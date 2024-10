De modecollectie van Dries van Noten voor lente zomer 2025. Een nieuwe start

Jassen worden gedragen als enig en enkel kledingstuk. Ze zijn vastgesnoerd in de taille of casual opgebouwd uit laagjes met sport- en lingeriestukken. Het is een samenspel van

Dries van Noten’s Modecollectie voor zomer 2025 – Photo courtesy of Dries van Noten

In juni 2024 nam de gerenommeerde Belgische modeontwerper Dries van Noten afscheid als creatief directeur van zijn gelijknamige modehuis. Dit markeerde het einde van een tijdperk. Van Noten had besloten met pensioen te gaan na een indrukwekkende carrière in de modewereld. Na zijn vertrek werd de regie over het modehuis overgenomen door een intern team van het maison. De modecollectie voor lente zomer 2025 was de eerste collectie van de studio in Antwerpen. Het is een collectie vol herinneringen aan Dries Van Noten maar ook een voortzetting met een fris perspectief.

Dries van Noten’s Modecollectie voor zomer 2025 – Photo courtesy of Dries van Noten

Het beoordelen, bewonderen en herinterpreteren van de taal van ontwerper Van Noten met vloeiendheid en lichtheid. Natuurlijke bronnen van schoonheid, het patroon dat is geprogrammeerd in de bloemblaadjes van een bloem. Nieuwe, eclectische combinaties van kleur, stof, silhouet, prints en borduursels komen samen op een optimistisch pad.

Silhouetten

Dries van Noten’s Modecollectie voor zomer 2025 – Photo courtesy of Dries van Noten

Jassen worden gedragen als enig en enkel kledingstuk. Ze zijn vastgesnoerd in de taille of casual opgebouwd uit laagjes met sport- en lingeriestukken. Het is een samenspel van geraffineerde en verleidelijke looks van dag tot avond, waarbij de losse satijnen draperieën de contouren van het lichaam suggereren.

Dries van Noten’s Modecollectie voor zomer 2025 – Photo courtesy of Dries van Noten

De proporties van de pakken zijn oversized, met brede schouders en een smalle taille. Als contrast zijn er vrouwelijke lingeriedetails en slip dresses met een sensuele, losse vorm. Bermuda’s vervangen rokken voor een meer nonchalante en jongensachtige mood; blote benen staan centraal. De bewegingen zijn zweverig en speels. Tailles worden geaccentueerd met omgeslagen basques op rokken en met riemen met slangenprint die overal in de collectie terugkomen. De styling is relaxed met opgerolde mouwen en loshangende jassen.

Materialen

Dries van Noten’s Modecollectie voor zomer 2025 – Photo courtesy of Dries van Noten

De materialen variëren van sensueel en vloeiend tot gestructureerd en weelderig met opulentie van edele stoffen zoals zijde georgette en jacquard. Glanzend satijn en kant contrasteren met mannelijke strepen. Jacquardstoffen spelen met licht en schaduw: geplet, gekreukt, plissé. Met laser behandeld denim bootst jacquard na. Ambacht wordt benadrukt door stoffen met meer textuur, van aquarelpatronen tot tactiele fil coupé.

Fantasieën

Dries van Noten’s Modecollectie voor zomer 2025 – Photo courtesy of Dries van Noten

Orchideeën en exotische bloemen zijn zodanig bewerkt en uitvergroot dat ze abstract worden en verworden tot krachtige penseelstreken of vage, gevlekte patronen in levendige hybriden, alsof ze een nieuw diermotief creëren. Van realistische tot geremixte combinaties. Prints botsen, versterken en dagen elkaar uit en smelten samen tot één spontaan motief.

Kleuren

Levendige, ultraverzadigde tinten oranje, limoengroen en turkoois als een echo van de SS97-collectie worden verzacht door meer aardse bruintinten en beige tinten. Het vleselijke rood en wit van een tulp breidt zich uit tot een chromatisch spectrum van weelderige tinten die zich mengen tot onverwachte bloemkleuren.

Dries van Noten’s Modecollectie voor zomer 2025 – Photo courtesy of Dries van Noten

Schoenen

De schoenen zijn zowel sexy als casual, van korsetveters tot transparante hakken. Er zijn twee hoofdvormen: transparant en rond en langwerpig – plat of met een schuine hak. De ‘slaapkamermuiltjes’ zijn aerodynamisch, terwijl de lace-up flats van leer met pythoneffect willen provoceren.

Tassen

We signaleren een nieuwe ‘Satchel’, gedefinieerd door een bovenhandgreep en een bovenklep met dubbele gesp in grote, middelgrote en kleine volumes gemaakt van pythonprint of kalfsleer. Een slouchy schoudertas met een omslagriem in slangenprint wordt onder de arm gedragen.