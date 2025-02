De modecollectie van Ami voor herfst winter 2025 2026. Alledaagse elegantie

AMI herfst winter 2025 2026 collectie – Photo courtesy of AMI

De modecollectie van Ami voor herfst winter 2025 2026, gepresenteerd tijdens de Paris Fashion Week, viert de essentie van alledaagse elegantie, waarbij ongedwongen gemak naadloos overgaat in geraffineerde charme. Ontworpen voor zowel mannen als vrouwen, belichaamt de collectie een dynamische, vrijgevochten benadering van mode – eentje die zowel laid-back als moeiteloos chic is. Met royale silhouetten en een palet dat warmte en licht uitstraalt, schenkt de nieuwe modecollectie van Ami ons een gevoel van vreugde en natuurlijke verfijning.

Silhouetten en vormen: comfort meets verfijning

Voor herfst winter 2025 2026 focust Ami op comfort, gemak en natuurlijke verfijning in de silhouetten. De collectie omarmt een ontspannen aanpak, met licht oversized volumes die een gevoel van vloeibaarheid en vrijheid geven. Getailleerde kledingstukken krijgen een rauw gesneden afwerking, wat een ambachtelijke, ongepolijste touch toevoegt, alsof de kledingstukken nog niet helemaal klaar zijn of alsof het om lievelingskleren gaat die door de jaren heen zijn gedragen. De looks van dit seizoen stralen een vrolijke, assertieve houding uit, met Ami’s kenmerkende oversized jassen en ruime broeken die een sterk statement maken.

Het poplin hemd, een hoofdbestanddeel van het Ami-repertoire, wordt opnieuw uitgevonden en ditmaal met majestueuze proporties en verschillende kraagstijlen. Het wordt gedragen met de mouwen nonchalant opgerold voor een nonchalante look. Getailleerde looks wijken af van de stijfheid van traditionele pakken en omarmen een meer vloeiende en moeiteloze stijl. Schoeisel versterkt de relaxte vibe nog meer, met platte damesschoenen en sportschoenen met dunne zolen voor heren (van soepel lamsleer en geïnspireerd op bowlingschoenen).

Kleuren: zacht en helder kleurenpalet

Het kleurenpalet voor herfst winter 2025 2026 bij Ami is zacht en helder, met pasteltinten zoals anijs, hemelsblauw en poederroze. Deze lichtere tinten worden aangevuld met neutrale tinten zoals grijs, beige, camel en brons, waardoor een harmonieuze mix van warmte en verfijning ontstaat. Houtskoolgrijs komt naar voren als het nieuwe zwart en brengt diepte en elegantie in de collectie met behoud van een moderne, frisse energie.

Texturen, prints en stoffen

Ami’s gebruik van texturen is dit seizoen overvloedig en gevarieerd, een waar feest voor het oog. Krullend omgekeerd lam, satijn, chiné flanel en scherpe popeline worden met elkaar gecombineerd voor een rijk, multi-dimensionaal idee. Prints zijn een integraal onderdeel van de collectie, met chintz-achtige bloemen op crêpe stof die een subtiele jaren ‘ 50 invloed oproepen. In de mannencollectie komen we tijdloze patronen zoals chevron, strepen en ruiten tegen, wat de toewijding van het merk aan een klassiek maar modern ontwerp nog eens benadrukt.

Tassen en lederwaren

Ami introduceert de Mimi tas voor herfst winter 2025 2026, een opvallend accessoire dat zowel praktisch als elegant is. Vernoemd naar de Franse term voor iets schattigs en kleins, heeft de Mimi tas een royaal design en een gedistingeerde sluiting geïnspireerd op heren aktetassen. Het enkele handvat maakt de tas zowel functioneel als stijlvol, perfect in lijn met Ami’s moeiteloze benadering van mode.

Een ander belangrijk item, de Étienne-tas, is een grote boodschappentas gemaakt van uitzonderlijk soepel leder. Het ongevoerde ontwerp zorgt voor flexibiliteit, waardoor het de ideale carry-all is. Een kleinere schouderversie van de Étienne tas is ideaal voor wie op zoek is naar een compactere optie.

Juwelen: speelse elegantie

De juwelen in de modecollectie van Ami voor herfst winter 2025 2026 voegen een speelse toets toe aan de elegante silhouetten. Pastelkleurige armbanden vermengen zich met gouden armbanden versierd met etnische invloeden, terwijl middeleeuws aandoende accessoires met tijgeroogstenen een gevoel van verborgen schatten oproepen.

Gedurfde schoenen

De schoenen in deze collectie voor herfst winter 2025 2026 vallen op door hun diversiteit en gedurfdheid. Damesschoenen hebben zowel volledig bedekte hakken als platte zolen, met opvallende ontwerpen als gebreide soklaarzen en pumps met kleurrijke hakken, naast schoenen met dalmatiërprint en tweekleurig ponyhaar.

De schoenen voor de heren hebben een uitgesproken karakter. Loafers, derby’s en rangers hebben dikke zolen en zijn gemaakt van plantaardig leer in rijke tinten als bordeauxrood en olijfgroen. Een lichtgewicht sneaker geïnspireerd op bowlingschoenen, gemaakt van ongelooflijk dun lamsleer, biedt een relaxte maar stijlvolle optie voor wie op zoek is naar comfort zonder in te boeten aan design.