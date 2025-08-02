Zuza Bryk: de nieuwe ster van de catwalks komt uit Polen

Kennen jullie Zuzanna “Zuza” Bryk al? Het model met vurige rode haren, ijzige ogen (blauw… of misschien groen?) en een uniek catwalk loopje waarmee ze schitterende in Milaan en Parijs

Zuza Bryk – Photo ADVERSUS

Kennen jullie Zuzanna “Zuza” Bryk al? Het model met vurige rode haren, ijzige ogen (blauw… of misschien groen?) en een uniek catwalk loopje waarmee ze schitterende in Milaan en Parijs. Met haar 1,73 m straalt ze een mix uit van elegantie en karakter.

Zuza Bryk – Photo ADVERSUS

De nieuwe Poolse modester beperkt zich niet tot modeshows lopen: ze is bezig de spelregels te herschrijven. Voordat catwalks, de camera’s en haute couture in haar leven kwamen, studeerde Zuza aan een muziekschool in Polen. Ze zong, acteerde – en waarschijnlijk is het daar dat ze die podiumpresentatie ontwikkelde die nu haar signatuur is geworden op de catwalks.

Zuza Bryk on the catwalk for Chloé Fall Winter 2025 – Photo courtesy of Chloé

Haar modellencarrière begon tijdens de pandemie, toen het bureau Uncover Models haar potentieel opmerkte. Maar in plaats van zich meteen in de modewereld te storten, besloot Zuza eerst haar matura af te maken (het Poolse eindexamen, bekend als bijzonder pittig). Een keuze die veel over haar zegt: vastberaden, intelligent en creatief.

Zuza Bryk on the catwalk for Roberto Cavalli Fall Winter 2025 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Tegenwoordig wordt ze vertegenwoordigd door Uncover Models, een modellenbureau uit Warschau en haar moederagentschap. Met hun hulp bouwt ze stap voor stap aan haar carrière. Zuza is niet het type dat elk moment van haar leven deelt op sociale media (geen stroom aan selfies of eindeloze TikToks), maar haar profiel vertelt het verhaal van een meisje dat school, liefde voor film en een agenda vol grote shows weet te combineren.

Zuza Bryk – Photo ADVERSUS

Laten we het eens over de catwalks hebben die ze tot nu toe gelopen heeft. En wat voor catwalks! Zuza maakte een spetterend debuut bij Chanel, Elie Saab, Rick Owens, Giambattista Valli, Chloé, Rochas en Max Mara. Bij Roberto Cavalli leken haar vurige lokken haast een onderdeel van de look: gedurfd, wild, onvergetelijk. Of het nu ging om zachte romantiek of vooruitstrevend minimalisme – zij paste er altijd perfect in. Ze liep ook voor merken als Lacoste, Balmain, Atlein en Diesel, waarbij ze moeiteloos schakelde van sporty chic naar edgy streetwear. En dat zijn alleen nog maar de afgelopen seizoenen.

Zuza Bryk – Photo ADVERSUS

Zuza Bryk on the catwalk for Max Mara Fall Winter 2025 – Photo courtesy of Max Mara

Maar ook buiten de shows, buiten de catwalk, trekt Zuza de aandacht. Stap na een show in Milaan of Parijs maar eens naar buiten, en je ziet haar omringd (figuurlijk) door streetstyle-fotografen. Zuza heeft altijd die natuurlijke, coole stijl waarmee zelfs een simpele outfit speciaal lijkt.

Zuza Bryk – Photo ADVERSUS

Zuza Bryk on the catwalk for Giambattista Valli Summer 2025 – Photo courtesy of Giambattista Valli

Terwijl ze haar modellenwerk combineert met acteerlessen in Łódź – van muziek tot theater, van mode tot (binnenkort misschien) film – laat Zuza zich niet in één hokje plaatsen. Ze werkt aan iets groters.

Zuza Bryk on the catwalk for Max Mara Fall Winter 2025 – Photo courtesy of Max Mara

Zuza Bryk on the catwalk for Atlein Summer 2025 – Photo courtesy of Atlein

Met haar magnetische uitstraling, energie en lef, volgt Zuza Bryk de moderegels niet alleen – ze schrijft ze opnieuw. Wat haar volgende stap ook wordt – een filmset, een catwalk, of iets totaal onverwachts – het is de moeite waard om haar op de voet te volgen.

