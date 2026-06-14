De modecollectie van Balmain herfst-winter 2026 2027

Balmain herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

De modecollectie van Balmain herfst-winter 2026 toont Antonin Trons visie met sensualiteit, tailoring, vakmanschap en moderne glamour.

Terug naar de fundamenten van het huis

Elk modehuis is gebouwd op sterke fundamenten, en voor de nieuwe Creative Director van Balmain, Antonin Tron, liggen die fundamenten in 1945. Dat was het jaar waarin Pierre Balmain zijn maison in Parijs oprichtte tijdens een periode van grote sociale en culturele veranderingen. Terugkijken naar de oorsprong van Balmain is geen oefening in nostalgie, maar een manier om te onderzoeken hoe het archief vandaag interessant kan blijven. Volgens Tron heeft het huis altijd een architecturale en lichaamsversterkende visie op de vrouwelijke vorm gevierd, een visie die een nieuwe wereld voor vrouwen weerspiegelde, gekenmerkt door dynamiek, sensualiteit en een moderne, ingetogen vorm van luxe.

Balmain herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

De kenmerkende codes van Balmain opnieuw geïnterpreteerd

Voor herfst-winter 2026 grijpt Tron terug naar enkele belangrijke momenten uit de geschiedenis van het huis. Hij geeft zijn eigen interpretatie aan de bijna provocerende erotiek van de lentecollectie van 1946 en aan de drapeertechnieken van de lentecollectie van 1953. Centraal in de collectie staat het iconische pilot jacket van Balmain, waarvan de bevrijdende tailoring een aerodynamisch terugkerend motief doorheen de collectie wordt.

De collectie haalt ook inspiratie uit Pierre Balmains bekende gebruik van dierenprints. In plaats van deze letterlijk te herhalen, herinterpreteert Tron tijger-, luipaard- en krokodillenprints, samen met veren, door middel van verfijnd handborduurwerk, luchtige organza’s en soepel leer. Zo ontstaat een dialoog tussen erfgoed en hedendaagse expressie.

Balmain herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Een lichtere visie op glamour

Met deze eerste collectie voor het huis presenteert Tron een visie die waarvan lichamelijke dynamiek en een meer pragmatische benadering van glamour de kern vormen. De silhouetten zijn ontworpen om lichter, vrijer en gemakkelijker draagbaar te zijn, terwijl ze tegelijk de haute couture-oorsprong van Balmain respecteren.

Ambachtelijk vakmanschap staat centraal, met nieuwe interpretaties van luxueuze stoffen die rijk aanvoelen zonder overweldigend te zijn. Satijn, fluweel, shearling, jacquard cloque, leer en kant verschijnen in een nachtelijk kleurenpalet van zwarte tinten, aangevuld met nuances van paars en groen die een natuurlijke rijkdom oproepen.

Balmain herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Tastbaarheid, functionaliteit en sensualiteit

De accessoires zetten deze ideeën omtrent texturen en gebruiksgemak verder. Trons nieuwe tassen onderzoeken tastbaarheid en functionaliteit, terwijl ze tegelijk een sensuele uitstraling behouden. De Sphynx combineert zachtheid met een zandlopersilhouet, terwijl de Dinner at 8-clutch, die charmant in de hand moet worden gedragen, geïnspireerd is op Trons surfuitrusting en een functioneel concept omzet in een object dat uitnodigt om aangeraakt te worden.

De kracht van sensualiteit

Balmain herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Een belangrijk kenmerk van de collectie is het samenspel tussen constructie en vloeiendheid. Gestructureerde elementen worden lichter terwijl draperingen vloeiender worden, waardoor de relatie tussen kracht en sensualiteit wordt versterkt.

Tron haalt inspiratie uit de elegante silhouetten met sterke schouders en de sluimerende sensualiteit van de heldinnen uit de film noir van de jaren veertig, evenals uit hun tegenhangers in de neo-noirfilms van de jaren tachtig. Deze filmische gevoeligheid bepaalt zowel de sfeer als de houding van de collectie, waarin sensualiteit een vorm van kracht wordt en kracht een sensuele dimensie krijgt.

Balmain herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Een filmisch decor voor een nieuw hoofdstuk

Balmain herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Ook de setting van de modeshow in Parijs weerspiegelt deze filmische visie. De scenografie werd ontworpen door de in Berlijn gevestigde architect Andrea Faraguna, die onlangs een Gouden Leeuw ontving op de Architectuurbiënnale van Venetië. Het decor evolueert van een nachtelijk landschap naar een omgeving vol licht.

Balmain herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Balmain

Die overgang luidt symbolisch een nieuw tijdperk voor Balmain in en introduceert de visie van Antonin Tron, terwijl ze stevig verbonden blijft met de fundamenten waarop het modehuis werd gebouwd.