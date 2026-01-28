De herencollectie van Saint Laurent voor herfst winter 2026 2027

De sfeer bij de modeshow van Saint Laurent voor herfst winter 2026 is geïnspireerd door het kwetsbare interval tussen nacht en dag. Dat moment, waarop het in Parijs licht begint

De sfeer bij de modeshow van Saint Laurent voor herfst winter 2026 is geïnspireerd door het kwetsbare interval tussen nacht en dag. Dat moment, waarop het in Parijs licht begint te worden, wordt niet gepresenteerd mooi ansichtkaartplaatje, maar als een tastbare ervaring – iets wat elke ochtend plaatsvindt in de privéruimtes van de stad. Het is juist in magische tijdsinterval, waarin de waarheden van de nacht plotseling zichtbaar worden, dat Anthony Vaccarello zijn nieuwste mannencollectie plaatst.

Het is een garderobe gevormd door intimiteit. Door kwetsbaarheid. Door een erotiek die het spektakel vermijdt en persoonlijke expressie centraal stelt. Vaccarello zet zijn stille, volhardende vraag voort: wat betekent mannelijkheid en viriliteit vandaag binnen het Saint Laurent-universum? Hij kiest voor introspectie boven provocatie.

De emotionele kern van de collectie is Giovanni’s Room, de baanbrekende roman van James Baldwin uit 1956. Het boek is revolutie in de manier waarop seksuele aantrekkingskracht onderzoekt en het de conventionele, burgerlijke, naoorlogse mannelijkheid uitdaagt. Het biedt Vaccarello een psychologisch diep vertrekpunt. Vooral de spanning in één scène fascineert hem: David die bij zonsopgang voor de laatste keer Giovanni’s Parijse kamer verlaat, zijn verlangen en heimwee ruilend voor de onzekerheid van wat nog komen gaat. Uit dit moment ontstaat een Saint Laurent-verhaal dat vertrouwd en tegelijk krachtig is: de ochtend na de nacht ervoor.

Kleding wordt ritueel. Het proces van naakt naar gekleed, van los naar dichtgeknoopt, weerspiegelt hoe we ons transformeren van onze meest blootgestelde zelf naar een versie klaar om de wereld weer in te stappen. Vaccarello vertaalt dit in een slank, sierlijk silhouet dat tegelijk kwetsbaar en sterk aanvoelt. Zachte, gekreukte texturen dragen de sporen van de tijd – van wat we hebben gedragen en van wat we hebben liefgehad. Scherpe, vastberaden schouders geven structuur en omhullen kwetsbaarheid zonder deze te verbergen.

Er is een bewust spel van onthullen en verbergen: het lichaam wordt omlijst, gesuggereerd, erotisch gemaakt zonder ooit exhibitionistisch te worden. Het iconische Saint Laurent-smoking krijgt bijna een pantserachtige kracht, onzekerheid verdwijnt, de confrontatie met het onbekende wordt aangegaan. Hoge laarzen ‘aarden’ de look.

Zwart – de karakteristieke Saint Laurent kleur – domineert deze nieuwe herencollectie, een (niet)kleur die bekend staat om zijn dubbele karakter: klassiek en tegelijk iconoclastisch, tijdloos en toch rebels. Het scherpt elke lijn aan, verdiept elke emotie en versterkt de stille intensiteit van de collectie.

De nieuwe collectie werd gepresenteerd in een locatie die was doordrenkt van intimiteit en herinnering, waardoor deze minder aanvoelt als een show en meer als een, een pauze tussen wat was en wat komen gaat. Een reflectie op mannelijkheid, niet als performance, maar als beleefde ervaring.