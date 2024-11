Elisabetta Franchi lente zomer 2025. De vrouwelijke paradox

Elisabetta Franchi lente zomer 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi presenteert de nieuwe modecollectie voor lente zomer 2025 met als titel: “The Femme Paradox”. De Italiaanse ontwerpster viert de tien jaar catwalks met een collectie die de stijl en vrouwelijkheid van het merk bevestigt.

Elisabetta Franchi lente zomer 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Twintig catwalks, maar altijd met een duidelijke visie, uitgevoerd met toewijding en zorg. Elisabetta Franchi evolueert voortdurend en omarmt verandering door een authentieke band met de toekomst te creëren.

Elisabetta Franchi lente zomer 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

De collectie voor lente zomer 2025 verkent de energie van het contrast tussen zwart en wit, tussen kracht en lieflijkheid. De vrouw op de catwalk is zelfverzekerd en sensueel, drukt haar ideeën vastberaden uit en belichaamt de puurste verheffing van vrouwelijk empowerment.

Elisabetta Franchi lente zomer 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Gestructureerde jasjes en mannelijke broeken gaan harmonieus samen met romantische stoffen zoals kant en details zoals strikken en bloemen. Het jasje is de absolute ster en vertegenwoordigt de perfecte synthese van de collectie. In combinatie met mannelijk gesneden broeken of gedragen over hypervrouwelijke jurken, gedefinieerd door details uit de corsetterie en lingerie, belichaamt het het dualisme van de collectie. Mannelijke stoffen worden afgewisseld met delicate materialen zoals tule en zijden organza.

Elisabetta Franchi lente zomer 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

De transparantie van tule benadrukt het vrouwelijke lichaam, wit en zwart domineren, maar de echte verrassing is cacao, dat met zijn diepte het zwart benadert, en curry, een levendigere tint, die de kleurenkaart breekt en de contrasten van de vrouwen op de catwalk weergeeft.

Elisabetta Franchi lente zomer 2025 – Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Om de look compleet te maken, zijn er duizelingwekkende, puntige hakken van lakleer en tassen met essentiële, moderne lijnen. Ze zijn zacht en veelzijdig en perfect voor verschillende gelegenheden: van overdag, voor een meer mannelijke look, tot ’s avonds, vooral in de slanke versie die onder de arm gedragen kan worden.

Elk kledingstuk vertelt een verhaal van subtiele verleiding, kracht en verfijning.