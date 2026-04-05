De kunst van onvolmaakte elegantie bij Rabanne herfst winter 2026

Rabanne Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Rabanne

Wat betekent moderne vrouwelijkheid vandaag de dag? Bij Rabanne, onder leiding van Julien Dossena, ligt het antwoord op deze vraag niet in perfecte afwerking, maar in iets veel interessanters: een bewuste keuze voor het onaffe, het mysterieuze en het rebelse.

Dit seizoen wordt vrouwelijkheid opnieuw gedefinieerd als iets dat leeft in het moment. Het heeft geen vaste vorm, maar ontstaat door het combineren van invloeden uit verschillende decennia. Het gaat minder om indruk maken en meer om voelen – een persoonlijke band tussen kleding en drager. Mode is hier geen stilstaand beeld, maar een levende vorm, gevormd door de mensen die haar dragen.

En die mensen zijn opvallend. In de modecollectie van Rabanne voor herfst winter 2026 zijn ze ook ‘een beetje louche’ – een term die bewust vaag en aantrekkelijk blijft. Een beetje geheimzinnig, moeilijk te plaatsen, maar altijd zelfverzekerd. Je vraagt je af: waar komen ze vandaan, en waar gaan ze naartoe?

Die sfeer zie je terug in de kleding. Een jurk met boothals doet denken aan de jaren ’40, maar wordt gedragen met een jas in shearling. Een klassiek geruit pak krijgt een nieuwe twist met een open blouse en zichtbare onderjurk. Het resultaat voelt tegelijkertijd netjes en los.

De combinaties zijn verrassend maar doordacht. Een geruite herenbroek wordt gecombineerd met een pump in dierenprint, een blouse met bloemen en een kleurrijk vest. Alles samen vormt een persoonlijke stijl, niet zomaar een mix.

De garderobe zelf voelt als een verzameling verhalen: een jas met oogjes in verschillende groottes; een chemise met papieren vliegtuigjes; een leren blazer met bloemenprint. Een twinset met borduursels en kralen wordt minder netjes gemaakt met cowboylaarzen. Zo blijft niets te perfect.

Dezelfde vrouw kan opeens voor een heel andere look kiezen. Een top van metalen mesh met bloemenprint valt soepel over het lichaam, gecombineerd met een rok van gedeconstrueerde jersey met franjes en kleine metalen buisjes. Beweging speelt een grote rol – elk detail komt tot leven bij elke stap.

Accessoires krijgen ook een betekenis. Een smalle riem draagt verhalen met zich mee. Panty’s worden gekozen als contrast met T – bar pumps. Een grote metalen armband voegt kracht toe.

De sfeer van de collectie is donker maar niet zwaar. Kleding draait niet meer om show, maar om keuzes. Elke combinatie laat iets zien van de persoon die het draagt.

Hier ontstaat stijl door lagen en contrasten. Elke outfit vertelt een verhaal.

Kortom, de modecollectie van Rabanne voor herfst winter 2026 laat zien dat persoonlijke stijl niet vaststaat. Het verandert steeds. In het onperfecte en het louche zit juist iets moderns: de schoonheid van blijven ontwikkelen.