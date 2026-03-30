Tod’s vrouw herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Tod’s

In een seizoen waarin authenticiteit de ultieme luxe wordt, presenteert Tod’s meer dan een modeshow – het is een levende ode aan Italiaans vakmanschap. De modecollectie van Tod’s voor herfst winter 2026 2027 ontstaat in een setting die de rijkdom van ambachtelijke traditie viert, waar creëren zelf een performance wordt. Hier staat het gebaar centraal. Samen met de ambachtslieden van Tod’s werken meesters uit verschillende disciplines live, en veranderen zij de ruimte in een poëtische dialoog van handen, materialen en technieken. Het moment gaat verder dan alleen visueel spektakel en laat zien wat Made in Italy echt betekent: toewijding aan kwaliteit, precisie en schoonheid.

Deze uitwisseling tussen verschillende ambachten vormt de basis van de filosofie van Tod’s – de zogenaamde Artisanal Intelligence. Het is een erfgoed dat in de loop van de tijd is opgebouwd en gebaseerd is op vakkennis, hoge kwaliteit en aandacht voor detail. Vanuit deze visie ontstaat de collectie niet alleen als kleding, maar als een voortzetting van een traditie waarin verleden en vernieuwing samenkomen.

Onder leiding van creatief directeur Matteo Tamburini wordt de garderobe voor herfst winter 2026 2027 een ode aan materiaal en vakmanschap. Elk kledingstuk laat zien hoe belangrijk ambachtelijke kennis is, versterkt door zorgvuldig gekozen materialen van hoge kwaliteit. Leer speelt hierin de hoofdrol en geeft de collectie een sterke identiteit. Het brengt traditie en moderniteit samen: technieken uit de zadelmakerij en handmatige afwerking worden gecombineerd met lichtheid en diepte.

De silhouetten tonen een mooi evenwicht tussen contrasten. Ruime, zachte vormen worden gecombineerd met meer aansluitende creaties, waarbij kortere mouwen en een duidelijke taille zorgen voor structuur. Klassieke items zoals de trenchcoat en de peacoat krijgen een nieuwe interpretatie met een couture-achtige afwerking. Een gewatteerde bomber van soepel, verouderd kalfsleer geeft een modern accent, terwijl foulardjurken met grafische patchworkdetails zorgen voor beweging en dynamiek.

De kleuren voelen warm en natuurlijk aan. Tinten zoals karamel, gember en chocolade vormen de basis, aangevuld met zwart-witte grafische accenten. Dit zorgt voor een gebalanceerd en krachtig geheel dat traditie en moderniteit samenbrengt.

Centraal in de collectie staat Pashmy, een bijzondere leersoort die de expertise van Tod’s laat zien. Dit lichte en zachte kalfsleer heeft een mooie structuur en diepe kleur. Het wordt gebruikt voor jassen, rokken en broeken en combineert luxe met draagbaarheid.

Ook de accessoires spelen een belangrijke rol in deze tijdloze stijl. De bekende loafer krijgt een ronde neus en wordt uitgevoerd in zacht leer of pony, zowel effen als met prints. De enkellaars heeft een sterke uitstraling en wordt verrijkt met een band die verwijst naar zadeltradities. De Gommino sneaker, gemaakt van flexibel suède en hoogwaardige materialen, laat perfect zien hoe traditie en moderniteit samenkomen.

De iconische tassen van Tod’s tonen het hoogste niveau van vakmanschap. De Wave Bag krijgt verfijnde stiksels, de T Timeless Bag verschijnt in nieuwe materialen zoals nappaleer en pony, en de Di Bag keert terug in een bowlingvorm die praktisch en elegant tegelijk is.

Details maken het geheel compleet. Het bekende Gommino-element verschijnt als metalen detail in de accessoires en verbindt schoenen en tassen met elkaar. Ook letters spelen een belangrijke rol: kleine metalen initialen versieren smalle riemen rond jassen en trenches. Zo kan iedereen een persoonlijk detail toevoegen. Deze moderne vorm van personalisatie verwijst naar klassieke monogrammen en maakt elk item uniek.

Met deze modecollectie laat Tod’s niet alleen kleding zien, maar ook een duidelijke visie. Een visie waarin traditie en heden samenkomen, waarin vakmanschap centraal staat en waarin elk detail een verhaal vertelt.