Zo ziet de nieuwe collectie van Dsquared2 voor zomer 2025 eruit

DSQUARED2 man lente zomer 025 – Photo courtesy of Dsquared2

Voor de nieuwe modecollectie voor Dsquared2 voor zomer 2025 heeft het designerduo Dean en Dan Caten de dualiteit die altijd al in hun collecties te vinden was, willen aanscherpen. De tweeling speelt met contrasten tussen elegantie en scherpte, zachtheid en kracht en creëert daarmee onverwachte, opwindende en onmiskenbaar sexy mode-mash-ups.

De collectie is een mix van invloeden en stijlen die zijn ontleend aan kunstenaars, atleten en estheten; de mood is die van een ondergronds milieu als een poëziesalon, maar ook van een worstelcompetitie en een kink scene. Met deze mix wil het modehuis, aldus het persbericht, met een vernieuwde blik focussen op zijn visie op ‘maximal multiplicity’.

DSQUARED2 man lente zomer 025 – Photo courtesy of Dsquared2

Dean en Dan leven zich in deze collectie met duizenden facetten uit met innovatieve materiaalbehandelingen en fantasierijke details, maar ook met genreoverschrijdende verwijzingen naar marginale mode-subculturen.

Voor lente zomer 2025 vertaalt dit zich in doorschijnende chiffons die poëtisch het lichaam omhullen, maar die tegelijkertijd nauwsluitende bondageharnassen of nauwelijks zichtbare bralettes eronder onthullen. Denim vloeit over latex. Asymmetrische tanktops van transparante jersey zijn behandeld met lamineertechnieken. Veters kronkelen langs de benen omhoog en houden de bovenkleding bij elkaar, maar laten de huid eronder bloot.

DSQUARED2 man lente zomer 025 – Photo courtesy of Dsquared2

Voor de heren komt het modehuis met maatpakken met brede schouders en volumineuze geplooide broeken die verwijzen naar werkdag ensembles uit de jaren ‘80, terwijl leren bikerjacks en creepers met dikke zolen en studs de collectie een stoere twist meegeven.

DSQUARED2 man lente zomer 025 – Photo courtesy of Dsquared2

Ook het kleurenpalet getuigt van poëtische zachtheid, verankerd door de kracht van verlangen: blush, poeder en poederblauwe tinten geven doorschijnende stoffen als chiffon en latex diepte met als tegenwicht bewerkte bondage-uitrustingen in zwart leer. Vleugen levendige kleuren en metaalachtige glanseffecten zetten de overgangsmomenten in de show luister bij.

DSQUARED2 man lente zomer 025 – Photo courtesy of Dsquared2

Naarmate de modeshow vordert, groeien subtiele atletische invloeden uit tot duidelijke verwijzingen naar de glamoureuze en onbedoeld (of is het bedoeld?) erotische beeldtaal van professioneel worstelen, waarbij op speelse wijze zowel de bravoure als de voorliefde voor skin-on-skin contact worden gevierd. Singlets worden in doorschijnende schorts gedragen, terwijl lace-up details ronduit S&M worden.

DSQUARED2 man lente zomer 025 – Photo courtesy of Dsquared2

Dit aspect van lichamelijke theatraliteit komt ook tot uiting in de enscenering van de catwalkshow in het historische Teatro Lirico Giorgio Gaber in Milaan. Terwijl de iconische roodfluwelen gordijnen omhoog gaan, dansen in latex geklede figuren in hangende kooien om het startsein voor de show te geven. Er verschijnen modellen die het podium en het gangpad van het theater transformeren in één grote catwalk. Heel passend is de soundtrack: de sensuele freakfunk van Prince uit het Lovesexy-tijdperk, waarbij glamourrock, soul en sexy R&B samenkomen tot opzwepende clubbeats.

DSQUARED2 man lente zomer 025 – Photo courtesy of Dsquared2

Alles wijst erop: de modecollectie van lente zomer 2025 van Dsquared2 een ongegeneerd sexy viering van de vrijheid om multiplicity, veelheid (aan stijlen?), te omarmen.