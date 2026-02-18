De herencollectie van Ziggy Chen voor herfst/winter 2026-2027

Ziggy Chen, de ontwerper uit Shanghai die bekendstaat om zijn persoonlijke en nadenkende manier van ontwerpen, presenteerde zijn nieuwe herencollectie

Ziggy Chen herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Ziggy Chen, de ontwerper uit Shanghai die bekendstaat om zijn persoonlijke en nadenkende manier van ontwerpen, presenteerde zijn nieuwe herencollectie voor herfst/winter 2026 tijdens de Paris Fashion Week. De collectie heet DISSPARATION en is een sterke reflectie op verplaatsing, herinnering en de stille spanning tussen verleden en heden.

De collectie werd getoond binnen het officiële programma van de Parijse mannenmodeweek. Ze beweegt zich “aan de randen van de waarneming”. Niet wat je meteen ziet is het belangrijkst, maar wat langzaam verandert, uiteenvalt en zich opnieuw vormt in de tijd. Verplaatsing is hierbij geen tijdelijk moment, maar een blijvende kracht. Die beïnvloedt zowel de vorm als de betekenis van elk kledingstuk.

Ziggy Chen herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Fragmenten uit het verleden komen terug, maar zonder nostalgie. Ze worden opnieuw bekeken, geanalyseerd en samengebracht in een moderne vorm. Balans is belangrijker dan statement, en functie gaat boven overdaad. Niets voelt helemaal afgerond. Elke look toont een gecontroleerde spanning: tussen structuur en zachtheid, tussen wat zichtbaar is en wat verborgen blijft.

Ziggy Chen herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Deze spanning zie je vooral in de manier waarop de kleding is gemaakt. Chen laat juist zien wat normaal verborgen blijft. Voeringen worden zichtbaar, binnenkanten komen naar buiten en de constructie van het kledingstuk wordt een soort taal. Patronen ontstaan uit met de hand getekende lijnen en visuele herinneringen, zoals steen, architectuur en historische symbolen. Ze zijn abstract, maar toch verbonden met verschillende tijdperken zonder echt bij één tijd te horen.

Ziggy Chen herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Het kleurenpalet is rustig en verfijnd: warme bruintinten, zachte grijzen, diep blauwgrijs, zwart en gedempte geelgrijze tonen. Door verschillende lagen over elkaar te dragen ontstaat diepte zonder dat de kleding zwaar aanvoelt. Het volume is aanwezig, maar blijft soepel en in balans.

Materialen spelen een belangrijke rol. Natuurlijke vezels zoals wol, kasjmier, hennep, linnen en zijde geven de collectie een echte en pure uitstraling. Onregelmatige garens en bouclé laten het maakproces zien. Kleine imperfecties worden niet verborgen, maar juist geaccepteerd als onderdeel van het karakter van het kledingstuk.

Ziggy Chen herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Ook de accessoires volgen dezelfde gedachte. Denk gevlochten leer, metalen details en kasjmieren sjaals. Alles heeft een functie en is niet alleen puur ter decoratie. Versiering is minder belangrijk dan samenhang.

Ziggy Chen herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Met DISSPARATION brengt Ziggy Chen vakmanschap en draagbaarheid samen met een bijna meditatieve precisie. Elk element is bewust gekozen en elk detail zorgvuldig uitgewerkt. De collectie dwingt geen betekenis op, maar nodigt uit om zelf te kijken en te ontdekken — via materiaal, vorm en tijd. In een wereld vol visuele prikkels klinkt zijn stem rustig, maar krachtig, en moedigt hij aan om aandachtiger te kijken.