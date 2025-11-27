De nieuwe elektrische Mercedes-Benz CLA is een succes en de vraag in heel Europa is dan ook bijzonder groot. Niet alleen klanten die al rijden met hun CLA zijn enthousiast. De nieuwe CLA maakt ook indruk in tests door onafhankelijke media

Veelzijdig, praktisch, sportief: de nieuwe elektrische CLA Shooting Brake

De nieuwe elektrische Mercedes-Benz CLA is een succes en de vraag in heel Europa is dan ook bijzonder groot. Niet alleen klanten die al rijden met hun CLA zijn enthousiast. De nieuwe CLA maakt ook indruk in tests door onafhankelijke media. Deskundigen zijn vol lof over onder meer het rijcomfort, de uitstekende actieradius en laadprestaties en de uitzonderlijke user interface.

De nieuwe CLA is in Europa nu ook als Shooting Brake te bestellen. Hij combineert de elegantie, het sportieve karakter en de intelligentie van de succesvolle CLA met nog meer ruimte voor passagiers en bagage. Het is de ideale keuze voor mensen met een actieve levensstijl, jonge gezinnen en mensen met veel vrijetijdsuitrusting.

Bij de introductie zijn er twee elektrische modellen beschikbaar. De CLA 250+ Shooting Brake Business Solution met EQ-technologie is leverbaar vanaf € 54.9861 (energieverbruik gecombineerd: 14,9-12,8 kWh/100 km | CO 2 -emissie gecombineerd: 0 g/km | CO 2 -klasse: A)2, heeft een vermogen van 200 kW en overtuigt met een actieradius tot 768 km volgens WLTP3. De CLA 350 4MATIC Shooting Brake Business Solution met EQ-technologie is leverbaar vanaf € 66.6021 (energieverbruik gecombineerd: 15,6-13,2 kWh/100 km | CO 2 -emissie gecombineerd: 0 g/km | CO 2 -klasse: A)2, heeft een vermogen van 260 kW en een koppel van 515 Nm, en is met twee motoren en vierwielaandrijving als topmodel gepositioneerd.

Beide modellen zijn uitgerust met een lithium-ion-accu met een bruikbare energiecapaciteit van 85 kWh. En met de ultramoderne 800V-elektroarchitectuur kan in slechts 10 minuten tot 315 km actieradius (WLTP)3 worden bijgeladen. DC-snelladen is mogelijk bij 800V-laadstations met een laadvermogen tot 320 kW. Het AC-laadvermogen bedraagt maximaal 22 kW (optioneel).

“De nieuwe elektrische CLA Shooting Brake is een echte gamechanger. Hij levert sportieve prestaties in combinatie met royale ruimte en veelzijdigheid. Hij geeft een nieuwe definitie aan dagelijkse ritten– intelligent, efficiënt en onmiskenbaar Mercedes-Benz. Hij biedt onze klanten meer ruimte voor individualiteit, voor avontuur en voor hun persoonlijke lifestyle.”

Mathias Geisen, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG, verantwoordelijk voor Marketing & Sales

Het interieur van de CLA Shooting Brake is zeer flexibel en biedt veel ruimte. De achterbank kan standaard in de verhouding 40/20/40 worden neergeklapt. Met volledig neergeklapte achterbankleuning neemt het bagageruimtevolume toe tot 1.290 liter. In- en uitladen gaat snel en gemakkelijk met de standaard elektrische EASY PACK-achterklep. De grote bagageruimte achterin kan worden aangevuld met de frunk onder de motorkap met een extra opbergruimte van 101 liter. De standaard dakreling is geschikt voor het vervoeren van surfplanken, skiboxen of fietsen op het dak. Het trekvermogen tot1.800 kg (geremd, 4MATIC) maakt de CLA Shooting Brake ook geschikt voor het trekken van grotere caravans of aanhangwagens.

Sportieve proporties met elegante achterklep

De nieuwe Mercedes-Benz CLA Shooting Brake brengt de sportieve proporties van de CLA naar het elektrische tijdperk, compleet met meer bagageruimte en een stijlvolle achterklep. Van de powerdomes op de motorkap tot de markante achterzijde is de CLA Shooting Brake ontworpen als een atleet.

Het dak is ver naar achteren doorgetrokken en vormt een elegante, vlakke lijn. Het standaard vaste glazen dak loopt naadloos door van de voorruit naar de achterzijde. Een slim detail is de dakspoiler die bij de overgang van het glazen dak zwart is, terwijl de buitenkant carrosseriekleurig is. Dit geeft de indruk dat het glazen dak doorloopt in de achterruit en dat verleent de achterkant een unieke elegantie.

Groot, instelbaar panoramadak met verlichte sterrenhemel

Het grote panoramadak creëert nieuwe maatstaven in het segment en biedt een uitzonderlijk open en ruimtelijk gevoel. Ter bescherming tegen zonnestraling bestaat het uit warmtewerend gelaagd veiligheidsglas met een infrarood-reflecterende coating en een Low-Emissivity-coating (LowE) aan de binnenkant. Dit vermindert de opwarming van het voertuiginterieur in de zomer.

In de winter vermindert de LowE-coating het warmteverlies door de interieurwarmte terug te reflecteren naar het interieur. Met 200 nanometer is deze coating dunner dan een menselijke haar, die een diameter heeft van circa 50.000 nanometer. Met de indrukwekkende, optioneel leverbare functie SKY CONTRO kan het grote glasoppervlak worden omgeschakeld tussen transparant en ondoorzichtig. Het oppervlak is verdeeld in zeven schakelbare segmenten. Passagiers kunnen zelf kiezen hoeveel licht er binnenkomt. Bij avondlicht zorgt de sfeerverlichting (eveneens optioneel) voor een verbluffend wow-effect. In het glasoppervlak zijn 158 sterren geïntegreerd die kunnen worden verlicht, voor een magische ervaring.

Nieuw multifunctioneel stuurwiel – terugkeer van rol- en tuimelschakelaars

Het nieuwe stuurwiel heeft een verbeterde ergonomie en een intuïtieve bediening. Op verzoek van veel van klanten heeft Mercedes-Benz niet alleen opnieuw een tuimelschakelaar voor de begrenzer en DISTRONIC geïntroduceerd, maar ook een rolschakelaar voor de volumeregeling. De capacitieve schakelpanelen zijn naadloos geïntegreerd en bieden tactiele hulpmiddelen voor een betere oriëntatie. Bovendien zijn sommige functies uit het bedieningspaneel verwijderd voor meer duidelijkheid en gebruiksgemak. De vinger-navigatiepad voor het bedienen van het bestuurdersdisplay is voortaan aanzienlijk groter en daarmee gemakkelijker te bedienen.

Zeer intelligent, intuïtief en gepersonaliseerd

Het eigen, door AI aangestuurde MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) tilt de user experience van Mercedes‑Benz naar een geheel nieuw niveau. Elk model is uitgerust met supercomputers die zijn aangesloten op de Mercedes‑Benz Intelligent Cloud. Dit maakt draadloze updates4 van alle voertuigsoftware mogelijk, inclusief de rijassistentiesystemen. Net als een smartphone blijft de nieuwe CLA Shooting Brake jarenlang up-to-date en klaar om nieuwe functies te ontvangen.

Dankzij MB.OS opent de nieuwe CLA Shooting Brake een nieuwe wereld van personalisatie en intuïtieve interactie tussen bestuurder en auto. De nieuwe intuïtieve MBUX user interface biedt een immersive ervaring met realtime graphics voor zowel bestuurder als voorpassagier. De krachtige UNITY 3D-engine laat nieuwe functies tot leven komen, terwijl het systeem optimaal profiteert van kunstmatige intelligentie (AI) van Microsoft en Google.

De MBUX virtuele assistent maakt gebruik van de zogeheten multi-agentbenadering, waarbij AI-tools van beide bedrijven worden geïntegreerd. Het selecteert de beste bron voor elke taak, op basis van kennis die op het internet is verzameld. Voor de klant is een gesprek met de MBUX virtuele assistent als een gesprek met een vriend of vriendin. De virtuele assistent kan antwoorden geven en vervolgvragen beantwoorden zonder dat de gebruiker de context hoeft te herhalen.

MB.DRIVE creëert nieuwe maatstaven met geavanceerde rij- en parkeerassistentiesystemen

De CLA Shooting Brake is in Europa standaard uitgerust met een uitgebreide veiligheidsuitrusting5 en de afstandsassistent DISTRONIC. Mercedes‑Benz bundelt aanvullende comfortassistentiesystemen onder de naam MB.DRIVE. MB.DRIVE ASSIST is vanaf de introductie in Europa als optie leverbaar. Het systeem verhoogt het rijcomfort aanzienlijk door de afstandsassistent DISTRONIC te combineren met een stuurassistent, en vormt zo een ultramodern SAE Level 2-rijassistentiesysteem. Nieuw voor de CLA Shooting Brake is rijstrookwisselassistent, die het wisselen van rijstrook vergemakkelijkt met een simpele klik op de richtingaanwijzerhendel. De veiligheidsassistentiesystemen kunnen een breed scala aan ongevallen voorkomen.

MBUX entertainmentpakket en digitale extra’s4

De nieuwe CLA Shooting Brake is leverbaar met een optioneel 14” voorpassagiersdisplay voor individueel entertainment. Het voortdurend groeiende app-aanbod omvat toonaangevende apps op het gebied van audio, video, gaming en productiviteit. Ook inbegrepen is het datapakket dat is geïntegreerd in het MBUX entertainmentpakket voor naadloze toegang en ongecompliceerde connectiviteit. Zo hebben gebruikers toegang tot videostreamingdiensten zoals Disney+, Triple-A-videogames via de cloudgamingprovider Boosteroid, de nieuwste muziek via Spotify, Amazon Music en Audible, en kunnen ze productief werken met meeting-apps zoals Microsoft Teams, Zoom, Webex of MBUX Calendar. Het voorpassagiersdisplay kan ook tijdens het rijden worden gebruikt. Op het centraal display is dit alleen mogelijk wanneer de auto geparkeerd staat.

De Mercedes‑Benz Store biedt een groeiend aanbod aan digitale extra’s waarmee klanten hun Mercedes-Benz kunnen individualiseren. Ze kunnen op elk moment worden toegevoegd via de Mercedes‑Benz app, de Mercedes‑Benz website of rechtstreeks in de auto4.

Intelligente navigatie met op maat gemaakte routegeleiding van Google Maps

De routegeleiding van het navigatiesysteem van de nieuwe CLA Shooting Brake is eenvoudiger en intuïtiever dan ooit. De nieuwe, op maat gemaakte navigatieoplossing is gebaseerd op kaartgegevens van Google Maps, die worden gecombineerd met realtime informatie van de auto. Mercedes-Benz navigatie met Electric Intelligence plant de snelste en meest comfortabele route, inclusief laadstops, op basis van talrijke factoren. Het past automatisch de laadinstellingen van de auto aan en optimaliseert deze voor het snelladen langs de route – inclusief preconditioning van de HV-accu, zodat deze op het juiste moment de optimale temperatuur heeft voor snel DC-opladen. Het systeem geeft ook tips om energie te besparen. De oplossing is samen ontwikkeld door de partners Google en Mercedes-Benz. Het is een van de eerste systemen die de nieuwe Automotive AI Agent van Google Cloud voor in-car gebruik integreert met Google Maps. Geïntegreerde visuele communicatie krijgt een nieuwe dimensie met de optionele MBUX surround navigatie. Deze combineert de rijassistentieweergave met een 3D-weergave van de omgeving en de routegeleiding naadloos en realtime op het bestuurdersdisplay.

Business Solutions – rijke standaarduitrusting en aantrekkelijke uitrustingspakketten

De Business Solutions bieden een uitgebreide standaarduitrusting met uitrustingslijn Progressive, waarin onder andere high-performance led-koplampen met adaptieve grootlichtassistent, het spiegelpakket en een multifunctioneel sportstuur in leder zijn opgenomen. Daarnaast hebben Business Solutions comfortstoelen in lederlook ARTICO/stof met stoelverwarming en viervoudig verstelbare lendensteun, automatische airconditioning THERMATIC, vier USB-C-laadaansluitingen alsook een selfie- en videocamera met gezichtsherkenning. Ook standaard zijn het grote panoramadak voor een ruimtelijk gevoel, de verlichte grille, een alarmsysteem, 17” velgen en sierdelen in antraciet.

Uitgebreide individualiseringsmogelijkheden met AMG Line, nightpakket en AMG Line plus

De AMG Line is altijd een bestseller geweest bij de CLA en is ook leverbaar op de CLA Shooting Brake. Tot de exterieurkenmerken behoren 18” lichtmetalen velgen, een voorskirt in dynamische AMG-styling met frontsplitter in chroom alsmede een specifieke achterskirt. Wanneer het portier wordt geopend, worden bestuurders verwelkomd met een animated lichtshow op de grond, met star pattern. Het interieur van de AMG Line-modellen biedt sportieve accenten, zoals een lederen sportstuur met afgevlakte onderkant, rode contrastsiernaden op de portierpanelen, sportstoelen met zwarte bekleding ARTICO/MICROCUT en AMG-sportpedalen van geborsteld rvs met zwarte rubbernoppen.

Voor klanten die nóg meer sportiviteit wensen, is de AMG Line plus leverbaar. Deze voegt extra designelementen uit het AMG Performance-programma toe aan de AMG Line. Deze omvatten een hoogglanzend zwarte spoilerrand, verlichte hoogglanzend zwarte instaplijsten en exclusieve 19” lichtmetalen velgen. Rode MANUFAKTUR veiligheidsgordels en het nightpakket maken de AMG Line plus compleet.

Het optionele nightpakket geeft de CLA Shooting Brake een exclusieve uitstraling. Het kan worden gecombineerd met zowel de standaarduitvoering als de AMG Line en omvat hoogglanzend zwarte sierelementen op de bumpers, dorpelverbreders en bovenkant portieren, hoogglanzend zwarte buitenspiegels, getinte achterzijruiten en specifieke 18” lichtmetalen velgen.

Enkele maanden na de introductie breidt Mercedes-Benz de line-up van de nieuwe CLA Shooting Brake uit met nog meer elektrische varianten én modellen met een 48V-hybrideaandrijving. Deze ultramoderne hybrids zijn leverbaar in drie vermogensklassen. Dankzij de hybride technologie kunnen ze onder bepaalde omstandigheden volledig elektrisch rijden en energie terugwinnen.

1 De aangegeven prijs is de consumentenadviesprijs in Nederland, inclusief btw en kosten rijklaarmaken.

2 De opgegeven waarden zijn bepaald volgens de meetmethode WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). De vermelde actieradius geldt voor Europa. Het energieverbruik en de CO₂-emissie van een auto hangen niet alleen af van het efficiënte gebruik van de brandstof of energiebron door de auto, maar ook van de rijstijl en andere niet-technische factoren.

3 De genoemde laadtijden hebben betrekking op een laadniveau van 10–80% bij gebruik van een DC-snelladestation van categorie ‘K’ of ‘L’ volgens EN17186 met een laadstroom van 500 A.

4 Om de digitale extra’s te kunnen gebruiken, dient een Mercedes me-ID te worden aangemaakt maken en akkoord te worden gegaan met de gebruikersvoorwaarden voor digitale extra’s en de Mercedes me-ID servicevoorwaarden die van toepassing zijn. De betreffende auto dient vervolgens aan het gebruikersaccount te worden gekoppeld. Na afloop van de looptijd kunnen de digitale extra’s tegen betaling worden verlengd, mits ze nog steeds voor de betreffende auto worden aangeboden.

5 De rijassistentiesystemen en veiligheidssystemen van Mercedes-Benz zijn hulpmiddelen en ontslaan de bestuurder niet van zijn/haar verantwoordelijkheid. Neem de informatie in de gebruikershandleiding en de daarin beschreven systeemlimieten in acht.

6 De opgegeven waarden zijn bepaald volgens de meetmethode WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). De vermelde actieradius geldt voor Europa. Het energieverbruik en de CO₂-emissie van een auto hangen niet alleen af van het efficiënte gebruik van de brandstof of energiebron door de auto, maar ook van de rijstijl en andere niet-technische factoren.

7 Volgens richtlijn ISO 3832:2002-06. De bagageruimte kan variëren afhankelijk van de gekozen optionele uitrustingen.