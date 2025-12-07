Mihara Yasuhiro herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Rijden met de Alpine A390: sport fastback met het DNA van Alpine

Rijden met de Alpine A390: sport fastback met het DNA van Alpine

De Alpine A390 is ontwikkeld met één duidelijke obsessie: maximaal rijplezier. Deze compleet nieuwe sport fastback belichaamt het DNA van Alpine én de opwinding van

Rijden met de Alpine A390: sport fastback met het DNA van Alpine

De Alpine A390 is ontwikkeld met één duidelijke obsessie: maximaal rijplezier. Deze compleet nieuwe sport fastback belichaamt het DNA van Alpine én de opwinding van het rijden in een Alpine A110 – maar dan met extra veelzijdigheid. Oftewel: een raceauto in maatpak.

Met de innovatieve elektrische aandrijflijn bestaande uit drie elektromotoren – één voor, twee achter – is de A390 voorzien van vierwielaandrijving. Deze primeur voor Alpine maakt de introductie mogelijk van Alpine Active Torque Vectoring. Dit systeem verdeelt het koppel per wiel en tilt zowel rijdynamiek als veiligheid en wendbaarheid naar een hoger niveau. Deze technologie is normaal gesproken voorbehouden aan auto’s in hogere segmenten, maar staat hier ten dienste van de ultieme rijbeleving – belangrijker nog dan puur vermogen.

De Alpine A390 presteert onder alle omstandigheden compromisloos. Of het nu gaat om scherpe bergpassen of het circuit – deze sport fastback staat altijd paraat. De A390 is het tweede model in de Dream Garage van Alpine. Na de compacte A290 en vóór de volledig elektrische opvolger van de A110 vormt deze sport fastback een strategische stap voor het merk. Met zijn expressieve design en geavanceerde technologie spreekt hij niet alleen nieuwe particuliere klanten aan, maar ook de zakelijk rijder. Dankzij het Ampere platform waarop hij is gebaseerd, profiteert de A390 van slimme EV-technologie.

De Alpine A390 wordt geproduceerd in Frankrijk, in de historische Manufacture Alpine in Dieppe. Deze fabriek ondergaat momenteel een grote transformatie en vormt de schakel tussen Alpines rijke verleden en zijn elektrische toekomst – zowel op het gebied van technologie als productiecijfers.

De elektromotoren komen uit de fabriek in Cléon. De batterijen – ontwikkeld door Verkor voor hoge prestaties – worden in Douai geassembleerd en zijn opgebouwd uit cellen en modules die in Duinkerken worden geproduceerd. Elk detail van de A390 ademt Frans vakmanschap: van de speciaal ontwikkelde banden van Michelin tot het audiosysteem van Devialet.

