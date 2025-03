Alleen basis verzekering of aanvullende tandartsverzekering? Laag of hoog eigen risico?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een basiszorgverzekering te hebben. Dat klinkt je vast niet nieuw in de oren. Maar weet jij ook dat er verschillende typen basiszorgverzekeringen zijn en waarin het verschil zit? Is het verder verstandig om voor een laag of hoog eigen risico te gaan? En wanneer kun je beter ook een aanvullende tandartsverzekering afsluiten? Het zijn allemaal overwegingen die je moet meenemen bij het maken van je beslissing.

Wat zit er in de basiszorgverzekering?

De overheid bepaalt jaarlijks wat er in de basiszorgverzekering (ook wel ‘basis verzekering’) zit. Het pakket aan gedekte zorg is gelijk voor alle verzekerden. De overheid bepaalt ook de hoogte van het eigen risico en de zorgtoeslag (een bijdrage in de kosten van je zorgverzekering op basis van inkomen en bijvoorbeeld ook je spaargeld). Bepaalde vormen van zorg, zoals huisartsbezoeken en verloskundige hulp, zijn vrijgesteld van het eigen risico.

Weet dat zorgverzekeraars verplicht zijn iedereen te accepteren voor de basisverzekering, ongeacht je leeftijd of gezondheid. Verder is de premie voor een specifieke polis gelijk voor alle verzekerden die deze polis kiezen. Bovendien hebben zorgverzekeraars een zorgplicht, wat betekent dat ze moeten garanderen dat verzekerden tijdig toegang hebben tot de benodigde zorg binnen een redelijke afstand.

Zoals gezegd, is het de taak van de overheid om jaarlijks te bepalen welke zorg onder het basispakket valt en voor welke diensten een eigen bijdrage vereist is. Deze eigen bijdragen staan los van het eigen risico en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke zorg.

In het basis pakket vallen meestal bezoeken aan de huisarts, ziekenhuiszorg, medicijnen, spoedeisende hulp, tandzorg tot 18 jaar, psychologische hulp vanaf 18 jaar en kraamzorg. Sommige zorg, zoals fysiotherapie voor volwassenen, tandzorg voor volwassenen, alternatieve geneeswijzen, orthodontie, brillen en lenzen, is niet gedekt en vereist mogelijk een aanvullende verzekering.

Hoe kies je een basisverzekering?

Bij het kiezen van een basis verzekering kijk je naar het type polis en je zorgbehoeften.

Voorbeelden van basis verzekeringen zijn:

Naturapolissen: dekken alleen zorg van gecontracteerde zorgverleners. Bij niet-gecontracteerde zorg betaal je mogelijk meer zelf.

Combinatiepolissen: bieden meer flexibiliteit; voor sommige zorg kun je naar elke zorgverlener, met variabele vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg.

Hoe kies je de juiste basisverzekering?

Het kiezen van de juiste basis verzekering hangt af van je zorgbehoeften en voorkeuren.

Hier zijn enkele stappen:

Beoordeel je zorggebruik: denk na over hoe vaak je zorg nodig hebt. Gebruik je voornamelijk de huisarts of verwacht je ziekenhuisbezoeken?

Controleer het netwerk: kijk welke zorgverleners gecontracteerd zijn. Als je een specifieke arts of ziekenhuis wilt, zorg dan dat ze in het netwerk zitten of dat de polis goede vergoedingen biedt bij niet-gecontracteerde zorg.

Vergelijk premies en vergoedingen: Hogere premies kunnen betekenen betere vergoedingen, vooral bij combinatiepolissen.

Overweeg collectiviteitskorting: via je werkgever of vereniging kun je korting krijgen, wat de keuze kan beïnvloeden.

Eigen risico: wanneer kies je hoog of laag?

Het eigen risico is een belangrijk aspect van je basisverzekering. In 2025 is het verplicht eigen risico €385, en je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico tot €500 extra, totaal maximaal €885. Dit betekent dat je de eerste €385 (of meer, bij vrijwillig eigen risico) zelf betaalt voordat de verzekering de kosten dekt.

Hoger eigen risico: kies dit als je gezond bent en weinig zorg verwacht. Je premie is lager, wat maandelijks geld bespaart. Bijvoorbeeld, als je in 2025 weinig zorg nodig hebt, kun je met een hoger eigen risico (bijv. €885) een lagere premie betalen. Dit is geschikt als je financiële buffer hebt voor onverwachte zorgkosten.

Lager eigen risico: beter als je veel zorg nodig hebt, zoals bij chronische aandoeningen of geplande operaties. Je premie is hoger, maar je betaalt minder uit eigen zak bij zorggebruik. Dit is verstandig als je verwacht dat je zorgkosten de €385 overschrijden, zoals bij frequente ziekenhuisbezoeken.

Tandartszorg en aanvullende verzekering

Tandartszorg voor volwassenen is niet gedekt door de basisverzekering (wél voor kinderen tot 18 jaar). Voor volwassenen kun je een aanvullende verzekering afsluiten, zoals aangeboden door veel verzekeraars, waaronder Univé.

Wanneer is een aanvullende tandartsverzekering verstandig?

Het is verstandig om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, als je vaak naar de tandarts gaat of verwacht veel behandelingen nodig te hebben, zoals kronen, bruggen of orthodontie. Met andere woorden: als je veel tandproblemen hebt en regelmatig controles en behandelingen nodig hebt. De kosten worden dan via premies gespreid, wat financieel gemakkelijker is.

Heb je eigenlijk nooit iets aan je tanden en heb je maar zelden zorg nodig, dan kun je tandzorg beter uit eigen zak betalen. Bijvoorbeeld, een eenvoudige controle kost vaak minder dan de premie voor een aanvullende verzekering, dus dan bespaar je geld door geen extra verzekering te nemen. Ga na hoeveel kosten je gewoonlijk per jaar maakt: als je weinig tandartsbezoeken had, is een aanvullende verzekering mogelijk overbodig.