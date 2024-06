De kracht van realiteit, in een wereld van verbeelding. De nieuwe herencollectie van Prada voor lente zomer 2025, ontworpen door Miuccia Prada en Raf Simons

De kracht van realiteit, in een wereld van verbeelding. De nieuwe herencollectie van Prada voor lente zomer 2025, ontworpen door Miuccia Prada en Raf Simons, wil een dialoog op gang brengen over de hedendaagse concepten van waarheid en fictie, realiteit en onwerkelijkheid. Met deze collectie nodigt het tweetal ons uit om vraagtekens te zetten bij de manier waarop we tegen dingen aankijken, en om de dingen opnieuw en nauwkeuriger te bekijken.

Het inkorten van afstanden weerspiegelt de instinctieve emotie van het individu voor nabijheid, het delen van ruimte en samenzijn. Nabijheid verandert ook de waarneming. Van veraf gezien kunnen kledingstukken er anders uitzien, details kunnen simplistisch en naïef lijken, maar van dichtbij verandert de waarneming.

Draaddetails sieren de kragen en zomen van de kledingstukken met een onwerkelijke dynamiek, alsof ze een eigen leven leiden. De opzettelijk gerimpelde, gepatineerde en verouderde kledingstukken dragen de tekenen van de tijd: imperfectie is een ander teken van leven, van realiteit.

Kledingstukken gestolen uit de garderobe van vader of moeder plooien zich op een andere manier rond het lichaam. De overdreven, opzettelijk lange of afgeknipte proporties van een superheldentrui worden gecombineerd en in een nieuwe context geplaatst. Schilderijen van Bernard Buffet worden opnieuw geprint zoals op een T-shirt. Objecten van verschillende herkomst expres met elkaar gecombineerd zodat je onverwachte contrasten krijgt, maar dan wel met een verfijnde spontaniteit.

Er ontstaat een geest van vrijheid, jeugdig optimisme en energie. Het sprookjesachtige ‘ravescape’ dat in het Deposito della Fondazione Prada is gecreëerd, brengt mensen samen. Een hut, de eenvoudigste structuur bij uitstek, staat als een totem van het essentiële, het noodzakelijke en het echte, en wordt vertaald in directe, niet-kunstmatige kleding. Een utopische conceptie, hier kan het denkbeeldige een nieuwe realiteit voorstellen.