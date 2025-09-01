Streetstyle winter 2025. De comeback van de rafelige jeans

Meteen na afloop van de modeshow van Zimmermann voor herfst winter 2025 2026 in Parijs liet de Frans-Saudische schoonheid Amira Al Zuhair zich vastleggen door de camera’s van model-stylefotografen

Modellen en street style – Photo ADVERSUS

Meteen na afloop van de modeshow van Zimmermann voor herfst winter 2025 2026 in Parijs liet de Frans-Saudische schoonheid Amira Al Zuhair zich vastleggen door de camera’s van model-stylefotografen. Haar streetstyle-look? Eenvoudig, cool, strong.

Amira ging gekleed in een outfit die moeiteloos balanceerde tussen Y2K-revival en het onweerstaanbare, tijdloze Parijse chic. Het model off-duty droeg een rafelige jeans met een strak gesneden leren jack — een mix die alleen een topmodel weet te dragen met zoveel stijlgevoel.

Modellen en street style – Photo ADVERSUS

Een manifest van hedendaagse street chic, haar look vatte het DNA van de Fashion Week perfect samen: een wereld waar ook het straatbeeld verandert in catwalk. Amira combineerde zonder moeite de nostalgie van de vroege jaren 2000 met de ingetogen soberheid van de jaren ’90, en was hiermee het schoolvoorbeeld van dé streetstyle trend van het moment: contrast. Onafgewerkte boorden versus gestructureerde tailoring, denim in combinatie met glad leer.

Street style breakdown

Top

Een cropped vest met een hoge geribbelde boord in antracietgrijs.

Een duidelijke knipoog naar de iconische vroege jaren 2000-looks van Paris Hilton en Mariah Carey, maar hier voorzien van een frisse, minimalistische update. De boord accentueert het middenrif en creëert een strak silhouet.

Modellen en street style – Photo Charlotte Mesman

Outerwear

Een klassieke, zwarte leren jack — kort, aansluitend en zonder overbodige details.

Minimalisme met karakter, in de geest van Kate Moss of Carolyn Bessette-Kennedy. Het is dit item dat het edgy karakter van jeans en crop top in evenwicht houdt.

Broek

Straight-leg jeans met een middelhoge taille in klassieke blauwe wassing.

Het opvallendste detail? De rafelige tailleband: een DIY-touch die knipoogt naar de 90s grunge en het deconstructivisme aan het einde van het millennium. De pasvorm is relaxed, maar niet oversized — een comeback met een hedendaagse twist.

Modellen en street style – Photo ADVERSUS

Schoenen

Zwarte enkellaarsjes met spitse neus, strak en verfijnd.

Ze zorgen voor elegantie en verlengen het silhouet, in contrast met de relaxte jeans. De spitse neus verwijst naar de schoenentrends van de vroege 2000s en vermijdt bewust de chunky volumes van 90s Dr. Martens.

Accessoires

Tot het absolute minimum beperkt: een zonnebril nonchalant in het vest gestoken, geen opvallende sieraden.

Een bewuste stijlkeuze — de aandacht gaat volledig naar de kleding en opvallende details als de rafelige tailleband en het leren jasje.

Hoe je de look nadoet

Modellen en street style – Photo Charlotte Mesman

Jeans

Ga voor een DIY-aanpak: knip de tailleband van een rechte jeans en laat die natuurlijk rafelen.

Top

Kies een cropped, geribbeld vest in een neutrale kleur (grijs, zwart, beige). Rits de top niet helemaal tot boven toe dicht voor een nonchalante uitstraling.

Jack

Investeer in een simpel maar chic zwarte leren jack, zonder details, een klassieker.

Schoenen

Zwarte enkellaarsjes met spitse neus zijn essentieel. Laat chunky boots voor gezien — kies voor strak en verfijnd.

Styling

Modellen en street style – Photo ADVERSUS

Weinig accessoires: een zonnebril, een kleine leren microbag. Draag je haar naturel en houd de make-up licht en natuurlijk — de outfit spreekt voor zich.

Wat we van deze look vinden

Een perfect gestileerd spel van tegenstellingen: rauw en gepolijst, casual en verfijnd, nostalgisch en ultramodern.

Het rafelige detail aan de jeans maakt van een basic jeans een statement piece.

De combo van crop top en leren jack speelt handig met proporties.

Wat het geheel behoedt voor een “Y2K cosplay”-effect? De stijlvolle keuzes in (het weglaten van) accessoires en het klassieke model van het leren jack.

Ons eindoordeel: een tikje rebels, chic en 100% afgestemd op de Y2K-revival van 2025 — maar dan met een volwassen finesse.

Belangrijkste punten

Amira Al Zuhair lanceert een streetstyle-statement : rafelige denim + leren jas = de nieuwe streetwear grammatica.

: rafelige denim + leren jas = de nieuwe streetwear grammatica. Het cropped vest is de brug tussen nostalgie en hedendaagse cool.

is de brug tussen nostalgie en hedendaagse cool. De rafelige tailleband is dé eyecatcher: DIY-vibes met verwijzingen naar grunge en haute couture-deconstructie.

is dé eyecatcher: DIY-vibes met verwijzingen naar grunge en haute couture-deconstructie. Het zwarte leren jack geeft structuur én attitude aan het geheel.

geeft structuur én attitude aan het geheel. Spitse enkellaarsjes verlengen het silhouet en brengen balans in de urban stijl.

verlengen het silhouet en brengen balans in de urban stijl. Accessoires? Less is more : minimaal gestyled om ruimte te laten voor het kledingverhaal.

: minimaal gestyled om ruimte te laten voor het kledingverhaal. Een uitgekiende mix van Y2K en 90s-minimalisme , zonder dat het een verkleedpartij wordt.

, zonder dat het een verkleedpartij wordt. Het draait allemaal om contrasten : ruwe texturen tegenover cleane lijnen, vintage vibes tegenover moderne snits.

: ruwe texturen tegenover cleane lijnen, vintage vibes tegenover moderne snits. Is deze look copy-proof? Absoluut. Met de juiste details en persoonlijke flair maak je ‘m eigen.

FAQs

Wat is het key item in de look van Amira Al Zuhair?

Zonder twijfel: de rafelige tailleband van de jeans — een gedurfd DIY-detail dat de outfit karakter geeft.

Hoe blijf je trouw aan de Y2K-stijl zonder gedateerd te lijken?

Door te kiezen voor cleane snits, neutrale tinten en minimalistische accessoires. Het gestructureerde leer en de spitse laarsjes houden alles modern.

Is een crop top nog steeds relevant?

Ja, zeker! Maar anno 2025 dragen we hem met een mooie jasje of jack.

Hoe doe ik deze look na met betaalbare items?

Knip een rechte jeans af aan de taille, scoor een cropped vestje in een neutrale kleur, voeg een minimalistisch leren jack toe, en maak het af met spitse laarsjes. Simpel, maar effectief.

Waarom werkt deze look zo goed?

Omdat hij speelt met contrasten: ruw versus elegant, verleden versus heden, nonchalant versus doordacht. Het is een masterclass in balans.

Wat is het geheim om niet in een “Y2K-verkleedparty” te vervallen?

Keep it clean. Strakke tailoring, minimalistische styling, en een focus op kwaliteit en houding — geen gimmicks.