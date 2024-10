DIESEL lente zomer 2025 – Photo courtesy of Diesel

Denim opwaarderen is wat Diesel elke dag doet. En dat is ook het thema voor de modecollectie van Diesel voor lente zomer 2025. In deze collectie komen we denim micro-shorts tegen die zijn verrijkt met extra lange franjes, een lengte die onmogelijk te bereiken is met normale kleding. Een leren jas met dubbele knopen is behandeld om eruit te zien als denim en wordt gedragen met een distressed denim jeans met gewatteerde naden aan de voorkant en geborduurde franjes langs de enkels. Diezelfde franjes zijn ook de afwerking van een chambray denim slip dress, net als de geborduurde franjes langs de pijpen van de denim jeans.

Het is een collectie die denim naar een hoger niveau wil tillen. Katoenen sweatshirts, mini-jurkjes en tanktops hebben halslijnen die er versleten uitzien: in werkelijkheid is het een jacquard devoré, het katoen is weggebrand van de tule eronder waardoor het distressed effect ontstaat. Tegelijkertijd is de sartoriale look gemaakt van een jacquard met dubbele weefgetouwen: wanneer het gelaserd is, zijn de overgebleven schering en inslag van twee verschillende kanten te zien. Het ziet er willekeurig uit, maar is met opzet gedaan.

De jersey vesten en jurken met lange mouwen zijn bedrukt met traditionele Prince of Wales-ruiten en overal gedoubleerd behalve op de borst, zodat het lichaam eronder vrij is om zich uit te drukken. De Prince of Wales-ruiten worden op PVC gedrukt en vervolgens in bikini’s, jurken en op maat gemaakte kledingstukken geknipt, allemaal met extra lange franjes die een integraal onderdeel van het kledingstuk vormen.

De experimenten met denim gaan door: een handgemaakte jas is helemaal gemaakt van restanten van spoelen denimgaren. Diesel’s superzachte denim wordt opnieuw uitgevonden door het gebruik van een dubbel frame en vervolgens met laser behandeld om er versleten uit te zien. Denim met dubbele lussen is overgeverfd zodat het op camel lijkt. Denim jeans ziet er geruwd uit, maar heeft reliëf. Een monnikskap van voetlengte en een oversized jeans zijn van Diesel Rehab Denim, gemaakt van 100% gerecycled katoen door afval van Diesels eigen denimproductie te verwerken.

Diesel prints zijn gecoat op geplooide jersey en vervolgens gekreukeld voor onvoorspelbare resultaten op vesten, shirts en mini-jurkjes. Breisels met dubbele omlijsting worden om het lichaam gewikkeld en met laser behandeld om er versleten uit te zien. Tanktops en mini-jurkjes zijn versierd met het effect van een overdaad aan kettingen. Tencel denim gemaakt van Lyocell is gespoten om op leer te lijken en vervolgens gedrapeerd in mouwloze mini-jurkjes. De getailleerde jersey modellen hebben sterke lijnen op de schouders maar blijven superzacht langs het lichaam.

Bandana prints uit het Diesel archief zijn herwerkt en hergebruikt voor een serie jurken en tops met knopen en draperieën. Deze prints zijn op geplooide stof gesmeerd die later werd geopend en gekreukt, waardoor een trompe l’oeil effect ontstond.

De Play-tas is bedrukt met de afbeelding van een Diesel bandana. De Play-Double-D tas

maakt zijn debuut met een sculpturale versie van de Play. De TRASH-D tas is bedekt met geknoopte bandana’s. De D-Lake wedge schoen met een transparante zool komt zowel in de vorm van een sabot als een enkellaars. De trompe l’oeil laarzen zien eruit als skinny jeans of leggings gevangen in de metallic D van een naaldhak. De Diesel brillencollectie is de eerste die ontwikkeld is met de nieuwe licentiehouder Luxottica.