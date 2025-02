Officine Générale herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Officine Générale

De nieuwe modecollectie van Officine Générale voor herfst winter 2025 2026 ontstond op het terras van de Parijs café. En werd in die omgeving geshowd. Het persbericht dat we ontvangen over de nieuwe modecollectie van Officine Générale voor herfst winter 2025 2026 is geschreven, althans zo komt het over, door de oprichter van het Franse merk, Pierre Mahéo. De ontwerper, die zijn nieuwe collectie showde in een typisch Parijs café, vertelt er meer over:

Officine Générale herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Officine Générale

Met veel plezier heet ik je welkom in mijn buurt, op de Boulevard Saint-Germain, op slechts een paar meter van mijn huis. Café Le Rouquet is in de loop der tijd gerenoveerd, met behoud van de charme van het begin in de jaren 1950. Het is een echte Parijse bistro, met zijn mozaïekvloer, skai stoelen en neonlichten aan het plafond. Een type bar dat aan het verdwijnen is, met een sfeer van weleer, waarvan de authenticiteit alleen wordt geëvenaard door de gezelligheid.

Officine Générale herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Officine Générale

Ik heb altijd al een modeshow willen organiseren in een café, een strategische plek om mensen en stijl te kijken. Om mijn collecties te presenteren in een alledaagse omgeving, in het hart van het vrouwen- en mannenleven. Het was op een nabijgelegen terras, zittend met mijn ochtend espresso terwijl ik voorbijgangers observeerde, dat ik deze collectie bedacht en stap voor stap deze galerij van portretten van alle leeftijden voor de modeshow voor herfst winter 2025 2026 bedacht.

Officine Générale herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Officine Générale

Ik heb deze collectie ook ontworpen door te luisteren naar de opmerkingen van goede vrienden en soms, ik geef toe, precies het tegenovergestelde te doen van wat ze wilden…. “Pierre, je broeken worden groter, dat kan niet!”. Nou, raad eens: ik heb een nieuwe stijl ontworpen die nog wijder is. Hij heet Evans en ik ben er nu al dol op. “Pierre, je jassen zijn te lang!” Nou, ik zal ze inkorten zodat je mijn te wijde broek beter kunt zien…. “Pierre, ben je je kleurenpalet niet beu?” Je hebt gelijk: ik zal alles veranderen… met een kwarttint!

Ook qua materialen zijn er geen grote veranderingen. Sinds 2013 heb ik mijn merk opgebouwd met een heel precieze kwaliteitspositionering: het beste van alles selecteren. De zachte en luxueuze hand van de stof moet de soepelheid en zachtheid van de kledingstukken van Officine Générale aanvullen.

Officine Générale herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Officine Générale

In een tijd waarin onze sector grote veranderingen ondergaat, leek het me belangrijker dan ooit om mijn standpunt te bevestigen, om de positionering van de merken van Officine Générale te versterken door te werken aan haar troeven met een beetje luisterbereidheid en vooral veel koppigheid.

Pierre