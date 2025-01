Badpakken en bikini’s met beugel. Zo kies je het juiste model

Badpakken en bikini’s met beugel. Zo kies je je het juiste model

De zomer lijkt nog ver weg nu het nieuwe jaar begonnen is, mag je langzaam maar zeker beginnen met de voorpret. Misschien heb je zelfs al zin om je te verdiepen in de aanschaf van een nieuw badpak of een nieuwe bikini. Van zo’n aankoop word je blij, ook al is het nog vroeg in het jaar. Overigens is het belangrijk om je bij je keuze niet alleen te laten leiden door de kleur maar let vooral op de pasvorm en de kwaliteit.

Zwemkleding moet niet alleen leuk staan en lekker zitten, maar moet flatteren en ondersteuning bieden. Badpakken kleden in de regel het mooist af maar ook een bikini met beugel geeft de nodige steun en is ideaal als je graag in beweging bent, of het nu gaat om een duik in het zwembad of een partijtje volleybal op het strand.

Pasvorm en kwaliteit

We zeiden het al: een goed badpak of bikini moet niet alleen mooi zijn, maar ook goed passen en van hoge kwaliteit zijn. Past je zwemkleding niet goed, dan kun je je er hoogst ongemakkelijk in voelen en zelfs lichamelijke klachten van krijgen. Om het nog maar niet te hebben over wat slecht zittende badkleding met je zelfverzekerdheid doet!

Een badpak of zwembroek moet goed rond de heupen zitten, mag niet lubberen maar ook niet snijden of strak aanvoelen. Hetzelfde geldt voor bikini’s; een bikinitop met beugel moet comfortabel rond de borst passen, met voldoende ruimte om een wijsvinger tussen de onderband te plaatsen. Neem altijd de tijd om je badkleding kritisch te passen. Koop je online, check dan het retourbeleid om zeker te zijn dat je niet passende badkleding gemakkelijk kunt retourneren.

Kwaliteit

Kies voor badmode die gemaakt is van hoogwaardige materialen die zacht aanvoelen op de huid. Kwaliteit garandeert niet alleen comfort, maar ook duurzaamheid, zodat je langer van je aankoop kunt genieten. De keuze van goede kwaliteit heeft bovendien ook alles te maken met de pasvorm. Het materiaal moet om je lichaam sluiten zonder te knellen. Hoe beter de kwaliteit, hoe beter je zwemkleding zal afkleden.

Soorten badpakken

Er zijn verschillende modellen badpakken beschikbaar, elk ontworpen om aan specifieke behoeften en voorkeuren te voldoen:

Voorgevormde badpakken: deze zijn populair vanwege hun comfortabele pasvorm en padding. Ze zijn verkrijgbaar in diverse stijlen, zoals v-hals en bandeau modellen. De laatste komen vaak met bandjes die je kunt afhaken zodat je de keuze hebt.

Multiway badpakken: deze badpakken hebben verstelbare bandjes die op verschillende manieren gedragen kunnen worden. Op die manier kun je er verschillende looks mee creëren.

Corrigerende badpakken: deze badpakken bieden extra ondersteuning en bedekking en hebben om je figuur te stroomlijnen en slanker te doen lijken.

Sportieve badpakken: ontworpen voor actieve vrouwen die vaak zee of het zwembad te vinden zijn. Deze modellen hebben meestal bredere bandjes en zijn gemaakt van chloorbestendige materialen.

Probeer de verschillende stijlen om te zien welke het beste bij jouw lichaam past. Pas ook verschillende maten om er zeker van te zijn dat je de goede maat te pakken hebt.

Soorten bikini’s

Ook bikini’s zijn er in vele varianten, waaronder:

Beugel bikini’s: deze bieden uitstekende ondersteuning wat heel fijn is als je een grotere cupmaat hebt. De beugel helpt om je decolleté mooi te laten uitkomen en zorgt voor een goede lift.

Push-up bikini’s: deze bikini’s zijn ideaal voor als je een kleinere cupmaat hebt en extra volume wilt creëren. Deze bikini’s bevatten padding die de borsten omhoog duwt.

Haltertops en bandeau tops: deze stijlen zijn komende zomer opnieuw bijzonder. Haltertops bieden extra steun aan de schouders, terwijl bandeau tops goed zijn voor een spannende strapless look.

Tankini’s: een combinatie van een top en broekje die je buik bedekt.

Mix & Match

Een groot voordeel van bikini’s is de mogelijkheid om verschillende topjes en broekjes te combineren waardoor je meer keuze hebt en van elk de ideale pasvorm kunt vinden.