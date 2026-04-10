De modecollectie van Missoni voor herfst winter 2026

Missoni Herfst Winter 2026 – Photo courtesy of Missoni

De nieuwe modecollectie van Missoni voor herfst winter 2026 is een soort ‘stille kracht’: de collectie straalt rust uit maar heeft ook iets vernieuwends. Het is een collectie die zich langzaam maar zeker prijsgeeft, instinctief, als een tweede huid. Dit seizoen is de mode van Missoni niet zomaar kleding; het is een houding. Een spontane en bijna intuïtieve manier van aankleden die vaste regels loslaat en juist de persoonlijke expressie centraal zet.

Ontwerper Alberto Caliri blijft trouw aan zijn stijl. In plaats van steeds iets totaal nieuws te bedenken, bouwt hij verder op wat er al is. In plaats van steeds iets nieuws na te jagen, verfijnt hij de modecollectie voor herfst winter 2026 met een bestaande taal vol betekenis.

Een belangrijk thema dit seizoen is de mix van mannelijk en vrouwelijk. Deze twee vullen elkaar aan en versterken elkaar. De Missoni-vrouw draagt met gemak kleding die geïnspireerd is op de mannenkast. Ze maakt zich deze kledingstukken eigen door ze te combineren met zachte en elegante items.

De collectie speelt dan ook met contrasten. Aan de ene kant zie je sterke vormen, zoals ruime jassen, stoere blousons en shearling jassen. Blazers met scherpe kragen, puntige zorgen voor een strakke look. Broeken met plooien en wijde leren bermuda’s, gedraegn met een riem, geven een moderne draai aan klassieke stijlen.

Aan de andere kant is er zachtheid. Midi-jurken vallen los en volgen daarna het lichaam. Dat zorgt voor een ontspannen maar vrouwelijke uitstraling. Kleine metallic details vangen het licht op een rustige manier en geven net dat beetje extra.

Accessoires maken de outfits compleet. Lange sjaals bewegen soepel mee en zorgen voor een elegante touch. Coltruien en kleine gebreide omslagdoeken zorgen voor extra lagen. Hoeden, ergens tussen zeeman en krantenjongen – hebben een speelse vorm en schoenen zoals pumps en platte enkellaarsjes maken de looks draagbaar en stijlvol.

De kracht van deze nieuwe collectie zit in de stoffen en kleuren. Missoni staat bekend om zijn patronen, en ook dit seizoen spelen die een grote rol. Verschillende tinten van één kleur lopen in elkaar over, wat zorgt voor een rustig maar interessant effect.

De kleuren zijn warm en natuurlijk: bruin, tabak, oker en cognac vormen de basis. Af en toe zie je een diepblauwe tint als contrast. Patronen zoals ruiten en strepen zorgen voor een mooi ritme in de collectie.

Ook de materialen vallen op. Ze geven diepte en beweging aan de kleding. Elk kledingstuk voelt rijk aan detail en nodigt uit om aangeraakt te worden.

Laagjes dragen is hierbij belangrijk. Kleding wordt over elkaar heen gedragen en vormt samen één geheel. Toch blijft het lichaam altijd zichtbaar en centraal.

De modecollectie van Missoni voor herfst winter 2026 draait niet om snel veranderen, maar om vertrouwen op je eigen gevoel. Het laat zien dat echte stijl ontstaat wanneer je kiest wat bij jou past – op jouw manier.