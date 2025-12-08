De Lexus LFA Concept is een conceptmodel voor een batterij-elektrische sportwagen die samen met de GR GT en GR GT3 van TOYOTA GAZOO Racing wordt ontwikkeld. In navolging van de Toyota 2000GT en Lexus LFA

De Lexus LFA Concept is ontstaan uit de sterke overtuiging van Akio Toyoda, bestuursvoorzitter van Toyota Motor Corporation (TMC) en ook bekend als Master Driver Morizo, dat bepaalde technieken en vaardigheden voor het bouwen van auto’s behouden moeten blijven en doorgegeven moeten worden aan de volgende generatie.

Samen ontwikkeld met GR GT en GR GT3 van TOYOTA GAZOO Racing

De Lexus LFA Concept is een conceptmodel voor een batterij-elektrische sportwagen die samen met de GR GT en GR GT3 van TOYOTA GAZOO Racing wordt ontwikkeld. In navolging van de Toyota 2000GT en Lexus LFA belichaamt de Lexus LFA Concept ‘Toyota’s Shikinen Sengu*’ voor het behouden en doorgeven van technieken en vaardigheden van ervaren autoconstructeurs. Op basis van de ambities van deze ervaren autobouwers worden deze technieken en vaardigheden niet alleen doorgegeven aan de jongere generatie, maar ook verder ontwikkeld. Lexus streeft naar zowel uitstekende rijprestaties als een uitmuntende styling en werkt als één team aan de ontwikkeling van een BEV-sportwagen die de verwachtingen van zijn klanten overtreft.

*Shikinen Sengu: Een ritueel waarbij een Shinto-heiligdom periodiek wordt herbouwd.

Lexus is van plan om de uitdagingen van de toekomst van autoproductie aan te gaan met steeds verfijndere elektrificatietechnologieën en overgeleverde technieken en vaardigheden.

Een batterij-elektrische sportwagen van de volgende generatie die de ambities van de GR GT en GR GT3 deelt

De Lexus LFA Concept is een sportwagen van de volgende generatie die, samen met de GR GT en GR GT3, Toyota’s visie op voortdurende vernieuwing belichaamt. Het model draait om drie kernpunten: een laag zwaartepunt, een licht maar zeer stijf ontwerp en optimale aerodynamica. Hoewel de LFA Concept technieken deelt met de GR-racemodellen, verkent hij vooral de mogelijkheden van volledig elektrische aandrijving.

Met een licht en extreem stijf aluminium frame en een ideale rijpositie wil Lexus een sportwagen creëren die past bij het tijdperk van elektrificatie, zonder het rijplezier op te offeren. De elektrische architectuur biedt zowel hoge prestaties als een tijdloos design.

De naam ‘LFA’ staat niet langer voor verbrandingsmotoren, maar voor het doorgeven van belangrijke technologieën en vakmanschap aan toekomstige generaties. De nieuwe LFA Concept laat zien dat Lexus vastbesloten is de essentie en waarde van sportwagens te behouden en verder te ontwikkelen in een elektrische toekomst.

Discover Immersion: een nieuwe ervaring om volledig op te gaan in het rijden

De aantrekkingskracht van sportwagens blijft onveranderd, omdat ze een unieke rijbeleving bieden. De Lexus LFA Concept is ontworpen om die beleving nog intenser en puurder te maken. Dankzij de combinatie van aerodynamische prestaties en sculpturale schoonheid voelt de bestuurder zich volledig ondergedompeld in het rijden. In de cockpit is alles tot in detail verfijnd, met de perfecte zitpositie als uitgangspunt. Het ontwerp zorgt ervoor dat functionaliteit en schoonheid samensmelten, waardoor de auto aanvoelt als een natuurlijke verlenging van de bestuurder. Dit is de essentie van Discover Immersion.

Flexibele verpakking en uitgebalanceerde styling dankzij batterij-elektrische aandrijflijn

De Lexus LFA Concept bouwt voort op de sensuele, sculpturale schoonheid van de oorspronkelijke LFA en combineert die met een tijdloze vormgeving. Vanuit het volledig aluminium carrosserieframe van de GR GT is een ontwerp ontstaan dat sportwagenprestaties maximaliseert, terwijl het lage, vloeiende silhouet doet denken aan een klassieke coupé. Het resultaat is een sportwagen met een universele, grensoverschrijdende aantrekkingskracht, die zowel nu als in de toekomst blijft raken.

Een ultiem meeslepende cockpit gecreëerd door de ideale rijpositie

Net als de cockpit van de GR GT en GR GT3 biedt het interieur van de Lexus LFA Concept dezelfde optimale rijpositie, waardoor bestuurder en auto één geheel vormen en het rijplezier maximaal wordt. Het interieur is bewust eenvoudig gehouden, met alle belangrijke functies rondom de bestuurder geplaatst. Het stuur is specifiek voor sportief gebruik ontworpen en de bediening is zo ingericht dat alles intuïtief en zelfs op gevoel bediend kan worden. Dankzij deze minimalistische benadering ontstaat een pure, mechanische en volledig meeslepende rijomgeving.

De Lexus LFA Concept is een batterij-elektrisch conceptmodel, waarvan het exterieur en interieur werden onthuld als de “Lexus Sport Concept” tijdens de Monterey Car Week 2025 en de Japan Mobility Show 2025. Nu worden een aantal specificaties bekendgemaakt alsook de nieuwe naam.

Belangrijkste specificaties Lexus LFA Concept