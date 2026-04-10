HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

De herencollectie Homme Plissé van Issey Miyake voor lente zomer 2026

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2026 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

De nieuwe herencollectie van Louis Vuitton voor lente zomer 2026

Prada vrouw lente zomer 2026 - Photo courtesy of Prada

De modecollectie van Prada voor lente zomer 2026

Officine Générale lente zomer 2026 - Photo courtesy of Officine Générale

Officine Générale droomt van een Parijse zomer aan zee

Adversus | Modetrends | De modecollectie van Missoni voor herfst winter 2026

De modecollectie van Missoni voor herfst winter 2026

De nieuwe modecollectie van Missoni voor herfst winter 2026 is een soort ‘stille kracht’: de collectie straalt rust uit maar heeft

Foto van auteur
ADVERSUS
Gepubliceerd
Missoni Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Missoni

De nieuwe modecollectie van Missoni voor herfst winter 2026 is een soort ‘stille kracht’: de collectie straalt rust uit maar heeft ook iets vernieuwends. Het is een collectie die zich langzaam maar zeker prijsgeeft, instinctief, als een tweede huid. Dit seizoen is de mode van Missoni niet zomaar kleding; het is een houding. Een spontane en bijna intuïtieve manier van aankleden die vaste regels loslaat en juist de persoonlijke expressie centraal zet.

Ontwerper Alberto Caliri blijft trouw aan zijn stijl. In plaats van steeds iets totaal nieuws te bedenken, bouwt hij verder op wat er al is. In plaats van steeds iets nieuws na te jagen, verfijnt hij de modecollectie voor herfst winter 2026 met een bestaande taal vol betekenis.

Missoni Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Missoni

Een belangrijk thema dit seizoen is de mix van mannelijk en vrouwelijk. Deze twee vullen elkaar aan en versterken elkaar. De Missoni-vrouw draagt met gemak kleding die geïnspireerd is op de mannenkast. Ze maakt zich deze kledingstukken eigen door ze te combineren met zachte en elegante items.

De collectie speelt dan ook met contrasten. Aan de ene kant zie je sterke vormen, zoals ruime jassen, stoere blousons en shearling jassen. Blazers met scherpe kragen, puntige zorgen voor een strakke look. Broeken met plooien en wijde leren bermuda’s, gedraegn met een riem, geven een moderne draai aan klassieke stijlen.

Missoni Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Missoni

Aan de andere kant is er zachtheid. Midi-jurken vallen los en volgen daarna het lichaam. Dat zorgt voor een ontspannen maar vrouwelijke uitstraling. Kleine metallic details vangen het licht op een rustige manier en geven net dat beetje extra.

Accessoires maken de outfits compleet. Lange sjaals bewegen soepel mee en zorgen voor een elegante touch. Coltruien en kleine gebreide omslagdoeken zorgen voor extra lagen. Hoeden, ergens tussen zeeman en krantenjongen – hebben een speelse vorm en schoenen zoals pumps en platte enkellaarsjes maken de looks draagbaar en stijlvol.

Missoni Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Missoni

De kracht van deze nieuwe collectie zit in de stoffen en kleuren. Missoni staat bekend om zijn patronen, en ook dit seizoen spelen die een grote rol. Verschillende tinten van één kleur lopen in elkaar over, wat zorgt voor een rustig maar interessant effect.

Missoni Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Missoni

De kleuren zijn warm en natuurlijk: bruin, tabak, oker en cognac vormen de basis. Af en toe zie je een diepblauwe tint als contrast. Patronen zoals ruiten en strepen zorgen voor een mooi ritme in de collectie.

Missoni Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Missoni

Ook de materialen vallen op. Ze geven diepte en beweging aan de kleding. Elk kledingstuk voelt rijk aan detail en nodigt uit om aangeraakt te worden.

Missoni Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Missoni

Laagjes dragen is hierbij belangrijk. Kleding wordt over elkaar heen gedragen en vormt samen één geheel. Toch blijft het lichaam altijd zichtbaar en centraal.

Missoni Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Missoni

De modecollectie van Missoni voor herfst winter 2026 draait niet om snel veranderen, maar om vertrouwen op je eigen gevoel. Het laat zien dat echte stijl ontstaat wanneer je kiest wat bij jou past – op jouw manier.

Voeg Adversus.nl toe aan je favorieten! :-)

Meer op ADVERSUS

Mannen kapsels 2026. Wet looks met rebelse imperfectie

De modecollectie van Michael Kors voor herfst winter 2026 2027: New York Chic

MEER OP ADVERSUS.NL
Wales Bonner Lente - Zomer 2026 - Photo courtesy of Wales Bonner

De modecollectie van Wales Bonner voor lente/zomer 2026

Iceberg lente zomer 2026 - Photo courtesy of Iceberg

De modecollectie van Iceberg voor lente zomer 2026: urban attitude, Italian soul

WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

De modecollectie van Louis Vuitton voor lente zomer 2026

Prada man lente zomer 2026 - Photo courtesy of Prada

De herencollectie van Prada voor zomer 2026

ADVERSUS is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2026

De artikelen en het beeldmateriaal op ADVERSUS zijn exclusief eigendom van ADVERSUS en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Adverteren
Cookies & Privacy
Op Trendystyle

MAGAZINE

Herenmode
Beauty
Cover models
Fitness
Auto's

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com