De herencollectie voor herfst winter 2025 van Prada is geïnspireerd door ongeremde menselijke instincten. Dit levert onverwachte combinaties op.

Prada man herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Prada

Met de nieuwe herencollectie voor herfst winter 2025 van Prada verkennen ontwerpers Miuccia Prada en Raf Simons de menselijke natuur, met name de basisinstincten daarvan als een instrument voor fundamentele menselijke creativiteit. Niet aangeleerde reacties, automatische reacties. Primitieve driften. Daar zijn de ontwerpers van Prada voor herfst winter 2025 in geïnteresseerd.

Romantiek is een leidraad in deze nieuwe herencollectie, maar dan niet zoals wij die gewoonlijk kennen, maar als een beweging, de verheffing van emotie en passie boven het rationele. Gekunstelde beslissingen worden losgelaten ten gunste van de waarheid en eerlijkheid van spontane keuzes. In het instinctmatige kan een nieuwe verfijning en een intieme, woeste elegantie ontdekt worden.

Onwillekeurige contrasten resulteren in onverwachte en verleidelijke combinaties. Met deze collectie leidt Prada zich leiden door instinct, zonder dat dat wordt ononderbroken door de dwang van de rede. Dit leidt in deze collectie tot een drang naar geborgenheid, naar intimiteit. Filmreferenties roepen universele herinneringen op, die impulsief worden opgeroepen.

Natuurlijke en directe gebaren weerspiegelen het pure, rauwe wezen van de mens. Shearling wordt een laag van sensuele geborgenheid die zowel onder als over kleding gedragen kan worden. Knitwear wordt versierd met metalen symbolen zonder specifieke betekenis, als amuletten die ons op een bepaalde manier beschermen.