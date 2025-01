Het thema van de collectie is een reis door de eeuwen heen, waarbij het oude met het nieuwe wordt vermengd in een cocktail van tegenstellingen en innovaties

Welkom in het tijdperk van hyperinformatie, een tijdperk waarin we constant gebombardeerd worden door een stroom van content. Onze online ervaring wordt georkestreerd door algoritmes, maar Prada herinnert ons eraan dat mensen niet in een hokje gestopt kunnen worden. De nieuwe modecollectie van Prada voor lente zomer 2025 staat in het teken van individualiteit, een dialoog tussen de orde van machines en de chaos van menselijke creativiteit.

Elke look in de modeshow voor lente zomer 2025 is een universum op zich en weerspiegelt de complexiteit van het heden. Prada heeft stijlen uit verschillende tijdperken met elkaar vermengd en daagt zo elk idee van lineaire tijd in de mode uit. Hier komt het concept van de superheld naar voren als een symbool van de transformerende kracht van het individu, waarbij elke keuze een daad van vrije wil wordt, een lofzang op pluraliteit.

Het thema van de collectie is een reis door de eeuwen heen, waarbij het oude met het nieuwe wordt vermengd in een cocktail van tegenstellingen en innovaties. We zagen gotische invloeden die vernieuwde silhouetten, met naaldhakken en asymmetrische kragen die een vleugje donkere chic toevoegden.

Sportkleding krijgt een nieuw leven, maar niet zoals we het kennen. Details zoals draden in kragen van blouses creëren ongewone hoeken, waardoor de grenzen tussen casual en haute couture vervaagden.

Accessoires zijn de onbetwiste hoofdrolspelers. Tassen met kruizen veroverden ieders hart, terwijl geometrische zonnebrillen de collectie een verrassende en moderne twist meegeven.

De schoenen? Een ware mix van stijlen. Klassieke modellen zijn aangepast aan de moderne garderobe en bieden een breed scala aan opties die perfect passen bij de eclectische esthetiek van de collectie.