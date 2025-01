De modecollectie N°21 voor lente zomer 2025

In de collectie van N°21 voor lente zomer 2025 van N°21 vinden we een mix van een mannelijke casual stijl en haute couture invloeden. De collectie bevat handgeborduurde jurken met

N21 lente zomer 2025 – Photo courtesy of N21

N21 lente zomer 2025 – Photo courtesy of N21

De mix van verschillende stijlen komt ook tot uiting in de kleine, gewatteerde jasjes in popeline met een microbloemenprint, en blouses met ruches die met witte linnen rokken worden gedragen. Gewatteerde rokken in neopreen contrasteren met een stoere anorak in dezelfde stof.

N21 lente zomer 2025 – Photo courtesy of N21

N21 lente zomer 2025 – Photo courtesy of N21

Kokerrokken, die smal en recht zijn, zijn gecombineerd met handgebreide truien van grove wol die over kanten camisoles worden gedragen. De collectie bevat ook frisse kokerrokken en anoraks in gewatteerde Vichy-stof, evenals doorzichtige chiffon jurken waaronder pastelkleurige lingerie zichtbaar is. Kleurrijke overparka’s worden afgewisseld met gestreepte herenoverhemden met bandana-kraag.

N21 lente zomer 2025 – Photo courtesy of N21

Tot slot zien we haute couture invloeden terug in een roze duchesse overjas en in een korte wijde neopreen jurk die de rug bloot laat. Een zwarte crépe cape is afgewerkt met een plastron van dezelfde pailletten in gouden en zilveren strepen.

N21 lente zomer 2025 – Photo courtesy of N21

Qua accessoires in deze nieuwe zomercollectie van N°21 signaleren we tweekleurige slingbacks of ballerina’s in zwart-witte damier-blokpatronen of effen kleuren met strik, een nieuwe armbandtas versierd met stras, de iconische N°21 Jeanne tas in doorgestikt satijn in couturekleuren. Grote gouden sieraden en megaparels completeren de looks. Leidraad in deze collectie is de lange, smalle gebreide sjaals in onregelmatig streeppatroon in verschillende kleuren.