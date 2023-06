Eten tegen vroegtijdige huidveroudering

Ongezonde eetgewoontes hebben een negatieve invloed op je huid. Om je huid mooi (en je lichaam gezond) te houden, is het van belang dat je goed eet. Laten we eens kijken wat je aan tafel kunt doen voor het welzijn van je huid.

Allereerst is het van belang dat je de nodige microvoedingstoffen binnen krijgt. Dit zijn voedingsstoffen die onmisbaar zijn voor het functioneren van het menselijk organisme zoals vitamines, mineralen en spoorelementen. Voor je huid zijn dat bijvoorbeeld retinol (vitamine A), vitamine E, vitamine C, alfa-caroteen, beta-caroteen, lycopeen (een rode carotenoïde die onder meer in tomaten en rode vruchten te vinden is) en luteïne en zeaxanthine (wederom carotenoïden, onder meer te vinden in spinazie). Bij een tekort aan vitamines en mineralen kunnen voedingssupplementen uitkomst bieden.

Voedingsmiddelen die je huid géén goed doen zijn junk food zoals hamburgers en patat friet, maar ook pizza’s en andere vette snacks. Kortom, al die voedingsmiddelen die rijk zijn aan vetten en suikers omdat deze bestanddelen het ontstekingsproces in de cellen stimuleren en de zogenaamde ‘glycatie‘ (een proces dat op gang wordt gebracht door de inname van suiker) belangrijke eiwitten als collageen en elastine in de huid aantast. Voor een mooie huid (en een gezond lijf) vervang je vlees door vis en snacks en junk food door groenten, vers fruit, noten en zaden (bijvoorbeeld sesamzaadjes maar ook pompoenzaden die veel vitamine E, fosfor, magnesium, ijzer en koper bevatten).

Tips voor in de keuken en aan tafel

Ga verder voor gezonde vetzuren zoals olijfolie, lijnzaadolie en noten;

eet iedere dag tenminste 5 porties fruit en/of groenten;

eet tenminste twee maal per week vis;

snack op basis van een portie pure chocolade met een percentage van meer dan 70% (elke dag een paar blokjes);

vervang suiker door honing;

geef de voorkeur aan rode wijn boven witte wijn (drink met mate);

maak verstandige keuzes als je buiten de deur eet.

Eet verder niet teveel. Het klinkt misschien vreemd, maar je huid heeft ook baat bij een gezond gewicht. Ideaal zou het zijn om elke week tenminste 4 keer tenminste 30 minuten te sporten.

Wil je je voedingspatroon integreren met een huidvriendelijk supplement dan adviseren sommige huidartsen wel tabletten op basis van alfaliponzuur, een superantioxidant die helpt om vrije radicalen te neutraliseren (50 mg bij het ontbijt en bij de lunch, 100 mg tijdens zonvakanties). Alfaliponzuur heeft niet alleen een positieve invloed op eiwitten als collageen en elastine maar stimuleert ook de cellulaire energieproductie.

