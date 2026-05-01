Ferrari Purosangue in Handling Speciale configuratie

Ferrari heeft de Handling Speciale gepresenteerd, een nieuwe en exclusieve configuratie die op aanvraag beschikbaar is voor de Ferrari Purosangue. Deze variant is ontwikkeld om het sportieve karakter van de eerste vierpersoons vierdeurs Ferrari in de geschiedenis van het merk met het Steigerende Paard verder te versterken. De Handling Speciale configuratie is ontwikkeld voor een nog sportievere rijervaring door de mechanische en elektronische reacties van de auto aan te scherpen, zonder afbreuk te doen aan de alledaagse veelzijdigheid die de Ferrari Purosangue kenmerkt. Hij is bedoeld voor wie op zoek is naar een set-up met een nog sterkere focus op sportiviteit, terwijl de auto toch dagelijks en in elke context kan worden gebruikt.

De kenmerkende eigenschappen van een volledige vierpersoons auto, de verhoogde maar sportieve rijpositie en de overkoepelende bruikbaarheid van het interieur blijven ongewijzigd. De onderliggende basis voor de Ferrari Purosangue in Handling Speciale configuratie is nog steeds de veelgeprezen vierdeurs lay-out op basis van een transaxle-architectuur, met een atmosferische V12-motor midden voorin en de versnellingsbak achterin, in combinatie met de nieuwste generatie voertuigdynamische systemen. De nieuwe uitvoering vernieuwt de dynamische respons van de auto aanzienlijk, waaronder de kalibratie van het actieve onderstel, om de carrosseriebewegingen met 10% te verminderen en een duidelijk compacter gevoel te geven. Als gevolg hiervan reageert de Ferrari Purosangue in Handling Speciale configuratie directer op de input van de bestuurder, waardoor het gevoel van controle in opeenvolgende bochten en tijdens snelle koersveranderingen wordt versterkt.

De schakelstrategieën zijn ook herzien, met snellere reactietijden en krachtdadiger schakelen, met name in de Manettino-standen ‘Race’ en ‘ESC-off’. Het effect is vooral duidelijk tijdens acceleratiemanoeuvres, waarbij het systeem de voorkeur geeft aan een scherper gevoel van stuwkracht. In de handmatige stand wordt het schakelen sportiever bij middelhoge tot hoge toerentallen (boven 5.500 tpm), waardoor de betrokkenheid van de bestuurder wordt vergroot. Het geluid in het interieur is ook geoptimaliseerd via een speciale instelling, en is nu meer uitgesproken bij het starten en bij accelereren, waardoor het karakter van de atmosferische V12 nog nadrukkelijker wordt aangezet.

De Ferrari Purosangue in Handling Speciale configuratie introduceert ook een aantal exclusieve stylingelementen die hem direct herkenbaar maken, zonder zijn proporties te veranderen. Dit zijn onder andere velgen met een speciaal ontwerp en een nieuwe diamantgeslepen afwerking, zijschermen van koolstofvezel, matzwarte uitlaateindstukken, een zwart Steigerend Paard-embleem op de achterzijde, een zijdeglans Ferrari-signatuur en een speciale plaquette in het interieur die de configuratie aanduidt.

De introductie van deze nieuwe uitvoering versterkt de sportieve geest van een project dat het mondiale landschap van luxe sportwagens met hoge rijkwaliteit radicaal heeft veranderd. Tegelijkertijd behoudt de Purosangue zijn identiteit als een auto die de veelzijdigheid van een vierzitter kan combineren met het dynamische gedrag dat typisch is voor Ferrari’s met voorin geplaatste motoren.