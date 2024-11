Dit is de nieuwe modecollectie van Genny voor voorjaar zomer 2025

Genny lente zomer 2025 – Photo courtesy of Genny

De tuin der verrukkingen die de Italiaanse ontwerpster Sara Cavazza zich voorstelt als oorsprong van de wereld waarin de Genny vrouw voor lente zomer 2025 zich beweegt, is volledig symmetrisch met de tuin die Jeroen Bosch in 1480 schilderde voor zijn beroemde drieluik dat bewaard wordt in het Prado in Madrid.

In deze dromerige, metafysische ruimte komen kleuren en transparanties tot bloei, wat de hele collectie romantisch en tegelijkertijd concreet maakt, terwijl de orchidee, het bloemensymbool van het Maison, bloeit in macro- en microprints met stippeneffect op de katoenen trenchcoat of macro op zijden bloezen en plooirokken.

De orchidee wordt omgetoverd tot een juweel-knoop en een sierlijk detail op accessoires, en op de catwalk wordt de orchidee gevierd met de prachtige sculptuur “Geography Desire” in beschilderd brons, van Marc Quinn.

Alles gaat uit van een idee van lichtheid en vrouwelijkheid dat zelfs de connotaties van het pak verandert, door het te transformeren in een vluchtig gestreepte katoenen pyjama, in het vernieuwde satijnen dinerjasje met lange mouwloze jas die overdag over lingerietops gedragen kan worden, ’s avonds op leer of in het praktische gekreukelde organza pak. Broeken en jersey jurken hebben een speciale korsetuitsnijding op de heup waardoor rondingen elegant maar sensueel uitkomen.

Het lingeriethema komt ook terug op de avondjurken waarin strikbeha’s verschijnen, korsetten versierd met geborduurde bloemen en rougemotieven het lichaam omlijnen; stoffen en kleuren herinneren aan de dromerige bloemen van Bosch. Ook de kleuren komen daarvandaan: witte lelietjes-van-dalen, gele zonnebloemen, blauwe regen, pioenrozen, bougainville en vergeet-me-nietjes. Heel belangrijk zijn de parels die steeds weer terugkomen.

Op gebreide kledingstukken creëert Genny’s iconische Block Chain-motief een kundig samenspel in de denim-jacquardstof, gerafeld en getailleerd.

Als schoenen zien we satijnen slingbacks in dezelfde kleuren als de kledingstukken, sandalen met veelkleurige strassteentjes en de ballerina’s met stras en parels en een meisjesachtige uitstraling. Om de look compleet te maken zijn er de tassen: van de bucket bag tot de tote, gemaakt van leer met Block Chain motief tot de iconische Fortune tas van het Maison in drie maten: mini, medium en maxi.