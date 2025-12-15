Bye, loafers, hello mocassins: zo zien de mocassins voor winter 2025 2026 eruit – Photo Charlotte Mesman

Zeg maar rustig bye tegen chunky loafers. De schoenentrends voor winter 2025 2026 zetten een verfijnde stap vooruit. Waar logge loafers lange tijd domineerden, maken ze nu plaats voor boterzachte mocassins. We zagen ze op de catwalks bij Miu Miu en Dior, maar ook aan de voeten van modellen en fashion insiders in Parijs — nonchalant, elegant en onmiskenbaar chic.

Loafers of mocassins?

Photo Charlotte Mesman

Loafers en mocassins worden vaak in één adem genoemd, maar het verschil zit in de details — en vooral in de attitude. De loafer is de gepolijste stadsschoen: strak van lijn, vaak voorzien van een stevige zool en herkenbare details zoals een pennyband (vernoemd naar het muntstuk dat je ertussen kunt klemmen) of een metalen bit. Een schoen die moeiteloos meebeweegt van kantoor naar cocktailuur.

De mocassin daarentegen ademt erfgoed en nonchalance. Zachter, soepeler en vaak afgewerkt met zichtbaar handstikwerk dat vakmanschap en comfort uitstraalt. Waar de loafer structuur en statement brengt, voelt de mocassin vrijer en ingetogener aan. Het is het verschil tussen gepolijste elegantie en stijl die niets hoeft te bewijzen.

De mocassins voor winter 2025 2026

Photo courtesy of Tod's

Verwacht overigens geen brave basics. De mocassins van dit seizoen zijn allesbehalve saai. De favoriet? Modellen in verweerd bruin leer, die eruit zien alsof ze al een heel leven achter de rug hebben. Ook zien we gerimpelde naden rond het bovenwerk, soms zelfs met een fantasierijke twist — zoals bij Dior. Prada gaat nog een stap verder en transformeert de klassieke mocassin tot statement piece door er een lange schacht aan toe te voegen: het resultaat is een hoge laars met de neus van een mocassin.

Photo courtesy of Dior

Zo draag je ze

Photo Charlotte Mesman

De mocassin in verweerd bruin leer heeft een ingetogen, licht masculiene uitstraling, wat ‘m perfect maakt onder een spijkerbroek of een klassieke, wijde pantalon. Extra spannend wordt het wanneer je ze — zoals bij Miu Miu — combineert met een knielange rok, gedragen met kniekousen of sokken tot halverwege de kuit. Voor de feestdagen kies je een paar met zilveren lovertjes of pailletten. Juist het spel tussen vrouwelijk en mannelijk, nonchalant en verfijnd, maakt deze schoen zo onweerstaanbaar. Opvallend hoe een ogenschijnlijk ingetogen model je look in één keer naar fashionista-niveau tilt.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS