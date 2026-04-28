De modecollectie van Isabel Marant voor herfst winter 2026 2027 gaat over: samen zijn. Het is een nieuwe kijk op de Parijse vrouw, waarin een groep zich als één beweegt, verbonden door een stijl die natuurlijk en doordacht aanvoelt. De Marant girl gang neemt de nacht over met zelfvertrouwen, met silhouetten die gebaseerd zijn op de klassieke Parijse look: strakke denim jeans met een losse vorm, gecombineerd met perfect gesneden, boxy leren jassen.

In de collectie zit een duidelijke spanning tussen mannelijk en vrouwelijk. Geen conflict, maar een geraffineerd spel. Stoere knits en kabeltruien met een maritieme invloed brengen structuur, terwijl aviator jassen met grote knopen kracht toevoegen. Tegelijk wordt dit verzacht door lichte en transparante elementen. Tulle jurken bewegen luchtig, geborduurde bustiers geven een gevoel van intimiteit en diep uitgesneden leren laarzen zorgen voor een sterke, verleidelijke lijn.

De overgang van dag naar nacht voelt vanzelfsprekend. Over-knee sokken verdwijnen in enkellaarsjes, waardoor grenzen vervagen. Zilveren lurex shirts vangen het licht onder nette jassen en geven een mooie glans. Lange, vloeiende avondjurken worden gedragen onder ronde bomberjacks, wat zorgt voor een mix van lief en sterk.

De collectie speelt met verbergen en laten zien. Zijden nachtkimono’s en kanten tops brengen een lingeriegevoel in de dagelijkse look. Dit staat in contrast met materialen zoals leer, glanzend vinyl en patchwork shearling. Het resultaat is een interessante mix van persoonlijk en zichtbaar. Omkeerbare kledingstukken versterken dit idee: blauwe denim verandert in rood leer en gewassen zijde in één beweging.

Kleur geeft extra kracht aan de silhouetten. Felle accenten van rood en blauw geven de collectie energie, terwijl zwart en antraciet voor balans zorgen. De kleuren ondersteunen de vormen zonder te overheersen. Slangenprints verschijnen op zijde en komen terug in sieraden, uitgevoerd in metallic mesh met een zachte glans.

Vakmanschap speelt een belangrijke rol. Jeans zijn geborduurd met patronen die lijken op gedragen details. Blauwe leren shirts hebben fijne uitgesneden kanten elementen, wat zorgt voor een mix van stoer en kwetsbaar. De laarzen vallen ook op met hakken die elke look een stevige basis geven.

In dezelfde nacht beweegt ook de Marant man. Hij hoort bij hetzelfde verhaal, maar blijft uniek. Misschien is hij de vriend, de kunstenaar of de acteur, interessant en stijlvol. Zijn look is eenvoudig maar precies: gebleekte denim, gedragen suède laarzen of witte sneakers, en leren jassen met brede schouders en strakke lijnen.

Wanneer de nacht verder gaat, wordt duidelijk waar de collectie om draait. Het is niet alleen een spel van tegenstellingen, maar een viering van balans. Sterk en zacht, zichtbaar en beschermd, individueel en samen komen samen in een garderobe vol mogelijkheden. Isabel Marant Winter 2026 kleedt niet alleen het lichaam, maar laat een moment zien waarin stijl een manier wordt om verbonden te zijn.