De nieuwe modecollectie van Mihara Yasuhiro voor lente zomer 2025

Mihara Yasuhiro lente zomer 2025 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

De ontwerpen van de Japanse Mihara Yasuhiro, bekend van de sneakers, nemen conventionele opvattingen over identiteit op de schop. De collectie bestaat uit kledingstukken die de oppervlakkige aspecten van onze persoonlijkheid belichten. De MA-1 en denim jacks, die volledig zijn gemaakt van voorpanelen, dienen als metafoor voor de façade die we aan de wereld laten zien en benadrukken de diepteloze uitdrukkingen die we vaak laten zien.

Mihara Yasuhiro lente zomer 2025 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

De collectie vervaagt de grenzen tussen voor- en achterkant en weerspiegelt een maatschappelijke verschuiving waarbij persoonlijke identiteiten steeds minder van elkaar te onderscheiden zijn. Shirts en blousons zijn ontworpen om percepties van oriëntatie te verwarren, waardoor de kijker wordt aangespoord om opnieuw te overwegen hoe ze aanwezigheid en afwezigheid interpreteren.

Mihara Yasuhiro lente zomer 2025 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Mihara Yasuhiro lente zomer 2025 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

In het verlengde van de samenwerking met TALKING ABOUT THE ABSTRUCTION (TATA) integreert Yasuhiro transferprints die doen denken aan maskers die zich vastklampen aan blote gezichten. Deze slimme ontwerpkeuze versterkt het thema van verborgen identiteiten en nodigt uit tot introspectie over wat er onder de oppervlakte ligt.

Mihara Yasuhiro lente zomer 2025 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

De nieuwe sneakermodellen “SCOTT” en “LARRY” hebben vervormde zolen en belichamen de essentie van Yasuhiro’s visie. Deze schoenen dienen niet alleen als functionele kleding, maar ook als een statement item dat de symbolische aanwezigheid van het Japanse merk in het modelandschap laat zien.

Mihara Yasuhiro lente zomer 2025 – Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Mihara Yasuhiro’s Spring Summer 2025 collectie is een tot nadenken stemmend commentaar op de complexiteit van identiteit in de wereld van vandaag. Door middel van innovatief design en een meeslepend verhaal laat de show op de Paris Fashion Week het publiek nadenken over de ware essentie van het zelf temidden van een zee van oppervlakkigheid. Terwijl we door onze eigen persoonlijkheid navigeren, herinnert Yasuhiro’s werk ons eraan verder te kijken dan de oppervlakte en de diepte van wie we zijn te omarmen.