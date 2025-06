Acne Studios herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Acne Studios

Voor de modecollectie van herfst winter 2025 2026 duikt het Zweedse modehuis Acne Studios diep in de Noordse psyche; het maison brengt een damescollectie die de intrigerende spanning tussen natuur en stedelijke uitgestrektheid verkent. Creatief directeur Jonny Johansson creëert een ode aan het concept contrast—niet conflict—met silhouetten, texturen en settings die de illusie geven dat twee ogenschijnlijk tegengestelde werelden samensmelten.

Nature Meets Skyline: een futuristisch decor

Tegen een surrealistische skyline, doorspekt met sculpturale knipogen naar de Zweedse wildernis, ontvouwde zich een catwalk als een droomlandschap waar stad en natuur in elkaar overvloeien. De geweven sculpturen van het designduo Front, geïnspireerd op de Scandinavische natuur, fungeerden als organische tegenhangers van een gefantaseerd stadsbeeld. Johansson noemt deze setting “het perfecte contrast”, een visuele metafoor voor het emotionele en fysieke landschap van de moderne vrouw—geworteld in de natuur, maar razendsnel bewegend door het stedelijke leven.

Acne Studios herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Acne Studios

De stedelijke nomade in zachte harnas

De silhouetten van dit seizoen zijn een doordachte mix van zachtheid en kracht. Afgeronde schouders en zacht gewatteerde mouwen doen denken aan de power suit, maar dan zonder de harde lijnen. Er zit een relaxte elegantie in het maatwerk—losse vormen, vloeiende jurken en speels gedrapeerde bodysuits hebben een nonchalante, luxe vibe. De vrouw van herfst winter 2025 beweegt zich doelgericht, maar haar outfit suggereert een moeiteloos zweven van bospad naar city street.

Een vleugje jaren 70 loopt als een draad door de collectie: sculpturale bodysuits, soepele draperieën en zijden sjaals die zijn getransformeerd tot tops en jurken. Korte zoomlijnen, strategische splitten en stretchpanty’s zetten de benen in de spotlight—een subtiele hint naar sensualiteit in beweging.

Acne Studios herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Acne Studios

Tactiele contrasten: het verhaal van het materiaal

Texturen vormen de emotionele taal van deze collectie. Leer varieert van glad en strak tot vervormd en gerimpeld, bijna geologisch van structuur. Nepbont en schapenvacht roepen de zachtheid op van kindertijdknuffels, terwijl denim een surrealistische bewerking ondergaat—gekreukt, geflockt of bedekt met vinyl, alsof het in de tijd is bevroren.

Transparantie en lichtheid ontmoeten industriële stevigheid—de essentie van dualiteit. Vrouwelijke kwetsbaarheid en stedelijke ruigheid, perfect verweven.

Een kleurenpalet geworteld in aarde en herinnering

Acne Studios herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Acne Studios

Aardetinten zoals bruin, haver, honing vormen de basis van de collectie, terwijl Bordeauxrood, paars en goud oplichten als neonsignalen in de sneeuw. Prints zijn nostalgisch maar vervormd: teddybeer-stippen, vervormde strepen, kantoorruitjes die droomachtig zijn verdraaid. Grafisch zwart snijdt door de warmte heen voor extra contrast en helderheid.

Schoenen: verstoorde herkenning

Voor de schoenen speelt Acne Studios met concepten als herkenning en ontregeling. Een vilten laars, die doet denken aan een kinderslof, is vakkundig gevormd als een sculptuur. Pumps flirten met vervorming: opengewerkte neuzen, leer dat krult als boomschors. Zelfs de klassieke penny loafer wordt onder handen genomen—gebroken, verhoogd, en omgevormd tot laars of hak, in faux struisvogel of hagedisleer.

Acne Studios herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Acne Studios

Tassen & snuisterijen uit een parallel kantoor

Accessoires bewegen tussen speelsheid en luxe. De Camero-familie verwelkomt de nieuwe, oversized Camero Hotel bag. De Multipocket bucket bag keert terug in bold styling en de Bowlina verschijnt in nieuwe kleuren en texturen, waaronder nepstruisvogel en schapenvacht. Sieraden krijgen een surrealistische twist: luxe pennen, notitieboekjes en kleine kantoorobjecten in zilver en goud. Riemen zijn voorzien van hartvormige gespen, terwijl oversized aviator-zonnebrillen de look compleet maken van een heldin die zich zowel in de boardroom als onder de maan thuis voelt.

De illusie van harmonie

Acne Studios herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Acne Studios

In de kern is de modecollectie van Acne Studios voor herfst winter 2025 een verkenning van illusie—hoe we identiteiten construeren die tegelijkertijd in de aarde en in de skyline geworteld zijn. Johansson’s vrouw is een moderne nomade: krachtig maar toegankelijk, geraffineerd maar aards. In haar garderobe leven natuur en stad niet alleen samen—ze botsen, communiceren, en versmelten uiteindelijk.

In een wereld die steeds meer versnipperd raakt, biedt Acne Studios een visie van eenheid via contrast—een toekomst waarin de stad het bos draagt, en de wildernis spreekt in steken en stoffen.