De modecollectie van Alberta Ferretti voor lente zomer 2025

Alberta Ferretti lente zomer 2025 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Voor Alberta Ferretti is mode ontwerpen een voortdurende zoektocht naar een evenwicht tussen creëren en de realiteit van de vrouwen die gekleed moeten gaan. Ze is geneigd om te dromen en altijd om licht te zijn, maar ze is zich ervan bewust dat dit geen ontsnapping aan de werkelijkheid mag zijn, een uitvlucht, een oefening in stijl.

De kleding die ze ontwerpt, moet deel uitmaken van het dagelijks leven. Het zijn geen kostuums, ze eindigen niet in de flits van sociale media: het gaat om echte situaties, oprechte interacties. Het is als haar manier van kijken: oprecht, nooit opdringerig.

Maar de kleding moet ook ‘licht’ zijn, vindt Alberta Ferretti. De modecollectie voor de lente en zomer van 2025 is een ongrijpbare, gewichtloze collectie, waarin het de plooien en lasersnedes zijn die een gevoel van luchtige kostbaarheid creëren. De fonkelende bling bling touch die ook in de collectie te zien is, wordt gecontrasteerd door iriserende monochrome kleuren.

Het is een nieuwe ‘lichtheid’ van zijn, in lichte en natuurlijke tinten met zonnige accenten van oranje en het onvermijdelijke zwart, waarin blazers worden vervangen door blouses, overhemden worden verlengd, transparante rokken shorts onthullen en strepen in warme tinten ritme geven aan het silhouet.

De zachte vrouwelijkheid die het onmiskenbare kenmerk is van Alberta Ferretti is altijd aanwezig en evident, maar wordt tegelijkertijd lichter en concreter. Haar vrouw heeft alleen een slipjurk van subtiele weelde nodig om te schitteren.

In dit plaatje spelen ook de materialen een belangrijke rol. Het is in de keuze van de stoffen, tactiel en licht, dat Alberta Ferretti deze modecollectie met als concept ‘lichtheid’ verwezenlijkt: katoen popeline, ruwe organza, chiffon. De accessoires zijn sandalen met meerdere banden, platte of hoge hakken, geborduurde muiltjes.

Lichtheid als een manier van zijn, niet alleen van kleden.