looks met een bijna futuristische uitstraling. Jassen en mantels krijgen nieuwe vormen: mini-jurken met korset zijn opgebouwd uit meerdere lagen pufferstof, korte jacks met hockeyinvloeden zijn gecombineerd met denim- en nylonbroeken, en sculpturale bustiers worden geshowd met leggings en futuristische skischoenen met hak. Hoogglanzende latex sluit strak aan om het lichaam, terwijl een off-shoulder bomber van zijden nylon met een bontkraag en een opvallende bontmuts een ijzige glamour uitstraalt.

Dsquared2 Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

De accessoires benadrukken de combinatie van sporterfgoed en vernieuwing. Nieuw in de collectie is de #D2speed eyewear, ontwikkeld in samenwerking met Carrera. Deze bril is geïnspireerd op skibrillen uit de jaren zeventig en verschijnt in zwart, wit en rood. Dankzij een magnetisch systeem kunnen de lenzen eenvoudig worden vast- en losgeklikt. In plaats van traditionele pootjes is er een elastische band met Dsquared2 x Carrera-logo, wat zorgt voor een functionele en moderne uitstraling.