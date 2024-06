De nieuwe herencollectie van Emporio Armani voor lente zomer 2025

Emporio Armani Man zomer 2025 – Photo courtesy of Emporio Armani

De horizon van de stad is beperkt en soms benauwend. De horizon van de natuur daarentegen is grenzeloos, of het nu velden zijn zover het oog reikt, zacht glooiende heuvels, stranden die in zee verdwijnen. Met de nieuwe herencollectie van Emporio Armani voor lente zomer 2024 wil de Italiaanse meesterontwerper Giorgio Armani de man uit zijn gebruikelijke grootstedelijke habitat halen en hem te paard leiden over zonnige hellingen, lavendelvlakten en graanvelden zover het oog reikt.

Emporio Armani Man zomer 2025 – Photo courtesy of Emporio Armani

Al galopperend herontdekt de Emporio Armani man de vrijheid van het leven in contact met de elementen en laat hij de hardheid van zijn bestaan en de stad achter zich om een frisse, omhullende zachtheid en sensualiteit te verkennen. Het contact met de natuur is een symbiose die in de eerste plaats begint met de kleuren: organisch, zacht, verlicht en verteerd door de zon, gemengd met de tonen van tarwe, zand, hooi, krijt, verrijkt door vleugen lavendel en bougainville.

Emporio Armani Man zomer 2025 – Photo courtesy of Emporio Armani

Ook de materialen zijn geïnspireerd door de natuur: ultralichte wol met zijde en vervolgens linnen en hennep, maar ook suède, netstof, kunstig geperforeerd denim en vloeibare cady die bijdragen aan de garderobe die bestaat uit ongrijpbare kledingstukken met luchtige volumes.

Emporio Armani Man zomer 2025 – Photo courtesy of Emporio Armani

Jasjes hebben afhangende schouders en de knopen zijn laag geplaatst; blousons met elastische taille zijn net zo licht als overhemden, en worden soms vervangen door vesten; linnen malfilè jasjes bewegen als een briesje over het lijf. Blazers met dubbele kragen of met volumes die zo groot zijn dat het overjassen worden, zijn vrije herinterpretaties van de klassiekers.

Emporio Armani Man zomer 2025 – Photo courtesy of Emporio Armani

Maar het zijn de broeken, gedragen met mocassins of laarzen, die de country- en ruitergevoelens van het seizoen vastleggen: recht en zacht, met knopen en ritsen onderaan om volume te verzamelen, hoge taillebanden die omgeslagen gedragen kunnen worden en patchworkeffecten die de constructies benadrukken. Opmerkelijk zijn ook de leren bermuda’s die gedragen worden met enkel een geweven strohoed, een cowboytas of een mand vol lavendel.

Emporio Armani Man zomer 2025 – Photo courtesy of Emporio Armani

Om eraan te herinneren hoezeer de zomer voor plezier staat, kiest Giorgio Armani voor de dames een feest van felle kleuren die als plotselinge bloesems opvlammen en het lichaam met lichte bewegingen lijken te strelen. Het zijn de luchtige stoffen en vloeibare lijnen van jassen, lange rokken, broeken en topjes die dit gevoel vastleggen, uitgedrukt in een losse en instinctieve stijl. Vrijgevochten en licht.