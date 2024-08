De nieuwe BMW M2

Op het gebied van puur rijplezier zet de nieuwe BMW M2 opnieuw de maatstaf in het premiumsegment van compacte sportauto’s. Hij is nog krachtiger, expressiever en voorzien van innovatieve uitrustingen. Het vermogen van de hoogtoerige 6-cilinder-in-lijn M TwinPower Turbo benzinemotor stijgt met 15 kW (20 pk) naar 353 kW (480 pk). Daarnaast zijn er frisse designaccenten voor het exterieur en een vernieuwd interieur met BMW Operating System 8.5 met de nieuwste generatie BMW iDrive. In Nederland kent de BMW M2 een consumentenadviesprijs vanaf €123.969.-.



De nieuwe BMW M2 biedt de hoogst sportieve combinatie van een 6-cilinder-in-lijnmotor, optionele handgeschakelde transmissie met zes versnellingen en traditionele achterwielaandrijving. In combinatie met zijn compacte afmetingen, chassistechnologie die perfect is afgestemd op zowel dagelijks gebruik op de weg als op het circuit, en een ultramodern bedieningsconcept dat individualisering van de autoconfiguratie mogelijk maakt, is de nieuwe M2 ideaal uitgerust om het volgende hoofdstuk te schrijven in de succesgeschiedenis van het merk BMW M in dit segment.



De nieuwe BMW M2 wordt samen met de nieuwe BMW 2 Serie Coupé geproduceerd in BMW Group Fabriek San Luis Potosí in Mexico. De wereldwijde marktintroductie vindt samen met de productiestart plaats in augustus 2024. Meer dan 40 procent van de exemplaren wordt verkocht in Europa. De belangrijkste individuele markten zijn opeenvolgend de Verenigde Staten, Duitsland, China, Groot-Brittannië en Japan.



6-cilinder-in-lijn met extra vermogen en koppel.

Naast de pure kracht heeft ook de onmiskenbare vermogensopbouw van de 6-cilinder-in-lijn grote invloed op de prestatiebeleving van de nieuwe BMW M2. De doorontwikkelde motor van de high-performance sportauto laat de M typerende lineaire vermogensopbouw nog beter tot zijn recht komen. Het maximale koppel is beschikbaar binnen het brede toerenbereik van 2.650 en 6.130 t/min. Met optionele handgeschakelde transmissie met zes versnellingen bedraagt het koppel 550 Nm. Bij modellen met de standaard 8-traps Steptronic transmissie met Drivelogic is het koppel verhoogd tot 600 Nm. Het tot 353 kW (480 pk) toegenomen vermogen is beschikbaar bij 6.250 t/min en het maximale toerental bedraagt 7.200 t/min.



Voor een intensieve beleving van de aangescherpte motorprestaties zijn ook de reactie op het gaspedaal en de responsiviteit van de aandrijfmodi in het M Setup menu verder geoptimaliseerd. Daarmee biedt de nieuwe BMW M2 zowel met de 8-traps M Steptronic transmissie als met de optionele handgeschakelde transmissie een merkbaar meer spontane reactie op input van de bestuurder.



Het potentieel van de nieuwe BMW M2 is te danken aan een buitengewoon sterke technologische basis. De 3,0-liter benzinemotor wijkt op slechts enkele details af van de motor in de BMW M3/BMW M4 modellen. Met zijn gestegen vermogen neemt de nieuwe BMW M2 nog steviger de koppositie in het segment van compacte high-performance sportauto’s. Bovendien haalt hij nu zelfs de handgeschakelde versies van de nieuwe BMW M3 Sedan en de nieuwe BMW M4 Coupé in.



Kennis uit de autosport zorgt voor inspirerende prestaties.

De M TwinPower Turbo technologie van de 6-cilinder-in-lijn benzinemotor bestaat uit twee Mono-Scroll turbocompressoren, een directe intercooler, een elektronisch aangestuurde wastegate, High Precision Injection directe brandstofinspuiting, variabele klepbediening VALVETRONIC en de dubbele VANOS traploze nokkenasverstelling. Bovendien heeft de aandrijving talrijke uit de autosport afkomstige details, zoals een spontane reactie, het hoogtoerige karakter en het krachtige vermogen. Daarmee is hij nog beter geschikt voor gebruik op het circuit. Een carter zonder losse cilinderbussen, de gesmede lichtgewicht krukas, op de cilinderwanden een ijzeren coating aangebracht via het boogdraadspuitproces (LDS) en de 3D gegoten cilinderkoppen maken de sportieve inborst compleet.



Het M specifieke koelsysteem zorgt ook onder hoge belasting voor een optimale bedrijfstemperatuur. Een door de ECU aangestuurde oliepomp zorgt zelfs bij extreme G-krachten voor een goede olietoevoer.



De schakelkarakteristiek van de 8-traps M Steptronic transmissie is via de in de transmissiehendel geïntegreerde Drivelogic toetsen in drie standen instelbaar. Naast de transmissiehendel in M design maken ook de schakelpaddles aan het stuurwiel het altijd mogelijk om handmatig van versnelling te wisselen. De optionele handgeschakelde transmissie met zes versnellingen is voorzien van een schakelassistent, die met toerentalregeling zorgt voor slipvrij koppelen bij het terugschakelen tijdens het afremmen voor bochten.



Ongeacht de gekozen transmissie zorgt het extra motorvermogen voor een 0,1 seconde snellere acceleratietijd van nul naar 100 km/h. Standaard rond de nieuwe BMW M2 de sprint af in 4,0 seconden. Met de optionele handgeschakelde transmissie doet hij er 4,2 seconden over. Ook bij de sprint vanuit stilstand naar de 200 km/h is het extra vermogen merkbaar. Met beide transmissies is de sprinttijd met 0,6 seconden verkort naar 12,9 seconden voor de 8-traps M Steptronic transmissie en 13,7 seconden voor de handgeschakelde transmissie. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h, maar stijgt in combinatie met het M Driver’s Pack naar 285 km/h. De dynamische prestaties worden begeleid door het aanstekelijk sportieve geluid van het M specifieke uitlaatsysteem met elektrisch aangestuurde kleppen.



Expressief exterieurdesign met frisse accenten.

Krachtige oppervlakken en atletische proporties kenmerken het pure karakter van de nieuwe BMW M2. De compacte afmetingen en grote spoorbreedte zorgen voor een expressieve uitstraling. De M specifieke designdetails versterken dit, maar zijn vooral functioneel gericht op de toevoer van koellucht en een aerodynamische balans. Een grote, horizontale BMW nierengrille en een driedelige luchtinlaat zorgen voor een optimale temperatuur van zowel de aandrijving als het remsysteem.



De modelspecifieke LED koplampen zijn op de hoeken geplaatst. Als eerbetoon aan de iconische BMW 02 Serie is de nieuwe BMW M2 voorzien van enkele ronde koplampen, die zowel het dim- als grootlicht bevatten. U-vormige LED verlichting onder in de koplampen dient als dagrijverlichting en richtingaanwijzer. Adaptieve LED koplampen met anti-verblindings grootlichtassistent BMW Grootlichtassistent zijn optioneel leverbaar, evenals M koplampen Shadow Line met donkere behuizing.



Het profiel van het high-performance model heeft de kenmerkende elegante lijnen van de BMW Coupé modellen. Samen met de brede dorpelverbreders en krachtige wielkuipen ontstaat het beeld van een extreem sportieve, compacte tweedeurs. Als speciale optie is ook de nieuwe BMW M2 leverbaar met M Carbondak, dat het gewicht van de BMW met zo’n zes kilogram verlaagt en bovendien zorgt voor een lager zwaartepunt.



De achterbumper biedt plaats aan een krachtig vormgegeven diffusor in autosportstijl. Het uitlaatsysteem heeft twee in het midden geplaatste uitlaateindpijpen, die de autosportgenen van de BMW M2 direct duidelijk maken. Ze zijn standaard uitgevoerd in zwart. De eveneens zwarte modelaanduiding op de achterklep en in de BMW nierengrille ziet er dankzij een zilverkleurige omlijsting bijzonder hoogwaardig uit.



Aanzienlijk meer keuze aan carrosseriekleuren en nieuwe lichtmetalen wielen.

De nieuwe BMW M2 is leverbaar in drie unilakken, vijf metallic carrosseriekleuren en zes BMW Individual carrosseriekleuren. Het uitgebreide aanbod bestaat onder meer uit de nieuwe kleuren Sao Paulo Yellow, Fire Red metallic, Portimao Blau metallic en Skyscraper Grau metallic. Het BMW Individual aanbod omvat onder meer Java Green, Voodoo Blue, Grigio Telesto en Twilight Purple.



Standaard is de nieuwe BMW M2 voorzien van lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling in Jet Black, in de maat 19 inch voor en 20 inch achter. Een nieuwe optie zijn lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling in dezelfde maten, maar uitgevoerd in zilver. In combinatie met het M Race Track Pack zijn sportbanden leverbaar.



Nieuwe stuurwielen en bekleding, M Carbon kuipstoelen nu ook als losse optie.

De belangrijkste verbinding tussen bestuurder en BMW is vernieuwd. Het standaard met leder beklede M Sportstuurwiel van de nieuwe BMW M2 is voorzien van een afgeplatte onderzijde en nauwkeurig vormgegeven spaken. Een rode 12-uursmarkering, schakelpaddles en de M toetsen voor gepersonaliseerde instellingen zorgen voor een intensieve autosportambiance. Optioneel is voor het eerst een met alcantara bekleed M Sportstuurwiel met eenzelfde design leverbaar. Beide stuurwielen zijn optioneel verwarmbaar.



De optionele M Sportstoelen in leder Vernasca zijn nu ook leverbaar in rood-zwarte Bicolor uitvoering. Bovendien zijn de lichtgewicht M Carbon kuipstoelen voor de nieuwe BMW M2 ook beschikbaar als losse optie, in plaats van alleen in combinatie met het M Race Track Pack. Met oppervlakken in leder Merino, verschillende elektrische instelmogelijkheden, afneembare hoofdsteunen en de mogelijkheid om een meerpuntsgordel te installeren verbeteren zowel het comfort als de bruikbaarheid op het circuit.



BMW Operating System 8.5 en digitale bediening voor klimaatfuncties.

De M specifieke weergaven op het BMW Curved Display en het optionele BMW Head-Up Display dragen bij aan de sportautoambiance in de cockpit. De volledig digitale schermgroepering, bestaande uit een 12,3-inch informatiedisplay en een 14,9-inch bedieningsdisplay, vormt nu het toneel voor de nieuwste evolutie van het BMW iDrive-bedienings- en bedieningssysteem op basis van BMW Operating System 8.5. Ook de klimaatfuncties zijn voortaan digitaal te bedienen. Temperatuur, stoelverwarming en eventuele stuurwielverwarming zijn via aanraking via een speciaal menu onderaan het bedieningsdisplay of via een spraakcommando met de BMW Intelligent Personal Assistant inschakelbaar.



De consequente digitalisering maakt het mogelijk om het aantal fysieke knoppen in de cockpit verder te reduceren en brengt ook een nieuw vormgegeven dashboard met zich mee. Nieuwe knoppen voor het richten van de luchtuitstroomopeningen maken het mogelijk om de luchtstroom met draai- en kantelbewegingen aan te passen.



De interieurlijsten op het dashboard en op de middenconsole zijn bij de BMW M2 nu standaard uitgevoerd in Dark Graphite mat. Optioneel zijn interieurlijsten in Aluminium Rhombicle anthrazit, M Carbon Fibre en de nieuwe variant Aluminium Fineline.



M specifiek bedieningsconcept en omvangrijke standaarduitrusting.

De Setup knop op de middenconsole vormt het middelpunt van het M specifieke bedieningsconcept. De knop biedt directe toegang tot de instellingsmogelijkheden voor de motor, het standaard Adaptieve M Onderstel, de M Servotronic besturing, het geïntegreerde remsysteem met de M Compound-schijfremmen en de M Traction Control. De mate van ingrijpen van de tractiecontrole is naar wens instelbaar. Ook de schakelassistent van de optionele handgeschakelde transmissie is via het M Setup menu in- en uitschakelbaar.



De standaarduitrusting van de nieuwe BMW M2 omvat daarnaast 3-zone automatische klimaatcontrole, Ambiance verlichting, een HiFi audiosysteem, een opbergvak met Wireless Charging en de BMW Live Cockpit Plus met navigatiesysteem BMW Maps. Eveneens standaard is Smartphone Integratie die gebruik van Apple CarPlay® en Android Auto™ mogelijk maakt. Op het gebied van rij- en parkeerassistentie zijn Front Collision Warning, Cruise Control met remfunctie, Speed Limit Info met weergave van inhaalverboden, Lane Departure Warning en Parking Assistant met reversing assistant standaard aanwezig. Optioneel zijn onder meer de opties Driving Assistant en Active Cruise Control met Stop & Go functie beschikbaar.



Bovendien omvat het optionele aanbod uitrustingen zoals Comfort Access, een elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak en het Harman Kardon Surround Sound System. Het optionele BMW Live Cockpit Professional voorziet de nieuwe BMW M2 behalve van het BMW Head-Up Display ook van een Augmented View weergave op het Control Display.