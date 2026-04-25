Met de wereldpremière van de Cayenne Coupé Electric breidt Porsche zijn SUV-gamma verder uit. De nieuwe Cayenne Coupé Electric is geïnspireerd op de iconische vorm van de 911

Porsche onthult de nieuwe Cayenne Coupé Electric

Met de wereldpremière van de Cayenne Coupé Electric breidt Porsche zijn SUV-gamma verder uit. De nieuwe Cayenne Coupé Electric is geïnspireerd op de iconische vorm van de 911 en diens karakteristieke ‘flyline’ en combineert krachtige, sportieve verhoudingen met indrukwekkende elektrische prestaties. Bij de marktintroductie is er keuze uit drie aandrijfvarianten, met een vermogen tot 850 kW (1.156 pk).

De nieuwe Porsche Cayenne Coupé Electric is een imposante verschijning met de iconische, herkenbare daklijn van de 911 – binnen Porsche bekend als de ‘flyline’. Ten opzichte van de recent gelanceerde Cayenne Electric verschillen de coupémodellen uiterlijk vanaf de A-stijl naar achteren toe, terwijl ook de voorruit speciaal voor de Cayenne Coupé Electric is ontworpen. “De zacht aflopende daklijn valt elegant over de brede schouders van de auto en geeft de Cayenne Coupé Electric een nadrukkelijk sportieve uitstraling”, verklaart Thomas Stopka, Head of Exterior Design, Style Porsche. De adaptieve achterspoiler is harmonieus in de carrosserie geïntegreerd, terwijl de wijze waarop de achterruit met minder naden is ingebed en verzonken voor een vloeiende, moderne uitstraling zorgt.

De coupévorm met zijn aflopende daklijn helpt de luchtweerstand verder te verminderen. De Cd-waarde van de Cayenne Coupé Electric is met 0,23 dan ook lager dan die van de SUV (Cd = 0,25) en dat komt ten goede aan het rijbereik. De gecombineerde WLTP-actieradius van de Cayenne Coupé Electric is daardoor met maximaal 18 kilometer toegenomen tot maximaal 669 kilometer*, afhankelijk van het model. Het Porsche Active Aerodynamics systeem omvat functies als bewegende koelluchtkleppen en een adaptieve achterspoiler.

Sportieve verschijning met praktische bruikbaarheid

Met een lengte van 4.985 millimeter en een breedte van 1.980 mm (exclusief spiegels) is de Cayenne Coupé Electric even lang en breed als de Cayenne Electric. Het hoogste punt van de auto ligt echter 24 mm lager, op 1.650 mm. Ondanks de sportieve lijnen is de coupé praktisch zeer bruikbaarheid, met een laadvolume van 534tot 1.347 liter en een frunk met nog eens 90 liter inhoud. De achterbank – verkrijgbaar als tweezitter of in een 2+1 opstelling – is op twee manieren elektrisch verstelbaar. Net als bij de SUV is er een trekhaak en een trekvermogen tot 3,5 ton voorhanden. Voor klanten die hogere eisen stellen aan de robuustheid van hun auto, is er ook een off-roadpakket beschikbaar.

Drie uitvoeringen van de Cayenne Coupé Electric

Bij de introductie is de Cayenne Coupé Electric qua aandrijving in drie verschillende varianten beschikbaar:

Cayenne Coupé Electric met 300 kW (408 pk), overboost-vermogen met Launch Control 325 kW (442 pk), 0-100 km/u in 4,8 seconden, topsnelheid 230 km/u

Cayenne S Coupé Electric met 400 kW (544 pk), overboost-vermogen met Launch Control 490 kW (666 pk), 0-100 km/u in 3,8 seconden, topsnelheid 250 km/u

Cayenne Turbo Coupé Electric met 630 kW (857 pk), overboost-vermogen met Launch Control 850 kW (1.156 pk), 0-100 km/u in 2,5 seconden, topsnelheid 260 km/u

De beschikbare onderstelsystemen komen overeen met die van de SUV-uitvoeringen. De Cayenne Coupé is standaard voorzien van adaptieve luchtvering met Porsche Active Suspension Management (PASM). Voor de Cayenne S Coupé Electric en Cayenne Turbo Coupé Electric is optioneel het actieve veersysteem Porsche Active Ride leverbaar. Achterasbesturing met een stuurhoek van maximaal vijf graden is optioneel voor alle uitvoeringen te bestellen.

Dankzij de 800 volt-technologie laadt de Cayenne Coupé Electric met een vermogen tot maximaal 390 kW bij een geschikte snellader en onder specifieke omstandigheden zelfs tot maximaal 400 kW. AC-laadsnelheden tot 11 kW zijn beschikbaar met de standaard boordlader van de auto, een 22 kW-lader is optioneel verkrijgbaar.

Uitgebreidere standaarduitrusting, optioneel Lichtgewicht Sport Pakket

De Cayenne Coupé Electric neemt de Porsche Driver Experience van de SUV over en biedt daarmee een digitaal en op de bestuurder gericht bedieningsconcept met een groot schermoppervlak en een volledig digitaal instrumentencluster, het centrale Flow Display. Aanvullend zijn een scherm voor de voorpassagier plus een AR head-up display als optie te bestellen. Digitale en analoge bedieningselementen vullen elkaar naadloos aan en zijn ergonomisch geoptimaliseerd. Met Porsche Digital Interaction ligt de nadruk op individualisering en intuïtieve bediening. Personaliseerbare functies, aanpasbare schermthema’s en de integratie van apps van derden zorgen voor een verbonden en individueel configureerbare gebruikerservaring.

Met het vaste glazen panoramadak – optioneel met Variable Light Control, een elektrisch schakelbare folie van vloeibare kristallen – en Sport Chrono Pakket is de standaarduitrusting van de Cayenne Coupé Electric nog uitgebreider dan die van de SUV. Als optie is ook een Coupé-specifiek Lichtgewicht Sport Pakket verkrijgbaar. Afhankelijk van de gekozen uitvoering vermindert het gewicht van de auto daarmee met liefst 17,6 kg. Het pakket omvat een lichtgewicht carbon dak, sportieve carbon inzetstukken, speciale 22 inch velgen en high-performance banden. In het interieur zijn sportieve elementen terug te vinden, zoals middenbanen van de stoelen bekleed met klassieke stof in Pepita-patroon, Race-Tex hemelbekleding en carbon oppervlakken met een open structuur. Als optie kan het Lightweight Sport Pakket ook worden gecombineerd met zwartlederen bekleding en een 2+1 opstelling achterin.