De Paris Fashion Week (maart 2025) liet een opvallende haartrend voor 2025 onthuld zien: haarstrikken. Deze trend kwamen we vooral onder het

Nieuwe haarmode voor 2025: haarstrikken en een moderne pop-icoon look – Photo courtesy of Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week (maart 2025) liet een opvallende haartrend voor 2025 onthuld zien: haarstrikken. Deze trend kwamen we vooral onder het modepubliek tijdens de recente Chanel show voor herfst winter 2025 2026 in de Franse hoofdstad tegen.

De Chanel show, een hoogtepunt van de modeweek, vond plaats op 11 maart in het Grand Palais. Bezoekers arriveerden in stijlvolle ensembles van het gerenommeerde modehuis, een perfecte gelegenheid voor trendspotting.

Haarstrikken

Nieuwe haarmode voor 2025: haarstrikken en een moderne pop-icoon look – Photo courtesy of Charlotte Mesman

Hoewel haarstrikken altijd al een kenmerk van Chanel zijn geweest, waren ze dit seizoen bijzonder prominent aanwezig. De meeste accessoires droegen het iconische dubbele C-logo en waren voornamelijk in zwart of wit, met enkele kleurrijke uitzonderingen.

De strikken werden op diverse manieren gedragen:

losjes in het haar, waarbij enkele lokken achter op het hoofd waren vastgezet

in combinatie met een strakke, hoge paardenstaart.

Deze laatste stijl, gekenmerkt door glad naar achteren gekamd haar, past perfect in de 2025 haartrends die veel kapsels met een gepolijste (wet look) uitstraling laten zien. De hoge paardenstaart voegt een speels element toe, terwijl de gladde textuur voor een verfijnde look zorgt.

Nieuwe haarmode voor 2025: haarstrikken en een moderne pop-icoon look – Photo courtesy of Charlotte Mesman

Een knipoog naar pop-cultuur

Een opvallende interpretatie van deze trend deed denken aan de Barbie-film met Margot Robbie. De dubbele roze strik versterkte de jeugdige uitstraling van het kapsel. De paardenstaart zelf was glad geföhnd met licht naar buiten gekrulde punten, wat een subtiele retro-touch aan het geheel toevoegde.

Nieuwe haarmode voor 2025: haarstrikken en een moderne pop-icoon look – Photo courtesy of Charlotte Mesman

Totaallook en accessoires

De kleur van de haarstrikken worden gewoonlijk zorgvuldig afgestemd op de rest van de outfit. Zwarte exemplaren complementeerden zwart-witte bouclé ensembles, terwijl witte strikken perfect pasten bij witte blouses. De roze haarstrik vormde een harmonieus geheel met het roze bouclé tailleur dat je op onze streetstyle foto’s ziet.

Naast de grotere haarstrikken spotten we ook kleinere, fluwelen strikjes met het dubbele C-logo die als subtiele haarspelden in los haar staken.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS